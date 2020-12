Passez un bon moment sans quitter la maison avec ces jeux Android pour jouer en groupe.

Écrit par Paulina Cortez dans les applications gratuites

Un bon moyen de se déconnecter de la routine quotidienne est amusez-vous en jouant sur notre mobile, mais nous pourrions aussi choisir de multiplier la dose de plaisir si nous le faisons avec nos amis ou en famille. Cela nous montre qu’il n’est pas nécessaire de quitter la maison ou de disposer des derniers appareils technologiques pour pouvoir s’amuser en grand.

Vous et vos proches montrez vos compétences et participerez à de fabuleux jeux Android gratuits qu’il vous suffit de télécharger pour commencer à profiter. Préparez votre mobile et choisissez parmi cette liste incroyable l’un des jeux de groupe à profiter d’un après-midi entre rire et plaisir.

13 jeux Android à jouer en groupe

Visite de Mario KartMots croisés UNO! ™Poker MONOPOLYBombSquadPenduDevine qui je suisPinturillo 2Super LuchaLoco ParcheesiCrossy Road8 Ball PoolGolf Battle

Visite de Mario Kart

Le jeu Mario classique est de retour avec une version renouvelée dans laquelle vous pouvez jouez avec vos proches ou avec des gens du monde entier. De plus, cette édition du jeu est inspirée des circuits de course de différentes villes du monde, qui changent toutes les deux semaines pour que vous et vos amis puissiez en profiter expérience visuelle incroyable.

De plus, ce classique amélioré fait partie des jeux multijoueurs pour passer un bon moment entre amis, dans ce mode l’équipe peut choisir les règles de la course, parmi la vitesse, le nombre d’objets disponibles, les points de départ ou d’arrivée et même le les obstacles auxquels ils seront confrontés.

Avec leurs compétences, ils pourront gagner et collecter des badges ils pourront s’afficher à côté de leur surnom en tant que joueurs.

ONE! ™

L’un des jeux les plus traditionnels et les plus connus au monde à jouer en famille est UNO. Ce jeu de lettres en version améliorée et virtuelle vous présente une nouvelle façon de vous amuser et de passer du temps avec vos proches.

Dans cette version, tous les participants peuvent choisir les règles classiques ou établir de nouvelles règles. C’est un excellent jeu de couple, car il a un Mode 2 × 2 dans lequel vous pouvez gagner en équipe.

Un jeu qui mettra au défi tous les participants au plus haut niveau et ils peuvent collecter des récompenses tout en rencontrant de nouveaux personnages et lieux.

Mots croisés

Mettez votre cerveau et vos coéquipiers à l’épreuve avec ce jeu de mots croisés, qui peut être joué en équipe ou tous contre tous. Caractéristiques des mots croisés plus de 2000 niveaux qui défient vos compétences au maximum et la connaissance, il n’a pas de limite de temps et ils peuvent y jouer Pas de connexion Internet.

Lorsque vous jouez seul et sentez qu’il est impossible de trouver la réponse, vous pouvez également demander de l’aide à vos amis, en partageant virtuellement votre puzzle incomplet.

Poker MONOPOLY

Jouez avec vos amis dans des tournois de poker amusants. Dans ce jeu multijoueur, vous pourrez décider si vous souhaitez inviter vos amis à jouer avec vous ou contre vous, l’important dans ce défi passionnant est que seuls les meilleurs peuvent passer au tour suivant et grimper au classement.

Dans cette version en ligne des tables du Texas Holdem, vous trouverez peu de règles et beaucoup à gagner. Le secret est de promouvoir jouez honnêtement et jouez vos cartes démontrer vos compétences, pour gagner des jetons, des anneaux et le gros jackpot avec de l’argent virtuel.

BombSquad

Un combat constant entre sports, missions et explosifs. Ce jeu se compose de divers paramètres et caractères, tous avec la même mission de capturer le drapeau et d’exploiter le plus grand nombre d’adversaires. Il mode multijoueur, est le jeu idéal pour profiter d’un après-midi entre amis sur le canapé ou pour un dîner en famille.

C’est un jeu simple et très amusant, dans le confort de votre mobile et n’importe où pour choisir les personnages avec lesquels ils vont rivaliser, les faire sauter, lancer et bombarder, ouvrant la voie à un grand triomphe, jusqu’à 8 joueurs peuvent participer.

Pendu

Un jeu classique avec des adaptations thématiques, pour le rendre beaucoup plus intéressant et stimulant, peut jouer à la version multilingue. Les mots augmenteront en difficulté au fur et à mesure que les niveaux passent et le plaisir augmentera lorsque vous jouez avec votre partenaire ou avec votre meilleur ami en le mode pour 2 joueurs.

Dans le mode pour deux joueurs, l’un d’eux choisit un mot et l’écrit, puis partage des indices avec ses rivaux pour qu’ils puissent les deviner et enfin Celui qui parvient à placer les bonnes lettres gagnera pour terminer le mot, juste avant que la figure ne soit entièrement dessinée.

