Peu de surprises restent à voir parmi les MVNO qui présentent généralement un promotion de Noël. Avec ION mobile, le cercle des opérateurs qui proposent généralement concerts supplémentaires à tous vos clients comme nous l’avons déjà vu dans Lowi, mobilfree, Finetwork, República Móvil, Simyo, Amena ou PTV Telecom.

Dans le cas de ION mobile, OMV avec couverture Movistar, n’offre pas ses concerts supplémentaires gratuitement intéressés, mais il sera l’opérateur le plus généreux avec ses 100 Go supplémentaires, et il aura également une incitation supplémentaire: rester avec jusqu’à 85 Go pour toujours pour moins de 21 euros au mois.

Bon Nougat pour Noël, avec 100 Go pour 2 euros

La promotion de Noël d’ION mobile se présente sous la forme d’un bonus de données supplémentaire, appelé Bon Nougat, et peuvent être embauchés par des utilisateurs qui ont un tarif avec minutes et données illimitées, également connu dans l’OMV sous le nom de tarifs jack, chevalier et roi. Le prix de ce bon sera de 2 euros par mois (en décembre et janvier). Ensuite, le bonus est désactivé.

Ainsi, les tarifs avec promotion jusqu’au 31 janvier 2021, ils seraient les suivants une fois les deux euros supplémentaires ajoutés à chaque modalité:

Jack: minutes illimitées + 110 Go pour 13,75 euros.

Cheval: minutes illimitées + 116 Go pour 17,75 euros.

Roi: minutes illimitées + 125 Go pour 21,75 euros.

Bonus Ace dans votre manche, avec des concerts supplémentaires pour toujours

ION mobile continue d’étendre sa promotion estivale, il permet donc également d’ajouter un concerts supplémentaires qui varie en fonction du tarif contracté, bien que dans ce cas, si vous contractez pendant la période promotionnelle, vous pourrez profiter de leur avantages pour toujours.

Le prix final des tarifs et le total des concerts inclus dans chaque modalité, sont les suivants:

Jack: minutes illimitées + 14 Go pour 12,75 euros.

Cheval: minutes illimitées + 46 Go pour 16,75 euros.

Roi: minutes illimitées + 85 Go pour 20,75 euros.

Plus d’informations | ION mobile.

