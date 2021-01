Dans les 365 jours d’une année, nous rencontrons de nombreux nouveaux terminaux passionnants, d’autres moins et de nombreuses applications et jeux, mais tous ne sont pas des joies. C’est aussi le moment de dire au revoir à applications, services ou tout autre élément lié à Android qui nous a quittés en 2020.

Comme les années précédentes, nous avons compilé 13 choses auxquelles nous avons dit au revoir sur Android au cours de l’année, ainsi que certains qui fonctionnent encore, mais dont le décès a déjà été annoncé. Tous ne sont peut-être pas les meilleurs, mais nous choisissons de nous en souvenir comme tels lors de notre dernier adieu en ce dernier jour de l’année.

Google Hangouts

Date de mort: Mi 2020

Hangouts, l’application de messagerie une fois préinstallée sur pratiquement tous les terminaux Android, a commencé à tomber en disgrâce en 2016, lorsque Google a annoncé non pas une, mais deux applications de remplacement: Google Allo et Google Duo. Ironiquement, Hangouts finirait par survivre à Allo, qui a fermé les portes en 2019.

Depuis lors, Hangouts est dans les limbes alors que Google tente de se clarifier avec ses applications de messagerie. Après la dernière réorganisation avec Google Workspace, il semble que Google ait enfin équilibré les comptes, et Les Hangouts migreront vers Google Chat à la mi-2021. Est-ce que ce sera le dernier épisode du drame Hangouts? Restez à l’écoute.

Google Play Musique

Date de mort: 2020

Une autre mort qui se prépare depuis longtemps est celle de Google Play Music, qui était pendant de nombreuses années le lecteur de musique pré-installé sur les téléphones Android. Plus tard, YouTube a lancé son propre service de musique par abonnement, qui allait finalement devenir un application rivale pour Google Play Music, Youtube Music.

Google a alors décidé que YouTube Music serait son principal service de musique, entamant l’arrêt progressif de tout ce qui concernait Google Play Music et l’inclusion, petit à petit, des fonctions encore absentes de YouTube Music. Avec la fermeture de la boutique Google Play Music, il est raisonnable de déclarer la mort de Google Play Music, bien qu’il soit toujours disponible sur Google Play.

Datally

Date de mort: 2019?

Datally était une application pour contrôler l’utilisation des données sur mobile qui a commencé son voyage en 2017 sous le nom de Triangle. L’application connectait le mobile à un VPN local afin d’analyser et de gérer le trafic de données mobiles avec précision.

Soudainement, Google a supprimé Datally de Google Play sans explication, et cela continue jusqu’à ce jour. Techniquement, cela s’est produit en 2019, mais comme nous ne l’avons pas incluse dans la compilation de l’année dernière, nous avons ressenti le besoin de lui faire un dernier adieu tardif. À propos, l’application peut toujours être installée à partir de Google Play si vous l’avez téléchargée à un moment donné dans le passé.

Firefox Send et Firefox Notes

Date de mort: Septembre 2020

Pendant de nombreuses années, Firefox avait une seule application sur Android: son navigateur. En 2018, Mozilla a commencé à publier d’autres applications sous la marque Firefox, comme Firefox Send, Firefox Notes, Firefox Lockwise ou Firefox ScreenshotGo.

Plusieurs de ces applications sont toujours disponibles, mais en septembre, ils ont annoncé que Firefox Send et Firefox Notes avaient leurs jours comptés, dans le cadre d’un changement d’orientation stratégique et, dans le cas de Send, du fait que certains utilisateurs l’utilisent pour envoyer des logiciels malveillants et mener des attaques de phishing.

Samsung XR

Date de mort: Septembre 2021

En 2019, Google a abandonné sa plateforme de réalité virtuelle Daydream VR, et Samsung a fait de même quelques mois plus tard, annonçant fermeture de son service de réalité virtuelle: Samsung XR. Depuis mai, plusieurs services connexes ont été fermés, jusqu’à la clôture définitive le 30 septembre, lorsque tous les comptes ont été supprimés.

Samsung a complètement balayé sa plate-forme VR de toutes les applications de magasin, et Samsung VR Video a été supprimé du magasin Microsoft Mixed Reality de Google Play. Les verres de la maison ont donc été laissés sans support et sans application, pouvant être utilisé uniquement pour afficher le contenu hors ligne.

Stockage illimité de Google Photos

Date de mort: Juin 2021

L’un des coups bas de l’année dans l’année qui a été pleine de coups bas a été l’annonce que Google mettrait fin à la sauvegarde illimitée de Google Photos. C’est-à-dire, Plus besoin d’avoir une copie de toutes vos photos dans Google Photos en échange de les “compresser” à haute qualité au lieu de la qualité d’origine.

Le changement n’a pas encore pris effet, et c’est que tout restera le même jusqu’en juin 2021, mais dans ces six mois qui nous séparent de la date, nous traversons les différentes phases du deuil. Nous espérons l’accepter d’ici juin 2021, en trouvant peut-être une bonne alternative.

