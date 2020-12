Avec la fin de ses liens avec un Huawei toujours interdit, il semble que Honor ait de grands projets en 2021 … Ceux de Shenzhen seront-ils à la hauteur des attentes?

Écrit par Damián García dans les mobiles chinois

Déjà entre les mains de Zhixin New Information Technology Co. Ltd. et sans le Limitations évidentes de faire partie du géant Huawei, ce qui est certain, c’est que l’avenir semble très bon pour un honneur qu’elle est aussi ambitieuse et qu’elle souhaite se fixer un objectif de niveau pour ne pas perdre de vue.

Et c’est que oui, on ne sait pas encore si Honor envisage maintenant attaquer les marchés internationaux dès le départ là où il opérait déjà, puisque sa capacité de production aura été réduite sans les possibilités de Huawei et de ses usines, mais ce que nous savons, c’est que ses nouveaux administrateurs prévoient de vendre jusqu’à 100 millions d’unités en 2021, cela indique une reprise après le krach boursier de cette année pandémique.

Aussi, ne pensez pas que ce soit un chiffre à l’antenne, car GizChina nous a dit que les chiffres ont été rendus publics par lui-même Zhao Ming, ancien patron d’Honneur au sein de Huawei et maintenant Président de la société Shenzhen dans son nouveau parcours de cabinet indépendant.

Sans aucun doute, c’est une grande incitation à voir le nouveau Honor si ambitieux, mais maintenant sans le parapluie et l’abri d’un géant comme Huawei, nous devrons maintenant voir son potentiel, sa capacité de production et s’ils sont prêts à vendre également en Europe et dans le reste du monde. marchés internationaux.

Sans donner plus de détails sur la question de savoir si ces chiffres ne seraient comptabilisés que pour le marché chinois ou également pour le reste des marchés, de Honor Terminal ils affirment que veulent devenir la première marque de smartphones en Chine, un objectif de niveau bien qu’il semble presque excessif pour ce qui sera sa première année en tant que véritable constructeur.

Sans surprise, les chiffres de 2019 peuvent les mettre en bonne position sur la grille de départ pour 2021, car Huawei, y compris Honor, était le premier avec 140,6 millions d’unités vendues, multipliant par plus de 2 le nombre de téléphones portables livrés par Vivo, deuxième marche du podium en Chine avec 66,5 millions d’unités. Le troisième tiroir est allé à OPPO avec 62,8 millions, laissant curieusement un Xiaomi triomphant en Espagne quatrième dans son pays de naissance, avec «seulement» 40 millions de téléphones portables vendus.

Peut-être que ces chiffres nous disent que Zhao Ming ne parlait que du marché chinois, donc vos objectifs mondiaux pourraient être encore plus ambitieux, bien qu’il soit temps d’attendre les mouvements sans le parapluie d’un Huawei qui n’a pas de parts dans la nouvelle société et qu’il ne participe pas aux processus de gestion, à la prise de décision ou à la conception ou la fabrication de ses dispositifs.

Si je l’ai fait, en effet, sûrement le veto des États-Unis serait maintenu, principale motivation pour la scission définitive de l’honneur.

Honor pourra utiliser les puces Qualcomm et MediaTek, bien que Huawei ne souhaite pas se déconnecter complètement

Il faut confirmer au passage que Honor pourra utiliser les chipsets Qualcomm et MediaTek, et cela aussi du géant de San Diego reconnaît déjà être négocier avec eux la fourniture de leur Snapdragon, les processeurs les plus populaires sur le marché mobile, pour les nouveaux smartphones Honor.

MediaTek a également indiqué que ses contrats avec Honor sont sur le point de se concrétiser. les mobiles 5G les plus abordables du nouveau fabricant basé à Shenzhen pourrait intégrer le dernier MediaTek Dimensity à votre portefeuille de spécifications.

Il n’y a pas beaucoup de données à cet égard, seulement des nouvelles et des rumeurs de sources qui se disent bien informées, bien que de Huawei son président Ren Zhengfei a déclaré dans une lettre interne qu’ils espéraient que Honor ne se déconnectera pas complètement de Huawei face à un avenir incertain qui s’ouvre désormais en tant que concurrents, pouvoir maintenir des synergies et / ou des contrats de fourniture qui profitent aux deux parties… Il faudra le voir, donc nous serons attentifs!

