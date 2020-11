Les services de streaming continuent de pénétrer différentes couches d’accès à nos maisons. Comme Disney +, qui sera inclus dans les services GamePass de Microsoft pour votre Xbox, ou en tant que Netflix qui scelle désormais un accord avec Euskaltel pour fusionner avec votre proposition de contenu dans un nouveau pack pour votre téléviseur.

Le nouveau service s’appelle “ Netflix Fan ” et permettra non seulement aux utilisateurs de l’opérateur d’accéder au service de streaming nord-américain, mais aussi d’ajouter des concerts supplémentaires à leur bon de données. Plus précisément, nous parlons de 10 Go de données supplémentaires pour n’importe laquelle de vos lignes mobiles sous contrat.

Ventilateur Netflix et 10 Go supplémentaires

Le nouveau pack «Netflix Fan» d’Eustaltel est destiné aux clients haut débit de l’entreprise et n’exige pas nécessairement que la télévision sous contrat soit disponible. Ce n’est ni plus ni moins qu’un package qui comprend un compte Netflix et un bon de données de 10 Go extra à associer à toute ligne de données existante.

Euskaltel indique également que il est possible de contracter une ligne de données supplémentaire avec ce ‘Netflix Fan’, de sorte qu’aucune de nos lignes téléphoniques actuelles ne soit affectée. Par exemple, pour utiliser ces 10 Go de données avec une tablette ou un autre appareil avec la possibilité d’accéder à Internet.

Engager Netflix via Euskaltel nous donnera 10 Go de données supplémentaires par mois

L’opérateur souligne que Netflix est déjà intégré à votre décodeur 4K pour votre service de télévision et c’est une simple pression sur la télécommande. Le pack “ Netflix Fan ” nous permettra d’avoir un compte actif avec Netflix pour profiter du contenu de la plate-forme dans notre navigateur, en plus de pouvoir utiliser ces 10 Go pour afficher le contenu en déplacement à l’aide de notre téléphone mobile.

Le nouveau “ fan de Netflix ” sera au prix de 8 euros / mois pour le plan Netflix de base (un écran), à partir de 12 euros / mois pour le plan standard (deux écrans) et 16 euros / mois pour le plan premium (quatre écrans). Pour les nouveaux clients de l’opérateur, les plans de base et standard seront gratuits pendant six mois.

