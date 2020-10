Bluepoint a annoncé que la bande originale serait publiée sur les plateformes numériques.

Avant le lancement toujours plus proche de PS5Ces derniers jours, l’arrivée d’informations sur l’un des jeux de référence du catalogue initial de la console nouvelle génération de Sony s’est amplifiée. Nous parlons de Demon’s Souls. Bien que nous ayons pu voir un nouveau gameplay et même une controverse sur sa difficulté, maintenant ses managers offrent des détails sur l’un des aspects les plus impressionnants de l’aventure: sa bande originale.

Bluepoint Games a réinterprété la musique originale de Shunsuke kida. Pour cela, il a eu 120 choristes et musiciens du monde entier, dans un enregistrement qui a eu lieu aux Air Studios de Londres. De plus, dans la composition, vous pouvez entendre le célèbre orgue de l’église du temple, qui ajoute une touche spéciale aux thèmes.

De Bluepoint, ils affectent le BSO comme essentiel pour le cadre du jeu«Pour moi, l’élément le plus emblématique de Demon’s Souls est la façon dont le titre utilise le son et la musique», dit-il. Gavin Moore, directeur créatif du jeu. Qui prétend également que le son du jeu aide à transmettre des sensations uniques aux joueurs, telles que la peur, la solitude et le désespoir. La personne principale en charge de ce remake assure qu’il a eu le casting original pour les voix du jeu. Rappelez-vous également qu’il arrivera doublé en espagnol pour la première fois de la saga.

La chose n’est pas là. Si vous voulez emmener Demon’s Souls partout avec vous, à partir du 26 novembre, la bande originale de Demon’s Souls Remake sera disponible sur les plateformes numériques, avec une couverture créée par l’illustrateur Ken Taylor.

N’oubliez pas que Demon’s Souls sera disponible le 19 novembre à exclusif à PS5, et aura deux modes d’image, avec une résolution et une fréquence d’images variables.

