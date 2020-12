Si vous êtes un fan d’Apple et de Steve Jobs, c’est votre iPhone parfait.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Certains l’aiment tandis que d’autres la détestent, mais il ne fait aucun doute que une marque comme Apple ne laisse personne indifférent.

Beaucoup pensent que les produits à base de pomme mordue sont surfaits, qu’il existe de bien meilleures alternatives sur Android et surtout à un bien meilleur prix. Que ce soit vrai ou un mensonge, la seule chose que nous pouvons vous assurer est que peu importe ce que fait la société de Cupertino, vos produits sont des best-sellers.

Maintenant, si vous pensez que les derniers iPhone 12 sont des téléphones chers, attendez de voir cette version ne convenant qu’aux fans les plus Apple.

C’est l’iPhone le plus exclusif: uniquement pour la plupart des fans d’Apple

Bien que le dernier smartphone de Cupertino soit l’iPhone 12, le téléphone qui a tout changé était le mythique iPhone 4. Présenté par Steve Jobs, l’un des fondateurs d’Apple et l’une des personnes les plus influentes qui ont marché sur cette planète, on se souvient de ce modèle pour être l’un des meilleurs smartphones jamais créés. Son importance a été telle que le nouvel iPhone 12 est même basé sur le modèle numéro quatre.

Désormais, Caviar, une marque connue pour avoir lancé des smartphones sur le marché à des prix prohibitifs, honorant le dixième anniversaire de l’iPhone 4, a présenté une nouvelle version de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max en titane noir et que nous prévoyons déjà que vous ne souhaitez sûrement pas acheter parce que son prix commence à 6490 $.

Et pourquoi sont-ils si chers? À l’intérieur du logo Apple emblématique de chaque iPhone, il y a un fragment de l’une des légendaires chemises à col roulé de Steve Jobs, des vêtements qu’il portait toujours, et c’est que dans chaque présentation, il était tout à fait normal de le voir avec ces chemises et ces pulls long cou. Et comment pourrait-il en être autrement, Ces appareils sont vraiment uniques puisque seulement 10 unités vont être mises en vente.

C’est vraiment une collection qui ne convient qu’aux collectionneurs (et aux personnes avec beaucoup d’argent) car pouvoir avoir un vêtement propre à Steve Jobs n’est pas quelque chose qui peut être obtenu tous les jours. Convient uniquement aux vrais fanboys.