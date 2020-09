Avec comment accessible le jeux video Aujourd’hui, ce média de divertissement est à son plus haut point de popularité de son histoire.

Peu importe le type de dispositif avoir (console, ordinateur, téléphone portable), les jeux vidéo sont devenus un élément essentiel du divertissement moderne.

Mais ça n’a pas toujours été comme ça. Non monsieur, avant, les jeux vidéo étaient quelque chose que seules les personnes avec de l’argent pouvaient se permettre. Ce ne serait pas avant la prolifération des piratage grâce au format disque des consoles telles que la PlayStation et Dreamcast, que la distribution de jeux a commencé à toucher toutes les classes sociales.

Alors, comment jouions-nous avant?

Pour ceux d’entre nous qui sont déjà des vétérans, nous nous souvenons salles d’arcade, ou comme nous les appelions, « Las Maquinitas ». (Pour les fraises: Recórcholis!)

Comme s’il s’agissait d’un dépanneur, il n’y avait pas de quartier qui n’en avait pas au moins un petite machine. Bon, Même dans les hôtels, il y en avait, mon Dieu!

Mais le classique pour nous les Mexicains était le petite machine qui était dans la pharmacie, la tortillería et même dans la papeterie.

Jamais auparavant ces sites n’avaient été envahis par tant de scélérats, qui accompagnaient volontiers leurs parents à la course. Cependant, ce n’était pas pour manger un tortilla chaude riche, Oh non, Nous allions avec l’intention que la ligne serait énorme pour au moins prendre une vie pour tostón!

Aujourd’hui, les enfants et les adultes n’ont pas besoin de quitter leur domicile pour jouer, grâce au fait que les jeux en ligne leur permettent de défier des millions de personnes dans le monde. Mais en ces jours-là, les choses étaient très différentes.

Et avec tellement chose nostalgique qui revient maintenant, tout le jonglage que nous avons fait pour continuer à nourrir le petite machine pour une vie de plus:

1. Allez chercher les tortillas et revenez les mains vides

Il n’y a rien qui dérange plus un enfant que d’avoir à faire des courses. Habituellement, nos parents parviennent à nous confier ces tâches au moment le moins opportun.

Mais maman, Goku va devenir un Super Saiyan!

Mais avant, c’était l’occasion de trouver des terres plus prometteuses. Ceux 2 ou 3 pesos qu’est-ce qu’ils nous ont donné à acheter tortillas, se terminait généralement par des crédits pour un défi Rey de peleas ou pour écraser des centaines de petits navires.

Écraser les boutons à l’unisson avec les mouvements du levier et rendre notre suprématie claire, cela nous a fait oublier complètement que, de retour à la maison, nous trouverions l’une des visions les plus horribles au monde.

Cependant, tous tongs le monde valait la peine quand nous avons donné un coup de pied à son cul super puissant pour Rugal.

2. Gardez la monnaie

Bien qu’ils ne le croient pas, les courses étaient la façon dont un enfant pouvait gagner de l’argent. Et nous ne voulons pas dire que nous avons été payés pour les faire, nous avons toujours trouvé une excuse pour conserver les changements.

Nos regards ne s’illuminent jamais aussi vivement que lorsque nos parents nous ont donné 10 pesos pour acheter du pain, Puisque nous savions parfaitement qu’il y aurait toujours du changement!

Bien sûr, nous avons appris à nos dépens qu’être gourmand n’était pas une bonne chose, mais s’en sortir deux ou trois pesos était le meilleur.

3. Trouvez des pièces même sous les pierres

Parce que notre des trucs pour nous faire changer devenait de plus en plus évident, nous n’avions d’autre choix que de chasser le changement lâche.

De la recherche dans les oreillers du canapé à la recherche sous les lits et autres meubles. Eh bien, nous avons même fait avec plaisir la tâche de séparer le linge en espérant trouver la pièce étrange dans le pantalon et parfois même un monnaie de 10 ou 20 pesos… Bien sûr, ceux-ci étaient généralement destinés à une poussette ou à un autre bijou.

4. Aplatissez et faites la barbe d’une bonne ambiance pour qu’ils puissent nous donner un tostón

Habituellement, il y a toujours un membre de la famille dont on pourrait faire avec une barbe bonbons et des ballons. La tante cool Cela nous a gâtés, c’était toujours la meilleure option pour assurer quelques vies.

Bien sûr, cela a toujours demandé des efforts. Combien d’entre vous n’ont pas passé la phrase typique de: Allez jolie tante c’est juste une vie et c’est tout.

Cela nous assurait généralement au moins entre deux ou trois pesos, et si nous l’avons saisi, jusqu’à ce que cinq morlacos ils pourraient être gaspillés dans un bon match.

5. Ne pas laisser nos parents quitter la pharmacie

Presque toujours, le tortilleria et la boulangerie c’étaient des endroits où ils nous ont envoyés seuls, mais le pharmacie nous étions généralement accompagnés de nos parents.

Cela nous a donné l’occasion de demander un pièce de monnaie pour la machine stationnaire des locaux. Il y avait des moments où nos supplications ne portaient pas leurs fruits, mais quand nous parvenions à leur faire pitié de nous… les pauvres.

Sachant que nous n’avions qu’une seule pièce, c’est à ce moment que nos capacités ont augmenté comme si nous avions fait un Kaio-Ken multiplié par quatre.

