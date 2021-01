Si vous voulez donner à votre réseau WiFi une touche plus amusante, renommez-le!

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Technologie

Internet est devenu aujourd’hui un outil incontournable. Peu importe où nous allons et c’est que le réseau est partout.

À la maison, au travail, à l’université, dans les cafétérias … et même dans de nombreuses rues de certaines villes.

C’est quelque chose d’évident, mais pour avoir Internet, nous devons avoir un appareil qui nous le fournit, c’est dans la plupart des cas le routeur. Oui, cet appareil que beaucoup d’entre vous ont à côté de la télévision et qui émet des lumières.

Vous saurez également que le réseau fourni par votre opérateur téléphonique est protégé par mot de passe et porte un nom très ennuyeux, comme Movistar_121212 ou VodafoneBA12323, des noms génériques et très fades qui ne disent rien.

Donc, si vous voulez donner à votre réseau WiFi une touche unique ou simplement vaciller / troller vos voisins, Pourquoi n’essayez-vous pas de changer le nom de votre réseau?

Meilleurs noms de réseau WiFi – 100 noms drôles et spirituels

Ce n’est pas un réseau infecté par un virus WiFiWiFi-FreeFreeYisus vous regarde Netflix FreePassword est 1234567GuifiTrojans FreeBien que je ne pense pas que ce soit un Wi-Fi Voler le WiFi n’est pas de GodChrist arrive bientôtVous ne volerez pas le WiFi de votre voisinJe sais ce que vous pensezIls ne sont pas connectés au Wi-Fi. / TrojanDownloader01100110 01110010 01100101 01100101Band 802.11a192.168.0.14 8 15 16 23 42C: Virus.exeConnecting… Loading… Only Linux devicesDatabase has been updatedPeut-être que le WiFi soit avec vousObiWAN KenobiWi FansManPort of MordorNANANA-WiANLer LANANIANNORANNANANA-WiANLERLANMONPort de MordorNANANA-WIANNORANNORANNANIANNORANNORANNORANNORANNORANLANIANNORANNORANNORANNORANNORANLANGERANIANNORANNANIANNORANNORANNORANNORANLANGER DeskjetBluetooth SpeakerSamsung Galaxy S3Bibliothèque publique404 No FoundFBI-CentralNo One Lives HereLe pire WiFi au monde gratuitementRéseau sans connexionWi-fi exchange for RentaCANTV freeJe crois que Wi peut FiGo Go Gadget InternetConfiguration… Girls Gone WirelessThe LAN Before TimeLAN Down UnderVladimir C omputinGet off My LAN! Winternet arriveFriendly Neighbourhood Spider-LanFBI Surveillance VanSkynet Global Defence NetworkInternet gratuitWi-Fi gratuit Personne ne veut que vous payiez votre WiFiInternet pour la nourritureTéléphone infecté en 3.2.1Le mot de passe est dans votre cœurHackeMateLe lac Monster NETAAccès à… Le voisin n’a pas payé le loyerPas de WiFi Gratuit iciWiFi Sans mot de passeMaman utilise ce voisin du 4B si je vous donne le WiFiNe faites pas de bruit et je vous donne le mot de passeCeux à l’étage crient beaucoupJ’appelle la Garde civileWi-fi interdit Petite amie vous trompe Erreur 404 Wi-Fi non disponible Format WindowsHackeMate2 fusils de chasse que j’ai Ce réseau est votre pèreSocrateParfois je vois WiFisJe suis votre WiFiBreathalyzer control, soufflez le WiFiFiWiJ’achète de l’orJ’ai PlayStation

Comment changer le nom de votre réseau WiFi

Changer le nom de votre réseau WiFi est vraiment simple et vous n’avez besoin d’aucun outil spécial, uniquement un ordinateur Windows ou MacOS.

La première et la plus importante chose que nous devons savoir est l’adresse IP locale ou la passerelle par défaut du routeur. Pour cela, nous devrons ouvrir le menu Démarrer de Windows et taper cmd. À l’intérieur du terminal Windows, nous tapons ipconfig. Une fois que cela est fait, différentes adresses IP apparaîtront bien que celle qui nous intéresse soit celui appelé la passerelle par défaut. Copiez-le.

Sous MacoS, nous pouvons également le découvrir en écrivant ipconfig dans le terminal.

Une fois que nous avons copié ce numéro, nous le collons dans la barre d’adresse du navigateur. Ici, une fenêtre s’ouvrira qui vous demandera un nom d’utilisateur et un mot de passe. Parfois, c’est admin / admin et sinon, ces valeurs apparaîtront sous le routeur. Nous les recherchons et les présentons.

Une fois dans le menu du routeur – qui sera d’apparence différente pour chacun des opérateurs mais avec des sections identiques -, Nous recherchons la section Nom du réseau (SSID) et nous changeons le nom du réseau. Nous sauvegardons les données et voilà, nous pouvons faire des farces à nos voisins.