Les câbles d’appareils et d’appareils ménagers posent souvent deux problèmes majeurs: l’encombrement et l’accumulation de poussière. D’une part, parce qu’il leur est facile de s’emmêler et, par conséquent, de générer une apparence de chaos. De plus, s’ils ne sont pas nettoyés régulièrement, ils peuvent économiser beaucoup de saleté à la maison.

Cependant, la solution aux deux problèmes est très simple avec le organisateurs de câbles. C’est pourquoi nous avons sélectionné 10 articles pratiques pour les stocker en bon état, à partir de rubans Oui bandes velcro même confortable étuis Oui bandes.

ORGANISATEURS, BRIDES ET BANDES

Organisateur en spirale

Une des des solutions plus pratiques et simples pour organiser vos câbles est cet organisateur en spirale, car il s’adapte facilement à la longueur souhaitée (jusqu’à 10 mètres). Aussi son diamètre, entre 6 et 60 millimètres, convient à différentes tailles de câbles. Fabriqué en polyéthylène, il est capable de résister à des températures de plus de 100 degrés.

Organisateur en bois

Pour organiser les câbles sur votre bureau, cet organisateur en bois naturel a cinq emplacements —Deux larges et trois étroits— pour garder l’espace propre, rangé et attrayant. Il ne pèse que 36 grammes et ses mesures sont de 40x90x30 mm. Il convient à toutes les surfaces, quel que soit le matériau utilisé, et peut même adhérer aux murs, grâce à la bande collée sur sa base.

Boîte avec presse-étoupe

Il se termine par l’enchevêtrement de câbles qui, dans de nombreux cas, s’accumulent derrière ou à côté de la télévision dans le salon, ainsi que sur le bureau de l’ordinateur. Cette box minimaliste et compacte, qui offre de la place pour une bande d’environ six prises, Garde les câbles cachés et ajoute une apparence propre à n’importe quel coin de la maison. Il a une pratique capuchon antidérapant et une grille de ventilation en bas, ainsi que deux fentes sur les côtés pour passer les câbles.

Ensemble de 30 organisateurs de câbles

Lorsque vous devez faire passer le câble sur une certaine distance – comme traverser une pièce entière – rien de mieux que ces petits organisateurs, qui adhère facilement au plâtre, au verre, au bois, au plastique ou au métal avec une bande inférieure de colle. De plus, ils comprennent 30 vis pour les occasions les plus exigeantes. ses La conception de type S empêche les câbles de glisser et convient aux câbles jusqu’à 0,76 cm de diamètre.

100 bandes velcro

Tant pour le stockage que pour l’organisation des câbles, peu d’options sont aussi polyvalentes que les bandes velcro, car elles sont réutilisables et simples à utiliser. Ce lot contient un total de 100 unités, chacune de 15 centimètres de long et 1,27 cm de large. Ils sont en nylon très résistant et leur adhérence est extrêmement résistante.

CLIPS, COUVERCLES ET RUBANS

Six serre-câbles polyvalents

Fabriqués en caoutchouc dur, ces six clips polyvalents surdimensionnés peuvent contenir jusqu’à cinq câbles, mesurant de 1,5 cm à 6,35 cm de diamètre. En bas, ils ont un adhésif pour les coller sur n’importe quelle surface en verre, métal, plastique ou bois. Le lot aussi comprend deux autres pièces pour un câble chacune.

Couvercle universel interchangeable

Une solution pratique et esthétique pour commander le câblage. C’est une couverture en néoprène, qui se présente sous la forme d’un rouleau de trois mètres de long et 13,5 cm de large à découper à votre convenance. De cette façon, Les câbles restent sans enchevêtrement et sécurisés dans la gaine, isolés des animaux et des enfants. De plus, grâce à sa fermeture velcro, il est très facile d’ajouter ou de retirer des câbles.

Attache-câble à crochet et boucle

Enroulez et déroulez-vous souvent des câbles? Ensuite, cette bande vous sera d’une grande aide. Premièrement, parce que sa présentation dans une bande de cinq mètres vous permet de couper de petits segments de la taille souhaitée. A aussi micro-crochets d’une part et boucles de l’autre pour une adhérence optimale et une durabilité jusqu’à 10000 ouvertures. Le ruban de type professionnel est entièrement réalisé en polyamide. Il résiste non seulement au passage du temps, mais également à l’action de divers éléments, tels que l’eau, la graisse, l’alcool ou l’huile.

AUTRES ORGANISATEURS

Bande verticale de 15 prises et deux prises USB

Si en plus de la commande vous recherchez un multiprise qui protège vos appareils contre les surtensions, courts-circuits ou surcharges possibles du réseau électrique, ce modèle vous le propose. De plus, sa conception Il dispose de 15 points de vente répartis en quatre niveaux, chacun avec un interrupteur séparé pour couper le courant en segments. Son câble atteint près de deux mètres de longueur et son matériau est ignifuge.

Deux plateaux inférieurs pour les tables de bureau ou de bureau

Si vous ne parvenez toujours pas à gérer tous les câbles suspendus à un bureau ou à une table, considérez cet ensemble de deux plateaux métalliques, qui se placent sous la table et, grâce à leur forme de panier, permettent d’accueillir tous lesou. Les deux mesurent 40,5 cm de long, ils forment donc ensemble un espace de 81 cm pour organiser les câbles. Le lot est livré avec un jeu de vis pour les placer où bon vous semble.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 02-09-2020.