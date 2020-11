Dans la vie, les super-héros peuvent nous donner quelque chose à quoi aspirer ou nous donner un exemple de ce que nous pouvons réaliser. Dans ce sens, Aujourd’hui, nous vous présentons dix super-héroïnes qui, avec leurs super-pouvoirs, ont contribué et contribuent à faire avancer le monde vers une vie plus en harmonie avec la nature.

Wangari Maathai (1940-2011) | Superpuissance: transformation

Quand on parle de superpuissances, on ne peut pas laisser passer le pouvoir de changement que la femme kenyane, lauréate du prix Nobel de la paix, avait pour ses actions en faveur de l’environnement. La «Tree Woman» qui est entrée dans l’activisme, l’écoféminisme, la justice environnementale, l’indépendance alimentaire et l’éducation; a autonomisé les femmes et les hommes africains avec le mouvement de la «ceinture verte». Aujourd’hui, il existe plus de 4 000 groupes communautaires actifs servis par des femmes. Il est né avec le pouvoir de changer, peu importe l’heure ou le pays dans lequel il a grandi.

Julia Carabias (1954-) | Superpuissance: stratégie

Julia, l’héroïne qui a le super pouvoir de penser huit pas en avant. Sa passion est la biodiversité du Mexique et le bien-être des gens, en particulier la région de la Jungle du Lacandon. Il a dirigé le Secrétariat de l’environnement du Mexique (SEMARNAT) et a reçu en 2018 la plus haute distinction qu’un citoyen mexicain puisse recevoir: la médaille Belisario Domínguez. Elle a reçu plusieurs autres prix de catégorie mondiale, tels que le Champion des Nations Unies de la Terre, en reconnaissance de sa passion infatigable. Sa puissance de stratégie a permis de jeter les bases de la création d’institutions gouvernementales qui, depuis plus de 20 ans, ont pris soin de la nature du pays. En tant qu’enseignante, elle a inspiré des dizaines de générations d’élèves à croire qu’il est possible de faire un changement.

Josephine Ekiru (1986-) | Superpuissance: mots magiques

Cette héroïne a activé sa superpuissance après qu’ils lui aient tendu un piège pour la tuer, étant entourée de chasseurs, elle a dit: “Si vous voulez me tuer, tuez-moi mais donnez-moi d’abord l’occasion de parler”. Avec le pouvoir d’influencer le bien avec ses paroles, cette héroïne à ce jour a conduit 18 trafiquants d’animaux sauvages, y compris ceux qui avaient prévu de la tuer ce jour-là, dans une nouvelle vie où ils aident maintenant à conserver des espèces qui autrefois chassé. En d’autres termes, il a transformé les braconniers en véritables défenseurs de l’environnement. Elle a présenté le Northern Rangelands Trust (NRT), une organisation de conservation au Kenya, dans sa communauté de Nakupurat-Gotu. Elle a été nommée présidente de cette organisation, brisant les stéréotypes de genre et montrant qu’en tant que femme, elle est capable de diriger avec succès, portant toujours le drapeau de la paix devant elle.

Jane Goodall (1934 -) | Superpuissance: patience

Si quelque chose caractérise cette héroïne, c’est sa superpuissance d’observer patiemment, de comprendre son environnement avant d’interagir avec lui. Dans la vingtaine, elle a décidé de quitter sa vie en Angleterre rurale pour passer des mois isolée parmi les chimpanzés en Tanzanie. Il a commencé dans le monde de la conservation sans avoir de connaissances dans le domaine de la science, ce qui lui a permis d’analyser la vie sociale des chimpanzés avec une perspective nouvelle sans les liens techniques que la science présentait à l’époque. Grâce à sa curiosité et ses capacités analytiques innées, elle est devenue une scientifique qui a pris un virage dans la recherche sur les primates. Grâce à l’empathie, elle a sensibilisé à la protection des écosystèmes des chimpanzés et a permis aux communautés locales du monde entier de conserver leurs ressources naturelles.

Berta Cáceres (1971-2016) | Superpuissance: Défense

Héroïne à la cape et à l’épée, défenseur des droits de l’homme, des peuples autochtones et de la nature au Honduras. Elle a été l’une des fondatrices du Conseil civique des organisations autochtones et populaires du Honduras (COPINH). Il a défendu les rivières d’Intibucá et s’est opposé à la centrale hydroélectrique d’Agua Zarca. En 2015, elle a reçu le Goldman Environmental Prize qui nomme des défenseurs de première ligne du monde entier. Après l’avoir reçu, il a dit ceci: “Dans nos visions du monde, nous sommes des êtres issus de la terre, l’eau et le maïs, les rivières sont les gardiens ancestraux du peuple Lenca. Protégées par les esprits des filles qui nous apprennent que donner notre vie de plusieurs façons pour la défense des rivières, c’est donner notre vie pour le bien de l’humanité et de cette planète ». Malheureusement, elle a été tuée en combattant.

