Écrit par JuanMi Guirado

Demain commence le Journée mondiale du shopping sur AliExpress et nous voulons anticiper avec 10 nouveaux produits que vous pouvez obtenir avec une merveilleuse remise.

En utilisant l’un des coupons que nous vous montrerons ci-dessous, vous pouvez réduire le prix de chaque produit et faire de cet achat une excellente option.

Le 11.11 est le grand jour des deals sur AliExpress et demain, vous aurez de nombreux articles avec des remises exceptionnelles, mais aujourd’hui, nous voulions vous montrer une grande liste de produits très appropriés pour votre prochain achat tels que Cadeau de Noël ou cadeau personnel.

AliExpress lance les prix et Explica.co les collecte pour que vous les serviez sur un plateau.

N’oubliez pas que les prix définitifs ne s’appliqueront que si vous ajoutez le produit à votre panier aujourd’hui et shopping demain 11/11 avec le coupon correspondant.

Réductions et coupons sur AliExpress Plaza

OnePlus Nord

L’un des mobiles de l’année dans la gamme mid-premium débarque dans cette semaine du World Shopping avec un remise de près de 100 € de son prix officiel.

Nous parlons d’un terminal avec Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 128 Go mémoire interne, affichage 6.44 pouces amoled Full HD +, batterie de 4 115 mAh, caméra quadruple 48 MP, NFC et charge rapide à 30W.

Une merveille qui balaie Xiaomi et compagnie sans gâcher.

Coupon: une fois30 Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord

Samsung Galaxy A21s

Une joie de mobile baisser son prix en dessous de 100 €. Prix ​​incroyable pour le Galaxy A21 de Samsung, un smartphone milieu de gamme qui, grâce à un coupon de réduction de 50 €, voit son prix chuter, allez-vous remporter le prix? Ce terminal est livré avec un processeur Exynos 850, 3 Go de RAM, 64 Go panneau de mémoire interne HD + de 6,5 pouces, Caméra quad 48 mégapixels, énorme Batterie de 5000 mAh, NFC, Jack 3,5 mm, radio FB et charge rapide à 15 W.

Coupon: SAMSUNG50 Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy A21s

Amazfit GTS

Cette smartwatch est un best-seller. Il coûte presque trois fois moins cher qu’une Apple Watch et remplit presque toutes les fonctions de la montre Cupertino.

Cet Amazfit GTS est livré avec une résistance à l’eau, jusqu’à 5 ATM pression (50 mètres de profondeur), avec un Affichage Amoled d’une grande luminosité et couleur, 14 jours d’autonomie en utilisation normale, 12 modes sportifs préinstallés et couvertures sans fin avec le changement de son apparence tous les jours si vous le souhaitez.

Coupon: 11112020ES7 Acheter sur AliExpress: Amazfit GTS

Xiaomi Mi TV 4S 65 ″

La grande télévision de Xiaomi arrive avec une bonne réduction. Son prix passe de 699 € à 529 € la nuit.

Comment restez-vous? Eh bien, le meilleur est ce qu’il apporte à l’intérieur. C’est un Smart TV 65 pouces, résolution 4K, Android TV 9.0 pré-installé, construction métallique, son Dolby et DTS, Technologie Ultra HDR, télécommande avec assistant vocal, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne pour les applications.

Il a toutes sortes de connexions: 3 ports USB, 3 ports HDMI, port audio optique, Ethernet, AV, casque et connectivité WiFi 2,4 et 5 GHz.

Coupon: une fois30 Acheter sur AliExpress: Mon téléviseur 4s 65 ″

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S

L’un des scooters les plus vendus aujourd’hui, et depuis que le premier a été lancé il y a peu d’années, il a une version renouvelée.

Ce scooter électrique Xiaomi Mi 1S arrive pour montrer qui est le roi de l’asphalte et de la piste cyclable. Votre moteur rugit avec le Puissance de 300 W, et sa batterie nous donne un 30 km d’autonomie.

On peut profiter du grand air à 25 km / h en roulant avec ces Roues pneumatiques de 8,5 pouces. Aussi, si vous avez des problèmes d’espace ou de temps, ne vous inquiétez pas, car ce scooter c’est pliable et cela peut être fait en aussi peu que 3 secondes.

