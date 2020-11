Comme la plupart de nos lecteurs le savent probablement, l’explorateur de fichiers de Windows 10 est l’un des éléments essentiels pour contrôler notre contenu. À tel point qu’il existe plus de 10 façons de ouvert la Navigateur de fichiers. Peu importe si votre souris ou votre clavier échoue. L’important est que vous puissiez accéder à l’explorateur quand vous en avez besoin. Et ces astuces vous permettront.

Différentes façons d’ouvrir l’Explorateur de fichiers dans Windows 10

Depuis la barre des tâches

L’un des moyens les plus simples d’accéder à l’Explorateur de fichiers dans Windows 10 consiste à utiliser l’icône qui apparaît dans la barre des tâches. Comme nous le savons, ce système d’exploitation a une barre inférieure à partir de laquelle nous pouvons accéder à certaines fonctions ou dossiers. Et généralement l’un d’eux mène à l’explorateur.

Si vous ne le voyez pas, vous devez cliquer avec le bouton droit sur l’Explorateur de fichiers et sélectionner «Épingler à la barre des tâches».

Depuis le raccourci clavier

Il est courant que les claviers d’ordinateur aient une touche Windows, reconnaissable à l’icône du logiciel, à partir de laquelle nous pouvons lancer différentes fonctions. Si vous appuyez sur Windows + E, vous ouvrirez l’Explorateur.

À partir de la recherche Windows

Inutile de dire que vous pouvez ouvrir l’Explorateur à partir de la recherche intégrée de Windows 10. Il vous suffit, dans le champ de recherche en bas à gauche, de taper “Explorateur de fichiers” et de cliquer sur le résultat correct, ce qui, en théorie , ce devrait être le premier sur la liste.

Depuis le menu Démarrer

Nous pourrions spécifier plusieurs méthodes qui nous permettent d’ouvrir l’Explorateur de fichiers à partir du menu Démarrer; bien que nous ne restions qu’avec les plus simples d’entre eux.

Ce que vous devez faire est de cliquer sur le bouton Démarrer, puis de faire défiler la liste des applications et, enfin, de cliquer sur “Système Windows”. Ici, vous aurez un nouveau bouton pour entrer dans l’explorateur.

Depuis le menu utilisateur avancé

À son tour, vous pouvez ouvrir l’Explorateur de fichiers à partir du menu utilisateur avancé. Pour ce faire, vous devez appuyer sur Windows + X ou cliquer avec le bouton droit sur le bouton Démarrer puis sur Explorateur de fichiers.

Depuis Cortana

Si votre PC est équipé d’un microphone, vous pouvez demander à Cortana de vous aider en ce qui concerne l’Explorateur de fichiers. Vous devez d’abord cliquer sur l’icône Cortana dans la barre des tâches. Plus tard, cliquez sur le microphone puis, oui, dites-lui d’ouvrir l’Explorateur. Dans juste une seconde, l’assistant l’ouvrira.

Depuis l’application Run

Vous pouvez également démarrer l’Explorateur de fichiers dans l’application Exécuter. Pour ce faire, appuyez sur Windows + R pour ouvrir cette boîte de dialogue. Là, écrivez Explorer, cliquez sur OK et l’Explorateur de fichiers s’ouvrira.

À partir d’un raccourci sur le bureau

Pour accéder plus rapidement à cette section de Windows, vous pouvez ajouter un raccourci vers le bureau de votre ordinateur. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Démarrer et, dans la liste des applications, de faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous cliquiez sur «Système Windows». Dans le sous-menu, cliquez et faites glisser «Explorateur de fichiers» sur le bureau. Le libérer générera un raccourci pour plus de commodité.

Depuis le gestionnaire de tâches

Le gestionnaire de tâches ne sert pas uniquement à fermer les applications ou à surveiller les processus et les performances. Finalement, il sera également utile de démarrer des applications à partir de celui-ci. Comme toujours, vous devez l’ouvrir en appuyant simultanément sur Ctrl + Maj + Échap. Lorsqu’il s’ouvre, accédez à Fichier, puis à Exécuter une nouvelle tâche. Dans la zone de texte qui apparaîtra, écrivez “Explorer”, et enfin cliquez sur le résultat correct.

À partir de l’invite de commande

Avec l’invite de commande, vous pouvez démarrer presque toutes les applications de votre choix. Bien sûr, cela inclut également l’Explorateur. Pour l’ouvrir, vous devez taper “cmd” dans la zone de recherche et sélectionner “Invite de commandes”. Lorsqu’il s’ouvre, tapez “explorer” et appuyez sur Entrée pour ouvrir l’Explorateur de fichiers.

Si vous avez trouvé cet article intéressant, vous voudrez probablement connaître d’autres astuces similaires. Par exemple, vous pouvez découvrir comment exécuter l’Explorateur de fichiers avec des droits d’administrateur.

Partage-le avec tes amis!