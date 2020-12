Cela peut ressembler à un jeu de mots, mais “passer un bon moment à avoir peur” est possible, et précisément pour cette raison, jeux d’horreur ou survival-horror ils ont un grand nombre d’adeptes. Et pas seulement sur les consoles et les ordinateurs, mais aussi sur les écrans de nos mobiles.

Nous vous avons déjà parlé à d’autres occasions de jeux de zombies, mais maintenant nous avons ouvert la gamme aux toutes sortes de créatures terrifiantes. Ensuite, nous proposons une compilation de certains des jeux les plus terrifiants sur Google Play qui remplissent deux prémisses: ils sont gratuits à télécharger et promettent de vous donner de bonnes frayeurs.

Mamie

Bien qu’il n’ait pas les meilleurs graphismes, ‘Granny’ est capable de créer un atmosphère de terreur qui nous gardera tendus pendant la partie. C’est un titre à la première personne, dans lequel notre objectif sera de sortir de la maison où la mamie -pas d’affection- nous a enfermés.

Horrorfield

Dans ce titre d’horreur multijoueur, vous pouvez rivaliser ou collaborer avec d’autres en temps réel. Il y a quatre psychopathes et sept survivants différents, chacun avec son propre rôle et ses propres capacités. De quel côté êtes-vous? Si vous êtes le psychopathe, trouvez vos victimes et tuez-les; si vous êtes un survivant, fuyez!

Bonjour voisin

Le jeu bien connu qui a triomphé sur PC est également disponible sur mobile. Votre mission est découvre ce que cache ton sinistre voisin à la maison, mais faites attention aux pièges et surtout qu’il ne vous voit pas, s’il vous attrape, vous pouvez très mal finir.

Slendrina: La forêt

Votre mission est de découvrir le secret que se cache dans l’obscurité de la forêt, et pour cela, vous devrez trouver et utiliser différents outils. Mais faites attention à Slendrina et fuyez quand vous la voyez … ses enfants.

Parc de la mort

Dans ce jeu, vous devrez explorer un sinistre parc d’attractions abandonné et résolvez les énigmes, mais tranquillement pour que le clown tueur ne vous entende pas (oui, un autre clown clairement inspiré par Pennywise from It). Le jeu est gratuit bien qu’il inclut des achats intégrés.

100 portes d’horreur

Ce jeu de puzzle terrifiant nous place dans une maison hantée avec une centaine de pièces que nous devrons traverser pour en échapper vivant. Et comment pouvons-nous les croiser? Résoudre les énigmes qui nous sont posées à chaque niveau.

Clown d’horreur Pennywise

Pennywise, la réincarnation de l’informatique, se réveille tous les 27 ans après une longue hibernation et recherche de la nourriture, en particulier des enfants. Le jeu nous met dans la peau de Bill, le capitaine du Losers Club, qui devra affronter le célèbre clown inspiré du roman d’horreur de Stephen King.

La peur: Creepy Scream House

Marta a commencé à agir étrangement et elle a été rapidement diagnostiquée comme psychopathe, donc la seule option était de la confier à un sanatorium et de rompre avec elle. Avant longtemps, vous tombez amoureux de Serena et il semble que tout se passe bien jusqu’à ce que quelqu’un commence à te suivre et menace votre famille. Ne laissez pas votre peur vous envahir, vous devez rentrer chez vous avant qu’il ne soit trop tard.

CAS: Animatronics

Un pirate informatique anonyme contrôle le service de police, les sorties sont bloquées, l’électricité est coupée et des bruits métalliques se font entendre. Jouez le rôle du détective John Bishop et essayez de fuir les animatroniques et la force maléfique qui les contrôle. Gardez à l’esprit qu’ils ne peuvent pas vous voir dans le placard ou sous la table et, surtout, ne laissez pas la batterie de la tablette se vider.

Yeux: Thriller effrayant

Vous êtes dans un manoir sombre la nuit et pendant que vous explorez le chambres en décomposition, un hurlement vous fait frissonner. Vous essayez de vous échapper, mais la poursuite commence et des créatures terrifiantes, des fantômes et des monstres vous poursuivent. Lorsque vous sortez de l’ancienne maison hantée, vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux: un hôpital abandonné et une école désolée.

Horreur VR

Nous passons maintenant à un jeu de réalité virtuelle ne convient pas aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou d’épilepsie. À l’intérieur d’un hôpital psychiatrique terrifiant, nous devrons trouver des clés, des armes et des outils pour en sortir vivants. Pour améliorer l’immersion, il est conseillé d’utiliser des lunettes en carton, des écouteurs et une manette de jeu bluetooth.

Horreur VR