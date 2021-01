Il existe deux types de personnes: ceux qui décrochent le téléphone même s’ils ne savent pas qui appelle et ceux qui raccrochent et recherchent sur Internet qui vient de les appeler. Si vous êtes dans ce dernier groupe, aujourd’hui nous vous présentons 10 applications Android et pages Web que vous pouvez utiliser pour voir qui vient de vous appeler.

Si votre mobile vous indique que quelqu’un vous a appelé et que vous ne savez pas à qui appartient le numéro de téléphone, il existe de nombreux sites Web et applications avec lesquels vous pouvez identifier un appel. Ensuite, vous choisissez si vous souhaitez bloquer le numéro de téléphone ou non.

Applications ou sites Web?

Nous vous recommanderons de découvrir qui vous appelle cinq applications Android et cinq autres pages Web pour faire des recherches inversées, afin que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez une intégration directement avec le système, le mieux pour vous est une application.

Maintenant, gardez à l’esprit que bon nombre de ces applications utiliser vos données pour fournir des commentaires sur leurs services Ou, en d’autres termes, ils obtiennent votre liste de contacts à ajouter à leur base de données. Il est préférable de lire attentivement la politique d’utilisation et, si vous n’êtes pas d’accord avec vous, utilisez les pages Web pour rechercher manuellement les numéros de téléphone.

Votre application mobile

Si vous n’êtes pas très intéressé par l’installation d’applications sauf si cela est extrêmement nécessaire, vous serez heureux de savoir que les applications téléphoniques de certains mobiles Android intégrer l’identification de l’appelant, comme c’est le cas avec l’application Google Phone.

L’application Google Phone vous montrera qui t’appelle dans certains cas (par exemple, le numéro d’une entreprise) et vous protégera des appels de spam, avec la possibilité de les bloquer automatiquement. L’inconvénient est que vous ne pouvez pas rechercher les numéros par vous-même, cela ne s’applique qu’à ceux qui vous appellent.

Téléphone

Truecaller

Avec plus de 500 millions de téléchargements sur Google Play, Truecaller est l’application d’identification de l’appelant la plus populaire sur Android. Ce énorme base d’utilisateurs C’est le principal moteur de son succès, puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui évaluent les numéros de téléphone, les marquant comme spam.

Avec TrueCaller, vous pouvez obtenir des informations sur qui vous appelle, bloquer automatiquement les numéros reconnus comme spam et même enregistrer les appels. Bien sûr, toutes les fonctions ne sont pas gratuites et pour en profiter pleinement, vous devez acheter Truecaller Premium.

Truecaller: identifiant et journal des appels, spam

Whoscall

Une autre application vétéran pour identifier les appels téléphoniques sur Android est Whoscall, avec plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play. De la même manière que dans le cas précédent, vous pouvez savoir qui t’appelle dans une fenêtre avant de décrocher le téléphone.

Vous pouvez utiliser sa base de données pour filtrer automatiquement les appels de spam et curieusement, il a un base de données hors ligne pour rechercher des numéros de téléphone de l’application elle-même.

Whoscall – Identification de l’appelant et blocage

CallApp

CallApp est une autre application d’identification de l’appelant tout-en-un populaire, qui tente d’afficher un profil complet de qui vous appelle, y compris leurs dernières publications sur les réseaux sociaux (dans le cas où elles seraient publiques et liées audit profil).

En plus d’identifier qui vous appelle, vous pouvez également utiliser CallApp pour enregistrer les appelsBien que vous ayez les mêmes problèmes que dans d’autres applications si vous utilisez Android 9 Pie ou supérieur: l’enregistrement utilise le microphone et l’autre personne sera entendue très silencieusement dans la plupart des cas.

CallApp: identification de l’appelant et enregistreur

ShowCaller

ShowCaller a une icône très similaire à l’application précédente, et si nous parlons de fonctions, il n’y a pas trop de différences non plus. Dans ce cas, la base de données est construite grâce à la collaboration de sa base de données. 15 millions d’utilisateurs.

ShowCaller vous montre qui vous appelle et vous permet de bloquer un numéro directement à partir de l’écran pour décrocher le téléphone. Un fait intéressant est que L’identification de l’appelant ne nécessite pas de connexion Internet.

Showcaller – ID et verrouillage

ListeSpam

Nous avons changé de troisième pour passer des applications Android à pages Web, avec l’avantage de ne rien installer pour obtenir les informations. L’inconvénient est que dans ce cas, vous n’obtiendrez que les informations et les appels suspectés d’être du spam ne sont pas bloqués.

ListSpam est un site Web simple avec un joli design à faire recherches inversées de numéro de téléphone. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire et vous pouvez également collaborer en ajoutant vos commentaires sur n’importe quel numéro de téléphone.

Qui m’appelle

Une autre page Web simple que vous pouvez utiliser pour identifier les appels grâce au recherche inversée de numéro de téléphone est WhoCallsMe. En tant que page internationale, vous aurez peut-être plus de chance si l’appelant vient d’un autre pays.

Les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres commentaires, bien que la page essaie au moins de déchiffrer le pays et la région. Vous pouvez également ajoutez vos propres commentaires sur un numéro de téléphone.

Qui a appelé

Un autre service Web minimaliste pour vérifier qui vous a appelé reçoit le nom prévisible du whois appelé. La page Web en question n’a qu’un moteur de recherche à effectuer recherches inversées de numéro de téléphone.

Le site Web essaiera de vous donner des informations sur n’importe quel numéro de téléphone – comme la zone d’origine du préfixe – en plus de vous montrer les rapports des autres utilisateurs. Vous pouvez remplir un rapport vous-même, en indiquant si l’appel provenait du télémarketing, d’un concours, d’une publicité agressive ou autres.

Tellows

Tellows est un service d’identification de l’appelant via son site Web avec lequel vous pouvez rechercher n’importe quel numéro de téléphone pour voir ce que votre communauté d’utilisateurs en dit.

En tant que page de recherche inversée de numéro de téléphone, elle comprend plus de détails que d’autres, tels que des statistiques sur le nombre de recherches effectuées pour ce numéro au cours du mois dernier et un graphique comparant les scores et les recherches. Les utilisateurs peuvent évaluer l’appel dans une plage de 1 à 9.

TéléphoneSpam

Nous terminons notre liste avec un autre site Web qui sert de moteur de recherche inversé de numéro de téléphone. Dans ce cas, un Top Ten avec les chiffres qui génèrent le plus de spam et les numéros les plus recherchés.

Dans les informations d’un numéro de téléphone, il est affiché un graphique utile passer en revue les différents types de plaintes afin de pouvoir décider quoi en faire sans avoir à lire tous les commentaires, qui dans certains cas se comptent par centaines.