Le jeu Vanillaware a été l’un des grands jeux PS4 de 2020.

Une des grandes joies des temps récents pour l’Occident a été l’ouverture de Atlus vers de nouveaux marchés, ce qui se traduit surtout par l’arrivée des jeux traduit dans plus de langues. 13 Sentinels: Aegis Rim est un autre des jeux récents de la société japonaise qui est arrivé Espagnol et il a également été l’un des grandes surprises de 2020 pour PS4.

Aventure de science-fiction Vanille non seulement entre par les yeux, mais a surpris par son histoire et gameplay. Maintenant, comme révélé Famitsu (et merci à Gematsu), 13 Sentinelles: Aegis Rim a dépassé les 300 000 exemplaires vendus dans sa première année de vie (il est sorti en novembre 2019 au Japon). Atlus a envoyé une lettre au magazine japonais dans laquelle il a rapporté les chiffres de vente.

Sans aucun doute, ils sont grands nombres pour un jeu vidéo de niche et peut-être moins connu du grand public. Dans la même lettre, Atlus a de nouveau déclaré qu’en plus de Shin Megami Tensei V et Project Re Fantasy, il prépare un projet commémoratif pour lui 25e anniversaire de la saga Persona. Nous vous avons déjà dit que les Japonais ont déclaré avoir des projets passionnants pour 2021 par rapport à Persona.

Pour en revenir à 13 Sentinels: Aegis Rim, c’est drôle que le directeur du jeu Il a exprimé qu’il doutait qu’ils puissent jamais refaire un jeu comme celui-là. Les bons chiffres ils applaudissent Atlus pour continuer à diffuser ses titres dans d’autres pays. Si vous ne connaissez pas le jeu Vanillaware et que vous avez été curieux, vous pouvez vous rappeler notre analyse d’un jeu qui a le sceau de Recommandé par 3DJuegos.

