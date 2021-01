Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le début de 2020 est venu avec un triste adieu, Windows 7 enfin sa période de vie officielle a pris fin et il n’aurait plus de support Microsoft. Aujourd’hui, un an après ça, toujours des millions d’utilisateurs de PC continuent d’utiliser ce système d’exploitation.

Pour beaucoup, cela signifie stupide que Microsoft cesser de prendre en charge le système d’exploitation et continuer à l’utiliser, bien qu’en termes de sécurité, il soit assez risqué de continuer à utiliser un système d’exploitation obsolète car ils perdent les mises à jour qui changent et améliorent les paramètres de sécurité de l’ordinateur. Même de nombreuses pannes et piratages massifs dans les entreprises ont été causés par des systèmes d’exploitation obsolètes.

Apparemment, l’annonce de la fin de Windows 7 en a encouragé beaucoup à passer à Windows 10, ce dernier étant passé de 63% des PC à 74% ces derniers temps. De même, ZDNet déclare que plus de 100 millions d’utilisateurs utilisent toujours Windows 7.

Windows 10 est entré dans nos vies en 2015 et c’est l’une des versions du système d’exploitation les plus appréciées des utilisateurs, après la barre haute qu’elle a laissée Windows XP et les mauvais résultats de Windows Vista et Windows 8.

