13 choses incroyables que vous pouvez faire avec Google Arts & Culture

Trouver votre double dans le monde de l’art, aller au musée Van Gogh sans sortir de chez vous … voilà tout ce que vous pouvez faire grâce à Google Arts & Culture.

Écrit par Beatriz Alcántara

Aimez-vous l’art Pouvez-vous passer des heures et des heures à visiter un musée sans vous ennuyer? Si oui, vous devez essayer Google Arts & Culture, l’une des applications Google les plus méconnues, mais aussi l’un des plus intéressants.

Pour mettre fin à cette méconnaissance générale de Google Arts & Culture, nous allons faire une liste de 13 choses étonnantes que vous pouvez faire si vous utilisez cette application d’art et de culture.

Visiter les musées sans quitter la maison, transformez vos photos en œuvres d’art, explorez des œuvres d’art en haute définition ou en savoir plus sur une œuvre devant vous ne sont que quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec Google Arts & Culture.

Ensuite, nous expliquons brièvement qu’est-ce que Google Arts & Culture et comment le télécharger sur votre mobile, pour continuer à vous parler de tous ces fonctionnalités impressionnantes qui le composent.

Qu’est-ce que Google Arts & Culture

Comme son nom l’indique, Google Arts & Culture est l’application Google dédié à l’art et à la culture, considéré comme une passerelle vers ces mondes depuis votre téléphone mobile.

Derrière ce grand projet, lancé en 2011, se cache le Institut culturel de Google.

Grâce à Arts & Culture, vous pouvez profiter sans quitter la maison contenu de plus de 2000 musées et des institutions artistiques de 80 pays, comme la Tate Britain à Londres, la Galerie des Offices à Florence ou le musée Reina Sofía à Madrid.

Avec Arts & Culture, vous pouvez non seulement voir les œuvres de différents musées, car cette plateforme met à votre disposition des dizaines de fonctionnalités que vous allez adorer si vous êtes amoureux de l’art et de la culture.

Pour profiter de tous ces outils Google Arts & Culture, vous pouvez téléchargez votre application gratuite sur Play Store.

En outre, vous pouvez également accéder au site Web Google Arts & Culture.

Que pouvez-vous faire avec Google Arts & Culture?

Google Arts & Culture comprend des dizaines d’outils destinés à vous aider explorez de près le monde de l’art et de la culture.

Si vous voulez voir «La nuit étoilée» de Van Gogh, mais que vous ne pouvez pas vous rendre au Museum of Modern Art de New York, ou si vous voulez trouver votre double dans un tableau, mais que vous ne savez pas comment, Google Arts & Culture est là pour vous aider .

Ensuite, nous parlerons de la 13 choses incroyables que vous pouvez faire avec Google Arts & Culture. Nous ne voulons pas vous gâter, mais nous vous disons que vous les aimerez si vous aimez l’art -ceci nous est arrivé-.

Découvrez des portraits qui vous ressemblent

Cette fonctionnalité est si innovante et intéressante que devenu viral en ce qui concerne les arts et la culture.

Nous nous référons à Google Art Selfie, un outil de la plateforme culturelle qui vous permet de trouver votre double dans le monde de l’art en utilisant votre Android.

Bien qu’au début, cette fonctionnalité ne puisse pas être utilisée dans tous les pays en raison de problèmes législatifs, Google a travaillé pour trouver la solution.

Pour découvrir des portraits qui vous ressemblent, ouvrez l’application, cliquez sur l’icône de l’appareil photo en bas et sélectionnez “Art Selfie”.

Ensuite, prenez un selfie et laissez Google Arts & Culture recherchez dans votre base de données des portraits picturale qui vous ressemble le plus.

Pensez-vous avoir trouvé votre double dans le monde de l’art?

Découvrez à quoi ressemblent les œuvres d’art en taille réelle

Une autre caractéristique curieuse de Google Arts & Culture est celle qui vous permet connaître la taille réelle des œuvres.

Vous pouvez souvent vous tromper en pensant qu’une œuvre est plus grande ou plus petite qu’elle ne l’est en réalité. Par exemple, certaines personnes imaginent que Mona Lisa de Da Vinci est grand et sont surpris de se tenir devant elle pour la première fois au musée du Louvre.

Pour mettre fin à ces erreurs, il y a Art Projector, une fonction à laquelle vous pouvez accéder via le bouton de l’appareil photo situé sur la page principale de l’application.

De plus, vous devrez installer les services Google Play pour la réalité augmentéecar la fonction utilise cette technologie.

Une fois installé, il vous suffit se concentrer avec la caméra autour de vous et voyez quel espace l’oeuvre occuperait.

Ainsi, vous pourrez découvrir quelle est sa taille réelle

Parcourir les illustrations en haute définition

En plus de connaître la taille réelle, une autre chose formidable que vous pouvez faire avec l’application Google Culture est explorer une œuvre en haute définition.

Cette fonction, appelée Art Camera, permet d’examiner en détail les dizaines d’œuvres qui composent le catalogue de la plateforme.

Certaines d’entre elles sont “Tour de Babel” de Brueghel ou “Le Baiser” de Gustav Klimt.

Entrez Art Camera, sélectionnez l’œuvre que vous souhaitez explorer et prenez votre temps pour voir chaque détail de la même.

Sans aucun doute, l’une des fonctions les plus remarquables de Google Arts & Culture.

Trouver des œuvres d’art dans une palette de couleurs

Si vous aimez les couleurs d’une photo et que vous souhaitez trouver des œuvres d’art avec les mêmes nuances, vous pouvez utiliser l’outil «Palette de couleurs».

