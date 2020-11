Le gyroscope, le capteur de proximité ou la boussole font partie des 13 capteurs inclus dans votre bracelet ou votre montre intelligente. Nous vous disons ce qu’ils sont et leur utilité.

Écrit par Beatriz Alcántara

Votre bracelet ou votre montre intelligente peut vous indiquer le nombre de pas que vous avez effectués, vous guider vers un endroit spécifique ou mesurer votre fréquence cardiaque, mais comment il fait?

À l’intérieur de l’appareil, il y a une série de capteurs essentiels pour son fonctionnement, car ils sont responsables des outils intéressants que vous utilisez quotidiennement sur votre bracelet intelligent ou votre montre intelligente.

Plongez-vous dans le fonctionnement de l’appareil que vous portez à votre poignet en découvrant 13 capteurs dont des bracelets et des montres intelligents.

Vous connaissez peut-être déjà certains d’entre eux, comme le GPS, mais aussi que d’autres vous surprennent. Êtes-vous prêt à connaître les capteurs inclus dans votre bracelet ou votre montre intelligente? Allons-y.

13 capteurs inclus dans votre bracelet ou votre montre intelligente

Du populaire Xiaomi Mi Band à la montre GPS Amazfit, les appareils portables dits «intelligents» incluent une série de capteurs qui permettent leur fonctionnement.

Certains de ces capteurs sont commun à tous les appareils, tandis que d’autres sont plus exclusifs et ils ne sont inclus que dans certains appareils portables.

Voyons ce qu’ils sont.

Compteur d’oxygène sanguin ou SpO2

Votre bracelet ou votre montre intelligente peut avoir un compteur d’oxygène dans le sang, connu sous le nom de SpO2 et également inclus dans certains mobiles Samsung.

En émettant des impulsions de lumière qui traversent la peau, ce capteur est capable de voir la couleur du sang et d’analyser comment ça varie quand le cœur bat.

C’est ainsi que votre bracelet ou votre montre intelligente calcule la valeur d’oxygène dans le sang, qui doit être compris entre 95% et 100% pour vous assurer que les cellules de votre corps reçoivent tout l’oxygène nécessaire.

Savoir plus: Les 12 meilleures astuces pour le Xiaomi Mi Band 5: personnalisez-le, améliorez-le et bien plus encore

Gyroscope

Le gyroscope est le capteur qui mesure la vitesse angulaire de l’appareil et, par conséquent, sa position exacte.

Rejoindre les données du gyroscope avec celles d’autres capteurs tels que l’accéléromètre, le bracelet maintient la bonne orientation lorsque vous bougez, en plus de pouvoir différencier le type de mouvement que vous faites (par exemple, courir au lieu de marcher vite).

Altimètre

Prenant un point comme référence, l’altimètre reconnaître tout changement de hauteur auquel vous êtes.

De cette façon, la montre intelligente que vous portez à votre poignet sait si vous êtes monter des escaliers ou une montagne, et ceci est indiqué par le nombre de calories.

Boussole

Le fonctionnement de l’application Carte ne serait pas possible sans la boussole, qui permet également de vous dire comment vous pouvez arriver à un point précis sans se perdre en cours de route.

Accéléromètre

L’un des capteurs les plus importants de votre portable est l’accéléromètre, qui mesure le force d’accélération, direction d’accélération et la gravité et l’orientation de l’appareil.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, avec les informations fournies par le gyroscope, il permet au bracelet ou à la montre de savoir quel type de mouvement vous effectuez.

Capteur de proximité

Le capteur de proximité détecte quand il y a des éléments à proximité de l’appareil. Ainsi, si vous vous approchez de votre bracelet ou de votre smartwatch, il saura que vous allez l’utiliser et peut activer l’écran d’accueil.

Par contre, si vous n’utilisez pas l’appareil, ce capteur de proximité fera dormir pour économiser la batterie.

Détecteur de lumière ambiante

Le capteur de lumière ambiante, également présent dans les téléphones portables, prend en charge capturer le niveau de lumière environnant dans lequel il se trouve et envoyez-le à l’appareil pour provoquer certaines actions.

Si tu as luminosité automatique activée, ce capteur est chargé de mesurer la lumière externe pour niveler la luminosité de l’écran du bracelet ou de la montre.

Savoir plus: Les 9 capteurs les plus importants de votre mobile, et à quoi sert chacun

Capteur de fréquence cardiaque

La plupart des bracelets et montres intelligents ont un capteur de fréquence cardiaque qui vous informe sur votre battements par minute que ton cœur donne.

Cette information est particulièrement utile lorsque vous faites du sport, car il vous aide à savoir que votre fréquence cardiaque est correcte même si l’activité est élevée.

Capteur de bioimpédance

Le capteur de bioimpédance mesure la résistance de votre peau à une petite quantité d’électricité émise par les électrodes de la batterie de l’appareil.

En analysant cette résistance à l’électricité, le bracelet ou la montre intelligente peut connaître des données telles que niveau d’eau, rythme respiratoire ou sommeil.

GPS

Un autre des capteurs les plus connus d’un appareil intelligent est le GPS, qui est utilisé pour localiser l’emplacement exact du portable et suivre son activité.

Ce GPS est essentiel pour recevoir les directions de l’application Carte pour atteindre un point de destination.

Magnétomètre

Le magnétomètre de votre bracelet ou de votre montre intelligente mesure le champ magnétique terrestre et vous aide à localiser le nord.

Avec le GPS, il vous aide à savoir quel est votre emplacement et où cherchez-vous.

Capteur de température corporelle

Le capteur de température corporelle, inclus dans certains bracelets intelligents, surveille la température corporelle tout au long de la journée.

C’est un capteur très utile à connaître si vous allez avoir de la fièvre ou lorsque votre cycle menstruel commence.

Indicateur de l’indice UV

Le dernier des capteurs de votre bracelet ou de votre montre intelligente dont nous voulons vous parler est celui qui mesure l’intensité du rayonnement ultraviolet du soleil.

Lorsque vous sortez, ce capteur parvient à détecter si la lumière du soleil est dangereuse ou non et vous en informer via le portable.

Si vous avez été intéressé par le fonctionnement de tous ces capteurs, mais que vous ne disposez toujours pas d’un appareil avec ces caractéristiques, vous pouvez consulter nos recommandations pour meilleures montres intelligentes et meilleurs bracelets intelligents.