Helia Bravo Hollis (1901-2001) | Superpuissance: épines

La superpuissance de cette héroïne est un pacte de vie avec les épines. Elle a été l’une des scientifiques les plus importantes du Mexique, et même d’Amérique latine, grâce à sa contribution à la biologie et à la botanique. Sa passion était l’une des plantes les plus emblématiques d’Amérique: les cactus. Il a réussi à identifier et à classer plus de 700 espèces endémiques (c’est-à-dire des espèces que l’on ne trouve qu’à un seul endroit et nulle part ailleurs dans le monde) de cactus de la République mexicaine. Sans cela, vous ne pourriez pas visiter aujourd’hui le jardin botanique construit en son honneur dans la réserve de biosphère de Tehuacán Cuicatlán.

Sônia Guajajara (1974-) | Superpuissance: la voix de la jungle

La jungle représentée chez les femmes. Défenseure des terres brésiliennes, elle fait partie de la résistance pacifique de l’Amazonie. Elle est la première femme d’une communauté autochtone à se présenter comme candidate à la présidence du Brésil. L’exploitation et le brûlage de la forêt amazonienne constituent une menace pour la biodiversité culturelle et naturelle du Brésil et du monde entier. Il vit dans la lutte pour protéger et donner une voix à la jungle. Les principales menaces sont le modèle économique actuel qui donne la priorité à la production de viande rouge et de cultures telles que le soja et l’huile de palme, pour ne citer que quelques produits qui font partie de la destruction.

Greta Thunberg (2003-) | Superpuissance: habilitation

Le super pouvoir de cette héroïne est de donner du pouvoir aux autres. L’adolescent a donné une voix à des milliers de jeunes qui se battent aujourd’hui pour que les décideurs, la génération de leurs parents et la société en général leur garantissent le droit à un avenir décent où l’équilibre écologique de la planète Terre n’a pas été perdu par la changement climatique. Lors de la COP sur le changement climatique à Madrid fin 2019, avec son pouvoir d’attirer les médias de masse, elle s’est réunie et a déjà captif tous les médias, a donné sa voix à ceux qui ne l’avaient pas – la jeunesse indigène.

VALERIA SOUZA SALDIVAR (1958) – SUPER POUVOIR: “VISION MICROCOSMIQUE”

Valeria Souza Saldivar (1958-) | Superpuissance: Vision Micrcosmique

La passion de l’héroïne Valeria, ce sont les habitants des lagunes de Cuatro Cienegas à Coahuila, le plus ancien souvenir de la planète. Grâce à la science, elle a travaillé avec la NASA pour en savoir plus sur les communautés bactériennes dans ces lagunes. Cette région du Mexique est maintenant connue sous le nom de «Galapagos mexicains» car, comme le travail de Darwin aux Galapagos, les contributions du travail de Valeria ont été très pertinentes pour l’étude de l’évolution de la biodiversité. Les habitants de cette oasis sont eux-mêmes des super-héros, puisque grâce à eux notre planète est aujourd’hui une planète bleue avec la vie, cette héroïne les protège désormais, puisque chaque année les lagons perdent de plus en plus d’eau.

Silvya Earle (1935-) | Superpuissance: Aquamujer

Capable de marcher dans l’océan à une profondeur de 400m, nous vous présentons l’héroïne qui est également océanographe, biologiste marin, chercheur, activiste et écrivain. Surnommée «la dame des profondeurs», elle a passé plus de 7 000 heures sous la mer et aujourd’hui elle continue de se battre et de travailler pour un océan plein de vie.. Il détient le record de plongée en solo à 1 000 mètres de profondeur. À travers des écrits et des documentaires, il sensibilise l’humanité à la conservation des écosystèmes marins. L’une de ses phrases célèbres est: “La santé de l’océan signifie la santé pour nous.”

PRIME! La conservation de la nature va presque toujours de pair avec la science, nous voulons donc mentionner une autre héroïne:

Alexandra Asanovna Elbakyan (1988-) | Superpuissance: Contrôle des machines

Cette héroïne a le super pouvoir de communiquer avec des machines. Grâce à ce développeur de logiciels et neuroscientifique du Kazakhstan, il existe aujourd’hui Sci-Hub, un site Web qui offre un accès gratuit à plus de 60 millions d’articles scientifiques récents. Alexandra nous permet de prendre des décisions correctes pour la conservation de la nature grâce au fait que la science est désormais plus proche des citoyens.

Les femmes que nous mentionnons ne sont que des exemples qui sont devenus célèbres, mais en réalité, il y a des centaines de femmes qui travaillent dans la conservation de la nature. Dans n’importe quelle université, dans n’importe quelle communauté, dans n’importe quelle ONG, vous pouvez les trouver et les connaître. D’une fille qui pour des raisons de sécurité a dû se faire passer pour un homme pour continuer la conservation d’une espèce à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande (une histoire vraie!), Aux chercheurs et leaders communautaires qui chaque année ouvrent de nouveaux espaces pour que d’autres puissent aussi mettre en pratique l’utilisation de votre voix et de vos actions pour un monde meilleur.

Vous aussi pouvez en être un ou en soutenir un!

Vania Olmos et Priscila Tamayo sont membres de Contaminantes Anónimus.

