Il est de plus en plus difficile de séparer notre vie quotidienne de la technologie, en raison de les développements constants et l’arrivée de nouveaux produits sur le marché, mais aussi parce que les gadgets ont tendance à nous sortir des ennuis et à nous faciliter la vie. Et bien que les appareils haut de gamme de marques renommées aient tendance à avoir des prix élevés, il existe également une offre intéressante avec une qualité et un prix très équilibrés.

Par conséquent, nous avons sélectionné un total de 15 gadgets bon marché et efficaces, à laquelle vous pouvez obtenir beaucoup d’avantages dans votre vie quotidienne. Dans la liste, vous trouverez un base de chargement sans fil pour mobile et un kit d’objectif pour appareil photo smartphone jusqu’à environ casque sans fil ou un haut-parleur sans fil hors route. Le meilleur? Quoi tous coûtent moins de 30 euros.

ACCESSOIRES MOBILES

Station de chargement rapide sans fil Nanami

Oubliez les câbles lorsque vous chargez votre téléphone avec cette base sans fil, qui offre des vitesses de charge jusqu’à 1,4 fois plus rapides qu’un chargeur standard. Sa position permet de placer facilement le mobile en position verticale ou horizontale pour continuer à l’utiliser pendant la charge. Et pour prendre soin de l’intégrité du smartphone, il dispose d’une protection contre les surcharges ou les surchauffes.

Batterie externe de 20 000 mAh

La grande capacité de cette batterie portable vous permet de recharger n’importe quel smartphone au moins quatre fois, il n’y aura donc aucun risque de manquer de courant. Grâce à sa diversité de ports – avec entrées USB, micro USB et USB-C – peut charger deux appareils simultanément. Il offre une protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits, et dispose d’un arrêt automatique pour protéger les appareils.

Kit d’objectif pour smartphone VicTsing

Tirez le meilleur parti des photos de votre téléphone avec cet ensemble de trois objectifs, qui vous permet d’améliorer les capacités des appareils photo de votre mobile. Contient un objectif macro pour les objets en gros plan, un objectif super macro pour les très petits objets et un fisheye pour les plans larges. Leurs clips de serrage les rendent compatibles avec la plupart des téléphones et ils sont fabriqués en verre de haute qualité pour des images nettes.

Chargeur de voiture sans fil

Si votre mobile permet le chargement sans fil, oubliez également les câbles dans la voiture avec ce chargeur sans fil. Il comprend des ventouses pour le fixer aux bouches d’aération de la climatisation et fonctionne avec n’importe quel téléphone compatible avec ce système. De plus, vous pouvez faire pivoter 360 degrés pour placer le téléphone dans n’importe quelle position et également naviguer horizontalement.

Émetteur FM Bluetooth de voiture

Le fonctionnement de cet appareil est simple et avec de nombreuses possibilités. Tout d’abord, car il se connecte via Bluetooth au mobile et Produit un signal FM qui peut être réglé sur n’importe quelle radio de véhicule pour écouter de la musique ou passer des appels mains libres. De plus, vous pouvez également écouter de la musique à partir de clés USB, grâce aux deux ports disponibles.

L’AUDIO

Casque sans fil QCY

Déplacez-vous dans la ville avec votre musique sans fil, grâce à ces écouteurs vrai sans fil, Qu’est-ce que tu offres connexion stable Bluetooth 5.0 et un son stéréo de haute qualité. Leur conception intra-auriculaire permet d’annuler la plupart des bruits externes et ils incluent un microphone pour répondre aux appels. Ils résistent à l’eau et à la sueur, et ont une autonomie allant jusqu’à 15 heures grâce à leur étui, dans lequel ils peuvent être rechargés jusqu’à quatre fois.

Haut-parleur sans fil Tronsmart Groove

Il n’y a pas de meilleure définition pour cette enceinte Bluetooth que celle d’un appareil polyvalent. Premièrement, parce qu’il résiste à l’eau, à la poussière et au sable, il peut donc être emporté partout. Mais il a également été fabriqué antichoc, quelle que soit l’aventure. Et si cela ne suffisait pas, sa batterie a une autonomie allant jusqu’à 24 heures sur une seule charge et délivre 10 watts de puissance avec des basses puissantes.

Lecteur MP3 Victure

Vous en avez assez de devoir prêter votre mobile à chaque soirée pour jouer de la musique? Avec ce lecteur MP3 portable, vous avez à votre disposition Stockage de 8 Go, qui peut être étendu jusqu’à 128 Go avec une carte microSD, pour stocker toutes les chansons que vous souhaitez. ses la batterie atteint une autonomie de 30 heures sur une seule charge et vous permet de syntoniser la radio FM.

L’INFORMATIQUE

Souris sans fil Logitech M185

C’est une souris compacte et simple, idéale pour transporter et travailler n’importe où sans prendre beaucoup de place. Tu peux utilisez-le avec n’importe quel système d’exploitation (Windows, Mac, Linux ou Chrome OS) sans avoir à faire aucune installation; branchez simplement votre nano-récepteur USB – qui a une portée allant jusqu’à 10 mètres– à l’ordinateur portable ou à l’ordinateur. Comprend une pile AA déjà installée.

Répéteur de réseau wifi TP-Link

Le faible signal de votre routeur à la maison rend-il votre connexion Internet lente et instable? Réparez-le avec ce répéteur TP-Link, qui grâce à ses deux antennes internes peuvent offrir une couverture excellente et rapide, jusqu’à 300 Mbps. Pour le configurer, appuyez simplement sur un bouton et laissez-vous guider par ses cinq voyants LED, qui signalent la force du signal que vous recevez pour trouver votre emplacement idéal.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 02-04-2020.