Cliquez sur le bouton de la caméra, sélectionnez “Palette de couleurs” et téléchargez ou prenez la photo avec les couleurs que vous aimez.

Automatiquement, l’algorithme de Google commencera à travailler pour recommander ces œuvres d’art avec la même palette de couleurs que l’image que vous avez choisie.

Explorez l’histoire de l’art par époque et par couleur

Puisque nous parlons de couleur, nous en profitons pour expliquer un autre outil disponible dans Google Arts & Culture, idéal pour les amateurs d’histoire de l’art.

Accédez au menu Explorer – icône de la boussole dans la barre inférieure – et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez la section “Parcourir par époque et par couleur”.

Ensuite, vous pouvez cliquer sur la section “Date”, avec une ligne chronologique à travers laquelle vous pouvez faire défiler pour trouver l’art de chaque époque, à partir de 8 000 a.

C. au présent.

Vous pouvez également cliquer sur “Couleur”, avec une barre de couleur à travers laquelle vous pouvez vous déplacer pour trouver des œuvres avec les tons que vous sélectionnez.

Connaître des informations sur une œuvre devant vous

La fonction “Art Recognizer” est également très utile, elle montre toutes les informations que vous devez savoir sur une œuvre d’art devant vous.

Avec seulement concentrez-vous avec la caméra de votre mobile vers le travailMême si vous ne disposez pas d’une connexion Internet, Google Arts & Culture étend les données proposées par le musée.

Malheureusement, cette fonction n’est que disponible dans certains musées et institutions, vous ne pourrez donc pas l’utiliser avec la création artistique de votre choix.

Traduire la description d’une œuvre dans un musée

Traduire le contenu des expositions de musée est une autre chose incroyable que vous pouvez faire avec l’aide de l’application Google Arts & Culture.

Pour ce faire, lorsque vous visitez une exposition sur la plateforme, cliquez sur le bouton “Traduire” et vous pourrez lire le contenu dans votre langue.

Savoir plus: Comment traduire du texte à partir de photos et d’images avec Google Traduction

Transformez vos selfies en œuvres d’art

L’une des fonctions intégrées par Google dans Arts & Culture en 2020 est celle qui vous permet de transformer vos selfies en œuvres d’art, littéralement.

Nous parlons de la fonction «Art Filter», qui consiste à appliquer des filtres basés sur des artefacts iconiques à vos images.

Pour commencer à l’utiliser, cliquez sur la caméra sur l’écran principal et cliquez sur “Art Filter”.

Ensuite, sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer et voyez comment vous vous intégrez aux éléments des œuvres d’art les plus populaires.

De cette façon, vous obtiendrez des selfies que vous voudrez partager immédiatement sur WhatsApp et Instagram.

Visitez les musées et les expositions sans quitter la maison

Visiter des musées sans quitter la maison et sans payer un seul euro est possible grâce à Google Arts & Culture, qui vous propose des visites de milliers de musées et galeries dans différents pays.

Entrez dans la section “Musées” et choisissez celui que vous souhaitez explorer à travers la réalité virtuelle.

Dans certains d’entre eux, vous pouvez faire des visites guidées d’expositions sélectionnées par des experts.

Savoir plus: Le meilleur de l’Espagne selon Google

Voir des vidéos sur l’art à 360 °

Google Arts & Culture propose également un catalogue vidéo 360º qui vous permettra de plongez encore plus profondément dans l’art sous tous les angles.

Utilisez la loupe pour rechercher “Vidéos 360º” et vous pourrez retrouver tout le contenu de ces caractéristiques. Cliquez sur celui qui vous intéresse le plus et déplacez votre téléphone mobile pour explorer pleinement la vidéo.

Trouvez des musées à proximité de votre emplacement

Un autre outil utile de l’application culturelle Google est celui qui vous permet de trouver des musées à proximité de votre emplacement.

Si vous êtes dans une ville inconnue et que vous souhaitez visiter une institution culturelle, vous pouvez cliquer sur le bouton avec icône de localisation situé sur la barre inférieure.

De cette façon, vous pourrez voir sur la carte les musées et expositions qui se trouvent près de chez vous, à quelle distance ils sont et leurs heures.

Enregistrez et partagez vos œuvres d’art préférées

Si vous parcourez Google Arts & Culture et découvrez une œuvre que vous aimez beaucoup, vous pouvez ajoutez-le à la section “Favoris” en cliquant sur le bouton avec l’icône du cœur qui apparaît à côté de toutes les collections, expositions et œuvres.

Pour voir tout ce que vous avez enregistré dans votre profil, cliquez sur le bouton au cœur de la barre du bas, qui vous mènera directement aux “Favoris”.

De plus, à partir de la section “Galeries”, vous pouvez regroupez vos images préférées pour créer vos propres galeries.

Transformez vos images en art

La dernière chose étonnante que vous pouvez faire avec Google Arts & Culture est de transformer vos images en œuvres d’art avec l’outil appelé «Art Transfer».

Il vous suffit d’ouvrir le menu Appareil photo dans la barre inférieure et cliquez sur “Art Transfer”. Ensuite, prenez une photo ou téléchargez-la depuis la galerie de votre téléphone, et choisissez le style artistique pour le transformer, comme les tableaux de Frida Kahlo ou de Vincent Van Gogh.

Pendant que les modifications sont appliquées, l’application vous montrera faits curieux sur le travail sélectionné pour la transformation.

Dans quelques secondes, votre image aura changé et elle sera transformé en une véritable œuvre d’art avec l’aide de Google Arts & Culture.