Le PDG d’Activision-Blizzard, Bobby Kotick, a annoncé son intention d’embaucher plus de 2000 personnes bientôt, pour pouvoir promouvoir les prochains projets de l’entreprise et répondre aux demandes de production. Cette annonce est faite un an après que l’entreprise a annoncé le licenciement de plus de 800les travailleurs, annonçant en même temps qu’ils avaient enregistré un relevé de revenus.

L’objectif de ce recrutement massif par Activision-Blizzard est de répondre à la demande de production des futurs projets prioritaires de l’entreprise, projets sur lesquels Activision-Blizzard concentrera ses efforts en termes d’investissement dans les prochains trimestres. Ces efforts sont concentrés sur six franchises qui sont: Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Hearthstone, Diablo et Overwatch, des titres qui représentent la plus grande source de revenus pour l’entreprise.

Cette annonce est assez curieuse compte tenu des récentes actions d’Activision-Blizzard, comme la fermeture de ses bureaux à Versailles (France), qui a laissé des centaines de personnes au chômage sans préavis et la fermeture d’un autre de ses bureaux à La Haye ( Pays Bas).