Aussi avec ce jeu, les enfants et les adultes peuvent pratiquer leurs compétences de langue et vocabulaire dans différentes langues, en même temps qu’ils jouent et s’amusent.

Devine qui je suis

Devinez qui est le personnage mystérieux de votre adversaire et passer un bon moment. Devinez qui je suis est l’un des meilleurs jeux de société à jouer sur les téléphones ou tablettes Android avec lequel toute la famille mettra ses compétences à l’épreuve. Pour jouer en groupe, deux concurrents pourraient partir au hasard, qui entre mots, questions et réponses essaieront de deviner quel est le personnage de l’autre, le gagnant passera au tour suivant et il affrontera les membres de la famille qui ne parviendront pas à le vaincre.

Ce jeu de société classique en version numérique est parfait pour jouer en famille et entre amis en mode 2 joueurs de manière isolée, de cette façon ils peuvent être éliminés plus rapidement. En fin de compte seul les deux meilleurs s’affronteront dans une guerre de devinettes pour la victoire.

Pinturillo 2

Un jeu de dessin simple et très amusant jouer avec tes amis ou famille depuis votre mobile et en même temps tous réunis. Il a plus de 5000 des mots qui mettront à l’épreuve la créativité et les compétences de dessin de tous les participants.

C’est aussi simple que de choisir un mot, de commencer à dessiner et d’attendre que les mots apparaissent. De plus, cette version dispose d’un système d’indices automatique spécial, qui aide également les joueurs à deviner le mot plus rapidement. Ils peuvent jouer dans 5 langues différentes.

Super combat

Rejoignez ces batailles amusantes Personnages emblématiques de la télévision Nickelodeon. Ils peuvent choisir le personnage préféré de leur enfance et former l’équipe qu’ils souhaitent jouer en groupe virtuellement dans le simulateur de boxe.

Chaque combat aura lieu dans des scénarios incroyables des différentes séries, alors rassemblez vos amis le plus tôt possible pour créer la meilleure équipe en quête de victoire, ensemble vous pouvez gagner ce grand match de boxe en Mode 3 contre 3.

Mad Parcheesi

Jouez en couple, en famille, avec des amis ou vous pouvez même vous faire de nouveaux amis et connectez-vous avec des gens du monde entier. Cette version audacieuse et folle de Parcheesi vous permet personnaliser le jeu, concevoir le plateau en équipe et choisissez les modes du jeu.

El Loco Parcheesi vous permet de jouer avec 4 amis ou les utilisateurs en ligne en même temps peuvent même se connecter avec Facebook et inviter vos amis à rejoindre ce jeu amusant. Au sein des différents tableaux et modalités, ils pourront gagner des prix et de l’argent virtuel.

Route croisée

L’un des meilleurs jeux à jouer en groupe en ligne et à tout moment depuis votre mobile, plusieurs personnes peuvent jouer à partir du même appareil et accumulez des points pour définir le gagnant. Ce jeu porte les compétences et la dextérité au plus haut niveau de vos proches courent vite et font des mouvements explosifs pour accomplir la mission avec chacun des personnages de leur choix.

En outre ils n’arrêteront pas de rire aux réponses curieuses et drôle à de nombreuses inconnues de la vie quotidienne, que vous trouverez en récompense lorsque vous avancez à un niveau ou lorsque vous accomplissez la mission. Ils découvriront pourquoi le poulet a traversé la rue et s’amuseront comme jamais auparavant.

Piscine à 8 balles

Pour les fans de billard Et parmi les tournois passionnants, nous avons dans cette sélection le 8 Ball Pool qui est un jeu virtuel dans lequel vous et vos amis pouvez vous affronter 1 à 1, ou participer au grand défi de tous contre tous auquel vous pouvez participer jusqu’à 8 joueurs pour se battre pour la victoire. Ils ont également la possibilité de gagner et de collecter des trophées, des pièces de monnaie et des queues exclusivement conçues dans chacun des niveaux.

Ils auront le plus de plaisir en groupe et ils passeront d’agréables moments dans la même maison ou même sur de longues distances à jouer en direct. Défiez vos amis et montez de niveau pour montrer votre talent et obtenez des défis beaucoup plus intéressants en même temps que vous vous amusez avec eux.

Bataille de golf

Avec ça jeu de mini golf virtuel vous jouerez avec vos proches dans plus de 120 parcours de minigolf avec des décors incroyables du monde entier. Chaque joueur a la possibilité de observer les mouvements, tirer et être en temps réel sur le même terrain partageant des clubs de golf et des balles personnalisées.

Les tournois ont lieu à Mode 1 à 1 ou tout contre tout avec jusqu’à 6 amis connectés qu’ils peuvent inviter à jouer via Facebook. Chaque joueur a un tour à jouer et à mesure qu’il avance dans le niveau, il pourra gagner et débloquer de superbes clubs de golf.