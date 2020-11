La technologie nous permet de profiter gadgets originaux et pratiques nous offrent confort et commodité au quotidien dans toutes sortes de situations: cuisiner, nettoyer, gérer la maison, profiter au mieux des fonctionnalités de notre téléphone mobile beaucoup plus. Ces appareils peuvent nous apporter qualité de vie et plaisir, nous en avons dix que chacun appréciera dans ses moments de routine et de loisirs. Oui ils peuvent être des cadeaux idéaux pour surprendre quelqu’un ou le caprice que tu attendais depuis si longtemps.

Robot culinaire Moulinex HF 900

Ce robot de cuisine vous permettra de cuisiner pour 6 personnes et sera votre grand allié lors des réunions d’amis et de famille

Les robots de cuisine Ce sont de formidables alliés pour vous simplifier la vie lorsqu’il s’agit de manger et de préparer vos plats préférés. Celui de Moulinex est parfait pour cuisiner jusqu’à 6 personnes et il est rempli d’accessoires pour hacher, moudre, pétrir, ragoût Oui faire des préparations saines grâce au défroisseur, il intègre, entre autres fonctions disponibles. Il a un application gratuite et une connexion Bluetooth qui permet d’accéder à toutes sortes de recettes afin que vous sachiez toujours les ingrédients dont vous avez besoin où que vous soyez.

Un robot de cuisine plus basique mais plein de fonctionnalités pour que vous ne soyez pas plus compliqué

Et si vous voulez un modèle plus économique, la même marque Moulinex a le Maxichef Advance MK812121, un robot qui a 45 programmes de cuisson, Capacité de 5 litres pour faire des recettes pour jusqu’à quatre personnes et vous pouvez le programmer dans un espace temporaire de 24 heures maximum.

Robot Aspirateur Cecotec Conga 1390 Series

Si vous voulez gagner du temps pour vivre et ne pas se soucier du nettoyage des sols, les robots aspirateurs sont la solution. le Cecotec Conga Série 1390 C’est l’un des les mieux notés sur Amazon pour son rapport qualité / prix. Cela a un système de navigation intelligent qui vous permet de nettoyer toute la maison en suivant des itinéraires automatiques, rapides et efficaces. Il vous suffit de l’activer ou de le programmer et le vous pouvez balayer, éponger et même nettoyer le sol. Un gadget pour profiter du confort et de la commodité de ne plus avoir à ramasser la vadrouille.

Banques d’alimentation

Économisez en laissant cette batterie externe se recharger à l’énergie solaire et rechargez votre smartphone jusqu’à 8 fois

Les smartphones sont couramment utilisés et il est courant de manquer de batterie quand nous ne sommes pas chez nous. Pour résoudre ce problème, les banques d’alimentation ou les batteries portables sont une solution très pratique. Avec eux, vous pouvez charger non seulement téléphones portables, mais aussi tablettes, appareils photo et autres gadgets. Dans Vente Amazon un des 26 800 mAh que vous pouvez recharger avec l’énergie solaire afin de ne jamais manquer de batterie car pratiquement peut charger un iPhone jusqu’à 8 fois grâce à sa capacité et jusqu’à 3 appareils en même temps.

Un autre type de banque d’alimentation de dernière génération est le 5000 mAh Crosscall XPower, ce qui est à vendre chez Phone House pour 34,90 € , et qu’offre-t-il chargement sans fil. Il vous suffit de placer le mobile sur le dessus et laissez la connexion magnétique fait tout.

Assistant vocal pour la maison

Le haut-parleur Echo Dot d’Amazon a un microphone qui vous entendra même dans différentes pièces

Avec ces gadgets, vous pouvez contrôler une multitude de choses dans votre maison simplement en utilisant votre voix. Écoutez de la musique, des appels, connaissez la météo … Echo Dot par Amazon C’est l’un de ceux qui est à la mode après être arrivé récemment avec un soutien en espagnol. Avec cela, vous pouvez gérer gadgets intelligents qui fonctionnent avec Alexa comme les lumières, les thermostats ou les téléviseurs, par exemple, et utilisez des applications qui vous permettent, par exemple, de reproduire les actualités ou de commander chez vous.

Haut-parleur de douche

Écoutez votre musique ou la radio sous la douche et ne vous inquiétez pas de mouiller ce haut-parleur

Voulez-vous écouter de la musique sous la douche avec la plus haute qualité? La solution est un haut-parleur étanche comme celui-ci d’AGPTEK avec lequel vous pouvez écoutez 30 stations ou connectez votre tablette, smartphone ou un ordinateur via Bluetooth pour joue ta musique. Il a une Ecran LED et un microphone intégré donc vous pouvez même effectuer lAppels téléphoniques. Le tout avec un un son net et net grâce à ses 3W de puissance. Et vous pouvez également l’utiliser les jours de piscine.

Amplificateur de smartphone

Avec ce gadget original, vous pouvez tout voir beaucoup mieux sur votre téléphone mobile

Si vous souhaitez regarder des vidéos sur votre mobile telles que des films, des séries ou du contenu de YouTube et d’autres réseaux sociaux, cet amplificateur rendra l’écran plus grand et vous pouvez en profiter avec plus de qualité. Vous pouvez l’obtenir à partir de 8 pouces, c’est pas cher, pratique et portable vous pouvez donc l’emporter avec vous et l’utiliser où vous le souhaitez avec facilité. Il se compose d’une lentille en fibre de verre et acrylique qui garantissent une bonne qualité d’image en amplifiant l’image vue sur le smartphone.

Miroir avec Light Pearl Mini Power Mirror

Vous pouvez utiliser sa lumière pour ne pas souffrir davantage de l’obscurité lorsque vous souhaitez vous regarder dans le miroir et vous pouvez également charger votre smartphone avec

Lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous devrez peut-être utiliser un miroir portable Et si vous vous trouvez dans un endroit mal éclairé ou la nuit, vous ne pourrez pas l’utiliser confortablement. Pour éviter ces problèmes, miroirs lumineux comme ceux-là Pearl Mini Power Mirror vendu sur Amazon ils sont la solution. Ils s’illuminent pour que vous puissiez voir beaucoup mieux et avoir un miroir grossissant x3. Cela fonctionne comme un Batterie portable de 1600 mAh qui vous permet de charger votre téléphone, tablette ou appareil grâce à son port USB. Et aussi sont disponibles en différents modèles qui sont originaux, amusants et uniques.

Stabilisateur de caméra mobile Osmo Mobile 2

Stabilisez toutes vos photos et vidéos avec cet appareil avec lequel vous pouvez zoomer, faire un panoramique et bien plus encore

Lorsque vous souhaitez enregistrer des vidéos avec votre mobile vous pouvez parier sur un stabilisateur comme l’Osmo Mobile 2 qui transforme votre smartphone en pratiquement un caméra intelligente. Évitez de secouer et stabilisez l’image. De plus, il a un curseur pour zoom progressif et améliorez les résultats du mieux que vous le pouvez faire défiler pour faire défiler de qualité. Avec lui tu peux obtenir des enregistrements de haute qualité Ils seront idéaux pour garder en souvenir, par exemple, de voyages ou d’événements et même prendre de véritables clichés professionnels si ce que vous aimez c’est l’art audiovisuel.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 29/04/2019.