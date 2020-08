Un nouveau concurrent dans le secteur de la moto électrique, Gecco, est arrivé à Barcelone. Il n’est pas clair si le meilleur ou le pire moment pour le secteur.

Son fondateur, Damien Harris, n’est inconnu ni de Barcelone ni du secteur des transports. Harris est déjà entré chez GoCar, une société de location de voitures pour touristes, à la mi-2008 – juste au début de la crise économique dans laquelle le tourisme, entre autres, était le canot de sauvetage du pays. Maintenant, avec un 2020 qui a emporté le moteur économique de l’Espagne et avec la promesse d’une nouvelle crise économique à l’horizon, Harris change de projet. «J’étais très enthousiaste à l’idée d’entrer dans un secteur qui n’était pas le tourisme, et maintenant avec ce que l’on voyait avec Covid-19 et son effet bien plus encore», explique le fondateur de Gecco à Explica.co.

La réalité est que Gecco est né en 2019, et a commencé ses procédures d’entrée à Barcelone à la fin de la même année. Il est entré dans le secteur juste après le premier accord de permis de moto électrique partagé d’Ada Colau. La disparition de certains candidats a ouvert la porte à de nouveaux enchérisseurs, Gecco a initialement obtenu 348 permis pour des motos déjà déployées à 100% dans la capitale catalane.

Avec son propre financement – les motos fonctionnent selon le modèle de la location -, les ambitions de Gecco sont centrées sur Barcelone. Il n’est pas prévu de s’étendre à d’autres villes – par exemple Madrid, où elle n’opère pas sous licence dans le service de motocyclettes – ni de clôturer une ronde de financement à moyen terme.

Maintenant, ils espèrent atteindre près de 900 d’ici la fin de l’annéeCela dépend du moment où la notification du conseil municipal arrive, avec la nouvelle distribution des licences que le maire de Barcelone a en attente. Avec cela, ils concentrent déjà 2 000 utilisateurs enregistrés, mais ils espèrent atteindre 100 000 utilisateurs d’ici deux ans; une figure dans laquelle ils reconnaissent qu’ils se sentiraient à l’aise.

Avec l’anticipation d’un lancement beaucoup plus tôt, c’est l’arrivée de la pandémie qui a retardé le lancement du projet, qui a été reporté à juillet de cette année. Pendant ce temps, explique Harris, «la question était de savoir ce que l’administration allait faire, si elle allait annuler tous les processus ou si elle allait révoquer les permis; la réalité est que nous attendions ce qui allait se passer parce que tout pourrait être avec le conseil municipal. « .

Pendant qu’ils préparaient ce qui restait de l’application et commençaient un projet forfaitaire. Le coronavirus et la mairie voulaient la promotion des transports alternatifs, éloigner la population du métro ou des bus, telle était la maxime des administrations.

Cela a ouvert un canal commercial fort pour Gecco et ses concurrents, plus axé sur l’usager local que sur le touriste absent: «nous pourrions profiter des clients qui ne veulent pas utiliser le métro ou les transports en commun en général et les nouveaux clients qui veulent économiser dépenses, par exemple s’ils veulent vendre leur moto car c’est un coût fixe qui peut être économisé « .

Le chaos des licences

« Ces derniers mois, il y a eu peu ou pas de contact avec la mairie », expliquent-ils depuis le Gecco, « il y avait une réunion avant mars, mais c’était chaotique car il y avait plus de 20 entreprises appelées et cela n’avait aucun sens. »

Le drame à Barcelone avec la distribution de licences d’exploitation pour les motos électriques partagées a un précédent. Madrid, avec son système de distribution de scooters électriques, a déjà établi un schéma répété dans la capitale de la Catalogne: 23 entreprises soumissionnent pour des permis, dont beaucoup sans expérience ou connaissance du secteur qui, avec le temps, abandonnent le navire. Quelques mois plus tard, il y a 7 survivants dans la capitale.

Barcelone, à la mi-2019, a fait face à 20 entreprises en concurrence – dont beaucoup ont récemment été créées et liées les unes aux autres – pour 7000 licences. Au début de 2020, il ne restait plus que 5 du premier lot. Aujourd’hui, il y en a 9 qui opèrent à Barcelone avec une distribution étendue de 10 000 licences.

«C’est une décision qui n’a pas d’avenir et à long terme c’est un système qui prône la consolidation», affirme Harris dans son avis sur la distribution des licences dans le secteur. «En ce moment, nous sommes 9 entreprises et nous verrons si dans 3 mois, elles sont toutes encore vivantes ou non; c’est comme acheter un billet de loterie et voir s’il y a du succès plus tard.

L’article Des voitures de tourisme aux motos partagées à Barcelone: ​​c’est ainsi que le fondateur de Gecco a été retenté a été publié dans Hipertextual.