A cette époque, nos parents sont devenus des suppliants, mais pour nous le monde a cessé d’exister.

«Vas-tu finir?, Dépêchez-vous, nous sommes en retard? « C’étaient les supplications de nos parents, mais nous n’avons pas tenu compte.

6. Sauvez notre tour avec une pièce de monnaie

Indépendamment des jurons qui ont été exprimés dans le petite machine et le bal des enfants autour, il y avait une règle qui ne pouvait pas être enfreinte et qui était respectée par tous.

Alors qu’il faut s’aligner partout, aux machines notre monnaie était celle qui séparait notre place. D’une manière ou d’une autre tostón était sacré et personne n’a pensé à les gérer et si oui, il a été exilé.

Ironiquement, cette rangée était la échantillon définitif de véritable égalitéComme peu importe si vous aviez beaucoup d’argent, vous ne pouviez mettre qu’une seule pièce par tour. Si vous vouliez jouer à nouveau, vous deviez à nouveau faire la queue… c’est drôle comment nous pourrions nous organiser de cette manière.

7. Quand même Rugal ne pouvait pas nous battre

Le gars qui les connaissait tous n’a jamais manqué et au-delà du plaisir du jeu, nous avions hâte de le battre. Une scie passe pièce après pièce, alors que champion des champions Il était toujours immobile.

C’est pourquoi lorsque nous avons réussi à le mettre à l’écart et à devenir le nouveau champion de la pharmacie, l’adrénaline nous a consumés et nous a fait sentir tout puissant.

Ce moment où même Rugal faisait nos courses pour nous!

8. Accédez à Aventura Kingdom… pour jouer à des jeux d’arcade

Oui, nous savons déjà ce qu’il faut retenir Royaume d’aventure nous fait paraître vieux. Avant c’était Six drapeaux, Royaume d’aventure C’était le parc où chaque enfant voulait aller. En plus de ses montagnes russes, la maison de Tío Chueco et voir le spectacle de Keiko, la Maison Mario Bros c’était l’une des attractions préférées des enfants.

Voir sur YouTube

Depuis le salle des miroirs, à la salle tournante. Mais ce qui nous a vraiment attiré dans cet endroit, c’est sa section jeux. Machines de toutes sortes et même consoles pour jouer, nos petits cœurs grondaient sans égal pour voir tant de pixels ensemble.

Cependant, la raison d’être dans le parc était de profiter des manèges et de ne pas être collé à un moniteur… même ainsi, nous avons toujours convaincu nos parents, oncles ou cousins ​​de nous accorder au moins 10 minutes.

9. Oublier la course à la pharmacie

Il y avait des jours où les étoiles se sont installées et notre voyage à la course s’est parfaitement déroulé. À l’époque, nos parents nous ont donné de l’argent supplémentaire et ont dit les mots magiques: si vous avez de la monnaie de rechange, vous pouvez la garder …

Lorsque ces mots magiques sortaient des lèvres de nos parents, le monde se tut et ni lents ni paresseux nous nous précipitâmes vers la porte, laissant nos parents nous criant autre chose, mais il était trop tard.

Nous sommes arrivés au tortilleria, boulangerie ou Papeterie, nous avons acheté notre course et nous nous sommes complètement perdus dans la petite machine la plus proche. Comme si le même Dieu nous encourageait, nous avons joué comme jamais auparavant.

Sur le chemin du retour, nous nous sommes tous sentis comme des gagnants. Non seulement nous avions atteint le boss final en un temps record et nous avions pu laisser notre acronyme dans le tableau du top 10, mais aussi, nous avions rempli le mandat et … attendez, Et le sac à pain!?

Ce moment où les mots que nos parents ont criés au moment du tournage comme des fous, ont retenti comme jamais auparavant: N’oubliez pas les choses!

Dans notre excitation, nous avons complètement oublié le sac à pain… toute notre joie s’est transformée en horreur, puisque nous savions parfaitement que la terreur nous tomberait dessus …

Cela nous amène peut-être à la leçon la plus importante de toutes …

10. Apprenez à esquiver la bascule

L’erreur d’avoir a laissé la course à la pharmacie, de avoir dépensé de l’argent pour les tortillas, ou osez Gardez la monnaie, tous ces actes nous ont conduits vers la même destination.

Au-delà de la réprimande et de la punition, il y avait une arme infaillible pour nous faire trembler de peur. Wow, même une créature aussi redoutable qu’un crocodile a peur de cette arme puissante … la lanière!

Voir sur YouTube

En général, nous avons toujours considéré nos mères comme des êtres lents et quelque peu maladroits. Mais quand nous l’avons arrosé et que je me suis couché, comme si c’était la foudre, Ils ont attrapé la bascule en quelques fragments d’une seconde et nos petites joues ont eu le gommage!

Évidemment, nous n’avons jamais appris la leçon et avec le temps, nous avons appris à l’éviter. Aussi bien que Goku appris à lire les mouvements du Maître Karín, nous pourrions anticiper le tongs.

Cependant, quelque chose que personne n’a pu perfectionner est d’éviter la bascule volante, une attaque qui a toujours abouti à un « Critique! » et c’était toujours « Super Cash! »…

Quels bons moments!

Et vous, qu’avez-vous fait pour une pièce de monnaie?