L’aide technologique ne fait jamais de mal, même lorsque nous cherchons à nous déconnecter du reste de la planète.

“Je dois faire El Camino.” “J’adorerais faire El Camino de Santiago l’année prochaine.” “Cette année ne passe pas sans faire au moins les étapes minimales pour qu’ils me donnent la Compostelle”.

Combien de fois ne serons-nous pas entendu ces phrases dans notre cercle d’amis ou nous les aurons même prononcés nous-mêmes.

Chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui proposent de faire le Camino de Santiago et un peu moins qui décident de mettre cette proposition en action, mais pas beaucoup moins.

En fait, on estime que en 2019 environ 350000 personnes ils ont achevé ce saint voyage dans l’une de ses modalités.

Pour entreprendre le voyage de la meilleure façon possible, les futurs pèlerins recherchent des informations sur toutes les bases pour faire le plein, sans faire de surpoids, bien sûr, car porter un sac à dos trop plein Sur des centaines de kilomètres, une tâche impossible peut être accomplie.

Il n’est pas non plus de bon goût de sauter points marqués sur la carte ou des coins cachés avides de nouveaux visiteurs et c’est là que la technologie entre en jeu.

Vous ne saviez peut-être pas à quel point votre smartphone peut vraiment être utile lors de cette belle aventure, mais nous allons vous en offrir un échantillon avec celui-ci liste de 10 applications utiles pour le Camino de Santiago.

Meilleures applications pour faire le Camino de Santiago

Camino de Santiago en GaliceBon Camino de SantiagoPilbeoCamino de Santiago CaminoToolCamino de Santiago EroskiCno. SantiagoRadio Camino de SantiagoJacostampChemin oubliéUltreia – Priez sur le Camino de Santiago

Camino de Santiago en Galice

Nous commençons par le application officielle de la Xunta de Galicia. Vous y trouverez un guide complet avec des informations sur le réseau officiel d’auberges, des avis d’événements en temps réel, des alertes météo, des offres dans les établissements touristiques et bien plus encore.

Est disponible en espagnol, galicien, français, allemand, portugais, italien et anglais, et en plus, une grande majorité de ses fonctions peuvent être utilisées Pas de connexion Internet, un aspect à prendre en compte étant donné les particularités géographiques de nombreuses parties du Camino.

Bon Camino de Santiago

Cette application permet le tracé de l’itinéraire et toutes ses variantes possibles, à pied et à vélo, sur Google maps ou cartes téléchargeables sur votre mobile, pour naviguer sans avoir besoin d’Internet et sur le chemin que vous décidez.

Avant que tous ses guides aient été payés mais actuellement ils sont disponible gratuitement.

Dans ses guides, vous trouverez également le Prévisions météorologiques et des informations sur les auberges, les restaurants ou les pensions, entre autres, ajoutées par le journaliste Carlos Mencos.

Est disponible en Espagnol, anglais, français, allemand et italien.

Pilbeo

Si auparavant on parlait de la difficulté de terminer le chemin avec des bagages trop denses, Pilbeo nous fera oublier cette question.

Cette application vous offre transporter vos bagages d’un point à un autre pendant que vous faites la scène pour une somme modique prix de 4 euros par forfait.

Vous pouvez choisir où récupérer votre sac à dos et où le laisser et, au cas où l’insécurité vous envahirait, ils disposent d’un mécanisme grâce auquel vous pouvez contrôlez à tout moment où se trouvent vos biens.

Camino de Santiago CaminoTool

Une autre application pour tracer votre chemin le long du Camino (ne vous perdez pas dans le jeu de mots, s’il vous plaît) est CaminoTool. Vous pouvez y consulter informations sur les pharmacies, kinésithérapeutes, restaurants, hébergements … Le tout en temps réel et sans avoir besoin de nombreuses fonctions pour avoir une connexion Internet.

La chose intéressante à propos de cette application est qu’elle est constamment mis à jour et que vous pouvez réserver directement avec les établissements que vous aimez car il ajoute leurs coordonnées.

Il a également un lien avec la réservation et a des photos pour rendre votre idée plus réaliste.

Camino de Santiago Eroski

La célèbre chaîne de supermarchés Eroski a également lancé sa propre application pour le Camino de Santiago il y a quelque temps. Avec elle, elle entend nous aider à la fois dans la préparation du parcours et pendant celui-ci avec trucs et astuces bien organisés.

Ainsi, vous pouvez y voir les kilomètres exacts de chaque itinéraire et étape, l’altimétrie, des photographies mises à jour, des monuments et toute la description détaillée de l’itinéraire afin que vous sachiez à tout moment comment s’organiser, que voir et que faire. C’est vraiment une application utile pour le Camino.

Cno. Santiago

Cette application facilite la réalisation des différentes étapes du Caminos de Santiago (Chemin Français, Chemin du Nord, etc.) utilisation des services Web de cartographie comme arrière-plan cartographique de l’Institut Géographique National et toutes les informations sur les étapes fournies par la Fédération Espagnole des Associations d’Amis du Camino de Santiago.

De plus, des informations d’ordre culturel et pratique sont incluses pour chacune des étapes (auberges, monuments, etc.) ainsi qu’une Guide complet du pèlerin qui détaille ce que vous devez savoir avant de commencer l’un des chemins.

Radio Camino de Santiago

C’est peut-être l’application la plus curieuse de toutes, car son expérience n’est pas basée sur le Camino de Santiago en tant que tel, mais il vous faut vivre le l’expérience par le son. C’est, pour ainsi dire, un moyen de communication spécifique pour le Camino, où vous trouverez des histoires, des communautés, des photos, des informations sur les événements … et un Radio en direct dédiée 24 heures sur 24.

Jacostamp

Jacostamp est une application dont les personnages principaux sont les Timbres du Camino de Santiago. Avec lui, vous pouvez créer votre identifiant numérique et repérez les timbres les plus curieux de votre parcours le long du Camino. Utilisez la géolocalisation pour voir en un coup d’œil où trouver les tampons que vous aimez le plus et les chercher par le bon itinéraire.

De plus, il offre la possibilité de partagez votre identifiant numérique sur les réseaux sociaux et les timbres préférés.

Chemin oublié

L’application Forgotten Way to Santiago fournit Informations guidées et pratiques pour le pèlerin en passant par chacune des étapes qui le composent.

Le guidage se fait par Suivi GPS de l’itinéraire représenté sur des images aériennes et de la localisation en temps réel du lieu où se trouve le pèlerin.

Il intègre également informations techniques de chaque étape et les ressources disponibles dans les localités traversées.

Son fonctionnement est complètement hors ligne.

Ultreia – Priez sur le Camino de Santiago

Ultreia est une application qui veut vous aider à faire votre méditation personnelle et votre prière pendant le Camino de Santiago. Si vos motivations pour ce voyage sont religieuses, ce sera votre compagnon idéal.

Il vous propose un ensemble complet de réflexions, de suggestions et d’aide que vous ils facilitent la prière.

Dès que vous démarrez l’application, il vous demandera d’indiquer quel jour allez-vous commencer le Camino et quand allez-vous le terminer? Au cours de chaque jour, l’écran initial présentera une proposition de prière, mais vous avez également accès à un ensemble de 30 textes religieux si vous préférez faire votre propre sélection.