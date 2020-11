Poco est une marque qui sonne de plus en plus fortement sur la scène espagnole. Née sous l’égide de Xiaomi en Inde, la firme a timidement commencé à apporter des téléphones dans notre pays jusqu’à ce qu’elle atteigne un point où les atterrissages sont pratiquement simultanés. Oui leurs engins «bombes» sont comptés presque par lancements.

Si le Poco F2 Pro du premier semestre ne nous a pas assez surpris, avec un prix plus qu’ajuste pour un téléphone haut de gamme, la société a riposté avec le Poco X3 NFC milieu de gamme quelques mois plus tard. Et récemment, il a sorti sa dernière perle, un Poco M3 qui se situe dans le milieu de gamme modeste mais qui il peut être acheté à un prix abordable.

120 euros, ou moins si vous souhaitez l’apporter de Chine

Avec le nouveau Poco M3, déjà une marque Xiaomi désormais définitivement indépendante, il met en circulation un téléphone modeste, mais pas tellement, avec le Snapdragon 662 en tête. Un avec un panneau FullHD + de 6,53 pouces avec une triple caméra cousue dans le dos avec toute l’intelligence artificielle que Xiaomi incorpore depuis des années à MIUI, sa couche pour Android.

Mais en plus de tout cela, le Poco M3 monte une batterie d’une taille considérable, une batterie de 6000 mAh qui promet plus d’une journée d’autonomie sans problèmes et se recharge à 18W. Le tout intégré dans un téléphone portable pesant 198 grammes et avec une coque en plastique aux couleurs amusantes, même si nous trouvons la meilleure offre dans le modèle noir.

Dans le cadre de ce Black Friday qui touche déjà à sa fin, le Poco M3 apparaît sur Aliexpress au prix de 120,61 euros si on choisit l’expédition depuis l’Espagne et utilise le coupon ‘ESBFPOCO10’, bien que son prix soit réduit si l’on préfère opter pour la version qui arrive de Chine. Chacun doit faire ce qu’il juge bon. Bien sûr, sur Amazon on le trouve aussi pour 129 euros dans une offre qui se terminera dans trois jours.

Poco M3 – Smartphone 4 + 64 Go, écran 6,53 “FHD + avec Dot Drop, Snapdragon 662, triple caméra 48 MP avec AI, batterie 6000 mAh, Power Black (Version officielle + 2 ans de garantie)

Cours de l’action pour le Poco M3: 120 euros (ou moins si vous choisissez de l’apporter de Chine) le Black Friday