Netflix ajoute une tonne de contenu à son service de streaming en septembre, mais ce sont les meilleurs nouveaux films et émissions que nous pensons que vous devriez ajouter à votre file d’attente ce mois-ci.

Les plus grandes émissions et films originaux de Netflix ce mois-ci sont remplis de stars, notamment Hilary Swank dans Away, Sarah Paulson dans Ratched et Tom Holland dans The Devil All The Time.

Netflix ajoute également la quatrième saison de The Good Place, qui est l’un des meilleurs spectacles de la dernière décennie et est une montre incontournable pour les fans de The Office ou de Parks and Recreation.

Cet été a été naturellement calme pour Netflix, compte tenu de tout le chaos entourant la pandémie, mais l’automne est bien plus prometteur. Peu d’originaux Netflix préférés des fans reviennent ce mois-ci, mais un certain nombre de films et d’émissions passionnants font leurs débuts en septembre, du préquel à One Flew Over the Cuckoo’s Nest à un film sur la petite sœur de Sherlock Holmes à un série spatiale avec Hilary Swank.

Personnellement, je pense à la fin des choses, réalisé par Charlie Kaufman (Être John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind), est en haut de ma liste, mais je finirai probablement par regarder tout ce qui est énuméré ci-dessous:

Retour vers le futur | 1er septembre

Pineapple Express | 1er septembre

Table du chef: BBQ | 2 septembre

La série acclamée par la critique et nominée aux Emmy revient pour sa dernière itération, plongeant dans le monde enfumé et juteux du barbecue. Parmi les chefs et maîtres de puits en vedette, citons Tootsie Tomantez, une grand-mère de 85 ans qui pelle encore les braises dans son restaurant au Texas; Lennox Hastie, un chef australien remarquable qui s’approvisionne en tous ses ingrédients dans l’Outback; Rodney Scott de Caroline du Sud, qui est connu pour son barbecue de porc entier; et Rosalia Chay Chuc, une chef maya traditionnelle qui sert Cochinita Pibil dans sa maison mexicaine.

Une façon | 4 septembre

Alors qu’elle se lance dans une mission perfide sur Mars à la tête d’un équipage international, Emma Green doit laisser son mari et sa fille adolescente derrière.

Je pense à la fin des choses | 4 septembre

Rien n’est ce qu’il semble quand une femme qui a des doutes sur son nouveau petit ami le rejoint lors d’un road trip pour rencontrer ses parents dans leur ferme isolée.

Le diable tout le temps | 16 septembre

Dans un conte gothique explosif du Midwest couvrant deux décennies, des personnages sinistres convergent autour du jeune Arvin Russell alors qu’il combat les forces du mal qui le menacent et tout ce qu’il aime. Basé sur le roman primé de Donald Ray Pollock.

Le dogme du Dragon | 17 septembre

Ressuscité en tant que ressuscité, Ethan entreprend de vaincre le dragon qui a pris son cœur, mais avec chaque démon qu’il combat, plus il perd son humanité.

Ratched | 18 septembre

Ce préquel dramatique de «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» suit le personnage Nurse Ratched.

Enola Holmes | 23 septembre

Quand Enola Holmes – la sœur adolescente de Sherlock – découvre que sa mère a disparu, elle part à sa recherche, devenant une super détective à part entière alors qu’elle déjoue son célèbre frère et dénoue une dangereuse conspiration autour d’un mystérieux jeune seigneur.

The Good Place: Saison 4 | 26 septembre

Maintenant que vous avez vu le meilleur, assurez-vous de jeter un œil au reste – voici la liste complète de tout ce qui est ajouté au catalogue de Netflix ce mois-ci, ainsi que tout ce que le service supprimera.