Copie de la galerie Samsung Cloud

Date de mort: Juin 2021

Un autre service de synchronisation qui cessera de fonctionner en juin 2021 est celui de Samsung. Sous le nom de Samsung Cloud, ce cloud intégré à One UI permet de synchroniser et de stocker une copie de votre galerie de photos.

Ni la galerie de photos ni les fichiers que vous avez dans le stockage Drive ne seront plus synchronisés sur le Samsung Cloud, proposant à la place d’utiliser le stockage OneDrive de Microsoft. Le service Samsung Cloud fermera définitivement en juin 2021, lorsque toutes les données seront effacées.

Aperçu des messages

Date de mort: Août 2020

Lorsque Google a lancé ses nouvelles applications de messagerie, Allo et Duo, il a rencontré un problème: au début, peu de gens les avaient installés, donc ils ont eu du mal à affronter des géants comme WhatsApp ou Messenger, avec des millions d’utilisateurs. La solution: une invention de Google appelée prévisualiser les messages.

Les messages d’aperçu vous permettaient de discuter avec des personnes qui n’avaient pas installé l’application. Autrement dit, depuis Allo, vous pouvez écrire à quelqu’un qui n’utilise pas Allo, et une notification arrivera sur son mobile à partir de laquelle il pourra installer Allo. Le système ne s’est jamais répandu et finalement Google a désactivé l’API vers le milieu de l’année.

Fortnite sur Google Play

Date de mort: Août 2020

Fortnite a été lancé sur une liste sélective de mobiles Android en 2018 et en utilisant votre propre installateur, téléchargeable au format APK sur le site Web d’Epic Games, pour éviter de payer des commissions pour les achats intégrés à Google. En avril, le miracle s’est produit: Fortnite a atteint Google Play, facilitant ainsi son installation.

La joie n’a pas duré longtemps. En août, Epic a inclus son propre système de paiement dans Fortnite, ignorant le système d’achats intégré de Google et, par conséquent, la commission. Comme conséquence, Google a supprimé Fortnite de Google Play, et cela a été le cas jusqu’à présent, sans aucun signe que cela changera dans un proche avenir.

Distribution de version Android

Date de mort: avril 2020

Pendant des années, Google a mis à jour mensuellement les tableaux de distribution des versions d’Android sur tous les appareils Android actifs, mais en 2019, cela a commencé à s’attarder. Les mises à jour sautées un mois, deux, trois ou directement ne sont pas arrivées. Après presque un an sans nouvelles, Google a enfin a cessé d’inclure des données de distribution sur son site Web.

Au lieu de cela, Google s’assure que les développeurs peuvent voir les versions les plus utilisées dans Android Studio, mais la vérité est que ces données n’ont été mises à jour qu’une seule fois et pas plus, en avril 2020. Pour voir l’état de la fragmentation, les seuls outils dont nous disposons sont les miettes d’informations que Google publie de temps en temps, lorsque Trouvez une information positive à partager.

Tetris et Tetris Blitz

Date de mort: avril 2020

Il existe peu de jeux aussi reconnaissables et universels que Tetris. Ce jeu de blocs est sur pratiquement toutes les plates-formes imaginables, y compris les mobiles. Sur Android, Electronic Arts avait la licence et deux jeux assez populaires: Tetris et Tetris Blitz. Tous deux ont disparu le 21 avril du magasin.

Ce décès survient après que The Tetris Company et N3TWORK aient conclu un accord pour lancer Tetris Royale, un mode Battle Royale pouvant accueillir jusqu’à 99 joueurs à la fois. Ce successeur est déjà sur Google Play sous le nom de Tetris, même si son score n’est pas très bon, avec 3,3 étoiles pour le moment.

Périscope

Date de mort: Mars 2021

Twitter a acheté Periscope, l’application de streaming vidéo en direct, en 2015, même si elle n’a jamais semblé trop désireuse de la développer. À sa place, adapté et inclus les fonctionnalités de Periscope sur Twitter, comme son propre système de vidéo en direct, Twitter Live.

Enfin, Twitter a publié la date d’expiration du Périscope. Periscope continuera à fonctionner pour le moment, mais de nouveaux comptes ne pourront plus être créés et l’application et le service seront fermés définitivement en mars 2021, puisque la baisse du nombre d’utilisateurs a rendu sa maintenance “insoutenable”, selon Twitter.

Google Cloud Print

Date de mort: 1 janvier 2021

Google Cloud Print était un système par lequel vous pouviez connecter une imprimante cloud et ainsi pouvoir imprimer depuis n’importe quel appareil. Après dix ans en version bêta, l’année dernière a annoncé la fermeture du service, qui cessera de fonctionner demain.

Lors de son lancement en 2010, Google Cloud Print était présenté comme une bonne solution pour pouvoir imprimer à partir de Chromebooks et d’Android, mais les dernières versions de Chrome OS et Android prennent en charge nativement la gestion des imprimantes, l’application est donc obsolète.