Coupon: une fois30 Acheter sur AliExpress: Scooter Xiaomi 1S

Machine à café express professionnelle Cecotec Power Espresso 20

Savourer un bon café à tout moment est un plaisir relégué à quelques-uns, mais avec cette cafetière Cecotec ce plaisir vous rapproche de plus en plus, surtout à ce prix avantageux.

Une machine à expresso pour café moulu qu’avec un seul bouton, vous profiterez d’un excellent café ou cappuccino avec le maximum d’arôme.

Il a une 20 bars de pression et une Puissance 850W, c’est pourquoi nous parlons d’une cafetière de bar dans votre cuisine.

Aussi, si vous voulez un café mousseux, cette cafetière incorpore un vaporisateur pour cela.

Coupon: 11112020ES5 Acheter sur AliExpress: Cecotec Power Espresso 20

Montre HUAWEI GT2

Vente très importante pour l’une des montres intelligentes de l’année. Cette Huawei Watch GT 2 arrive avec une réduction inhabituelle.

Nous avons une smartwatch avec 14 jours d’autonomie, écran de 1,39 pouces Amoled, Connectivité Bluetooth 5.1, GPS intégré, capteur de fréquence cardiaque, baromètre et bien d’autres.

Il est compatible avec Android et iOS et dispose d’un Résistance à l’eau 5 ATM.

Coupon: 11112020ES10 Acheter sur AliExpress: Montre HUAWEI GT2

Aspirateur robot Mijia

L’un des robots aspirateurs que la plupart des maisons ont vu se tortiller sous leurs canapés. Le robot de Xiaomi a été l’un des premiers à résister à iRobot avec son Roomba, et il les a presque oubliés.

Cet aspirateur robot a une puissance de Aspiration de 2200 PA, une batterie qui vous permet de nettoyer pendant 2,5 heures sans interruption, il dispose d’un capteur de hauteur pour éviter de tomber dans les escaliers, vous pouvez monter tapis jusqu’à 2 cm, et depuis l’application Mi Home, vous pouvez planifier le nettoyage et afficher le mappage que vous avez enregistré avec votre laser.

Coupon: 11112020ES12 Acheter sur AliExpress: Aspirateur robot Mijia

Xiaomi Mi Box S

La révolution télévisuelle est venue avec cet appareil Xiaomi qui apporte Android TV aux anciens téléviseurs. À l’intérieur d’un processeur capable de reproduire Contenu 1080p et 4K grâce à sa connectivité WiFi 2,4 et 5 GHz.

Il dispose de 8 Go de mémoire interne pour les applications, 2 Go de RAM et Bluetooth 4.2 pour connecter des appareils tels que le contrôleur lui-même, des claviers, des souris ou des écouteurs sans fil.

Coupon: 11112020ES3 Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi Box S

Redmi Note 8

L’un des mobiles les plus vendus de 2019 et d’une partie de 2020 est assorti d’une réduction qui le place très proche de 100 €. Un prix impressionnant pour un smartphone avec Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 Go stockage interne, un écran IPS de Batterie 6,3 pouces Full HD, 4000 mAh, Caméra quad 48 mégapixels, prise jack 3,5 mm et radio FM.

Coupon: 11112020ES12 Acheter sur AliExpress: Redmi Note 8

Et plus de coupons sur certains produits

Si vous voulez voir plus d’offres et obtenir de meilleures réductions, AliExpress avoir plus de coupons afin que vous puissiez obtenir ce gadget que vous attendiez d’acheter à un bon prix.

3 € de réduction sur les achats supérieurs à 30 €: 11112020ES35 € de réduction sur les achats supérieurs à 50 €: 11112020ES57 € de réduction sur les achats supérieurs à 70 €: 11112020ES710 € de réduction sur les achats supérieurs à 100 €: 11112020ES1012 € de réduction sur les achats supérieurs à 120 €: 11112020ES1220 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €: onze onze30 € de réduction sur les achats supérieurs à 290 €: onze onze30