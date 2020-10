le offres fibre et mobile bon marché continue d’être l’un des domaines les plus compétitifs du marché des télécommunications, qui a connu ces dernières semaines un essor avec l’arrivée de nouveaux acteurs tels que Simyo, República Móvil, Virgin telco, llamaya, ios et maintenant Dîtes-moi.

OMV Digame, qui utilise à la fois une couverture Orange mobile et fibre directe, lance un service fibre avec une offre à laquelle nous sommes déjà habitués: une combinaison généreuse d’environ 35 euros, similaire à celle trouvée à Lowi, Amena, Finetwork, Digi ou appeler. Mais en plus de partir d’une offre très compétitive, les plus grands avantages de Digame se trouvent dans les extras disponibles, tels que augmenter 10 Go pour 2 euros, ajoutez des lignes mobiles supplémentaire pour 11 euros, ou économisez jusqu’à 20% sur votre facture d’électricité.

Plus précisément, il sera possible de contracter 100 Mbps fibre pour 24,90 euros, 300 Mbps pour 30,90 euros ou 500 Mbps pour 35,50 euros, et à partir de là, il sera possible de former une offre convergente en ajoutant une ligne mobile avec des minutes illimitées et 30 Go pour 11 euros ou avec 40 Go pour 13 euros. Le service pas de ligne fixe, comprend le routeur qui devra être retourné en cas d’annulation, et un Séjour de 12 mois.

Les prix de toutes les combinaisons possibles sont résumés ci-dessous:

Comme nous l’avons dit, l’une des plus grandes attractions de Digame sera ses extras optionnels, et la possibilité d’ajouter jusqu’à trois lignes mobiles supplémentaires pour 11 euros chacune, rend le combiné pour les familles est plus attrayant que la plupart des rivaux directs que nous avons cité ci-dessus, sauf Digi, comme on le voit dans la comparaison:

Incroyable Digame Light – Économisez jusqu’à 20%

Dites-moi que vous avez également avancé que vous offrirez bientôt votre Service “Incroyable lumière” fourni par Endesa, et avec lequel ils affirment que vous pouvez économiser jusqu’à 20%. Pour l’instant, il faudra attendre pour connaître le prix et pour pouvoir évaluer les économies réelles qu’il peut apporter.

D’autres opérateurs comme Pepephone intègrent également le contrat d’électricité dans leur service convergent, avec lequel ils accèdent à des tarifs énergétiques à un prix inférieur.

