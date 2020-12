Quelles applications dois-je télécharger? Pour obtenir une expérience optimale sur notre appareil, nous allons vous laisser une liste de 10 applications qui ne devraient pas manquer sur votre iPhone en 2021.

Dans cette liste, vous trouverez des applications pour couvrir tous vos besoins: musique, vidéos, communication, réseaux sociaux, etc. Par conséquent, nous pensons que ces applications seront essentielles en 2021.

Applications iPhone incontournables en 2021

Il existe des millions d’applications, une pour tout ce que vous pouvez imaginer. Cependant, certains d’entre eux sont extrêmement utiles et on pourrait dire qu’ils sont fondamentaux dans notre vie de tous les jours. Voyons ces Des applications qui ne devraient pas manquer sur votre iPhone en 2021.

WhatsApp

De toute évidence, le premier devrait être WhatsApp, l’une des applications mobiles les plus utilisées pour maintenir la communication par SMS, audio, appels ou appels vidéo. C’est l’une des meilleures applications que nous trouverons pour les messages instantanés.

Non seulement en raison du nombre d’options dont il dispose et des quelques ressources qu’il consomme. Sinon pour le simple fait que tout le monde a WhatsApp sur son appareil. Il ne sera donc pas du tout difficile de maintenir une communication illimitée avec nos amis et notre famille.

Instagram

Les médias sociaux sont essentiels à cette époque. Instagram est l’un des réseaux les plus populaires, simple et riche en contenus de toutes sortes. Nous pouvons entrer et voir ce que font nos amis, découvrir différentes nouvelles, suivre des célébrités et surtout: voir des mèmes.

Quoi qu’il en soit, c’est un réseau social puissant où nous pouvons nous amuser, peut-être lorsque nous attendons le bus ou que nous nous détendons à la maison pour gagner du temps.

Twitter

Si nous parlons de réseaux sociaux simples, Twitter doit en faire partie. C’est un réseau où vous pouvez partager de petites pensées et échanger des opinions. De nombreuses personnes dans le monde continuent d’utiliser Twitter comme le premier jour.

Skype

Bien que grâce à WhatsApp, nous pouvons passer des appels vidéo et des appels vocaux. Il n’est pas possible de l’acheter avec la qualité de Skype. Si vous voulez une qualité d’image et de son parfaite lorsque vous passez des appels vidéo ou vocaux, Skype est la meilleure solution gratuite.

Apple iWork

Indispensable, en particulier pour ceux qui travaillent depuis leur appareil. C’est un ensemble complet d’outils où nous pouvons créer des feuilles de calcul, profiter de Keynote, etc. L’interface de l’application est trop simple d’utilisation et nous permet d’exporter des documents très facilement. Nous pouvons stocker différents documents et y accéder quand nous le voulons.

Musique Apple

La musique nous accompagne toujours, vous pouvez télécharger un grand nombre de chansons sur votre appareil pour en profiter sans connexion Internet ou les écouter en streaming. Quoi qu’il en soit, Apple Music est une application très intéressante qui n’a rien à envier à Spotify. Bien que ce dernier soit une alternative assez intéressante.

Navigateur UC

Lorsque nous avons besoin de trouver des informations ou un site Web spécifique, nous entrons généralement dans Google et pour cela, nous avons besoin d’un navigateur de confiance qui prend soin de notre vie privée au maximum. Avec UC Browser, nous aurons cela. Il dispose d’une interface moderne, simple et intuitive. Il est très facile de naviguer et dispose d’une mini version pour économiser la batterie et les ressources.

Youtube

Un autre des réseaux sociaux les plus intéressants et plein de contenus de toutes sortes. Nous pouvons profiter de vidéos de cuisine, en passant par le gameplay et les tutoriels de tout. Sur YouTube, nous pouvons trouver pratiquement ce que nous voulons, nous pouvons même l’utiliser pour écouter de la musique en ligne.

Partagez-le

Pour transférer des fichiers d’un mobile à un autre, nous pouvons envoyer de l’audio, de la vidéo, des photos et bien plus encore. Il est idéal car il n’a pas besoin de câbles pour fonctionner, ce qui dans de nombreux cas est assez encombrant.

Google Pay

Avec Google Pay, il est possible de payer les factures d’électricité, les restaurants, recharger le téléphone et bien plus encore. Avec cette application simple, envoyer et recevoir de l’argent en toute sécurité est trop facile et c’est pourquoi c’est l’un des Des applications qui ne devraient pas manquer sur votre iPhone en 2021.

Netflix

Et nous avons un petit plus. Netflix ne peut pas manquer comme l’une des applications fondamentales de 2021 sur notre iPhone. Ce service nous offre la possibilité d’accéder à un grand nombre de séries, films et documentaires de toutes sortes. Nous pouvons même les télécharger sur notre téléphone pour les consulter hors ligne.

Partage-le avec tes amis!