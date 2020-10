11 fonds d'écran Halloween pour rendre votre mobile vraiment effrayant

Fonds d’écran

Halloween est là et c’est le moment idéal pour changer votre fond d’écran mobile.

Écrit par Dídac Dalmases

Fonds d’écran

Fonds d’écran mobiles

Fonds d’écran animés

Fonds d’écran 4K et UHD

Comme chaque année dans ces régions, la célébration d’Halloween est un magnifique occasion pour personnaliser votre mobile comme il se doit, en le mettant en phase avec ce qu’il est déjà la soirée la plus terrifiante de l’année.

Si vous souhaitez vous épargner les tracas de la recherche d’un fond d’écran à la hauteur de la tâche, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs fonds d’écran d’Halloween pour votre smartphone.

Choisissez simplement celui que vous aimez le plus, téléchargez-le et configurez-le.

Si cette sélection de fonds d’écran pour mobile est insuffisante, rappelez-vous que vous pouvez toujours plonger dans Pinterest ou Reddit où vous trouverez des centaines de propositions supplémentaires que vous aimerez sûrement.

Savoir plus: Des fonds d’écran «transparents» pour tous: les tripes de votre mobile comme fond d’écran grâce à iFixit

Si vous avez déjà préparé votre smartphone pour le «truc et le traitement», vous pouvez compléter la soirée avec les meilleures séries et films à voir sur Halloween sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video, pouvez-vous en demander plus?