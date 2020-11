Aujourd’hui, nous allons vous en donner conseils pour améliorer vos photos, à la fois lors de leur prise et lors de leur édition. À l’époque des caméras quadruples, de bonnes quantités de mégapixels et de la section photographique comme atout principal de nombreux téléphones, il est assez pratique d’avoir certaines directives pour tirer le meilleur parti de votre appareil photo mobile.

De même, nous allons vous montrer les meilleures applications pour éditer vos photos, avec une liste précise de ces applications idéales pour laisser vos photos avec un look spectaculaire.

Conseils pour améliorer vos photos

La photographie est toujours un art, et comme tout art, la subjectivité fait son apparition. Cependant, il y a quelques conseils pour améliorer vos photos. Nous allons vous dire des bases à certains que vous ne connaissez peut-être pas.

Nettoyez la lentille: le premier conseil et le plus basique, mais le nombre de fois où nous perdons de la qualité en photographie n’est généralement pas pris en compte car l’objectif n’est pas propre à 100%. Portez une peau de chamois lorsque vous voulez sortir pour prendre des photos ou, alternativement, portez un vêtement doux, comme un t-shirt.

La fortographie est légère, littéralement. Essayez toujours de trouver une source de lumière naturelle et pas très agressive

Utilisez la lumière naturelle chaque fois que vous le pouvezLa photographie est légère, et plus elle est abondante et naturelle, mieux c’est. En basse lumière, les performances de tous les téléphones diminuent, même dans le haut de gamme, alors essayez d’éviter la lumière artificielle et utilisez la lumière naturelle, si possible.

Activer HDR: Le mode HDR n’est pas activé par défaut sur certains téléphones. Après nos tests, il est fortement recommandé de le laisser actif, notamment pour le contrôle qu’il fait des reflets.

Le flash n’est pas votre allié: Le flash LED de nos téléphones, bien qu’il ait évolué ces dernières années, est assez agressif et enveloppe la photographie d’une lumière très agressive. Il est généralement recommandé, si nous l’avons, d’activer le mode nuit ou d’utiliser une autre source de lumière artificielle moins agressive.

Activer la grille: La grille n’est généralement pas active par défaut sur les smartphones, mais il est indispensable de cadrer la scène. Il vous suffit de l’activer depuis le menu des paramètres, et avec lui vous vous épargnerez plus d’un ennui pour un cadrage mal fait.

Ne vous compliquez pas avec le mode manuel: Bien que le mode manuel soit conçu pour tirer parti des photos, l’exposition et la mise au point peuvent déjà être contrôlées en mode automatique. Si nous voulons avoir un bon cliché en quelques secondes (la grâce d’utiliser un mobile), ne vous compliquez pas et gérez l’exposition depuis le mode automatique.

Désactivez le mode AI sur votre téléphone– L’IA est venue nous aider à reconnaître les scènes et à leur appliquer des valeurs par défaut. Malheureusement, dans de nombreux cas, nous n’obtenons qu’une sursaturation importante, nous vous recommandons donc de désactiver l’IA pour obtenir la photo la plus naturelle que le capteur puisse nous donner. Si nous voulons le vitaminer, nous pouvons toujours le modifier plus tard.

La polyvalence est toujours la bienvenue, mais le cheval de bataille principal sera toujours le capteur principal – le plus brillant et le plus capable.

Le capteur principal est votre grand allié: Même si les mobiles ont plusieurs caméras, le capteur principal est toujours le meilleur. À quelques exceptions près (notamment en haut de gamme), la perte de qualité avec les capteurs ultra grand angle ou macro est assez remarquable, de sorte que le capteur principal peut devenir un excellent allié. Avec une seule caméra, vous pouvez faire beaucoup plus que vous ne le pensez.

Mieux vaut aller trop loin que ne pas tomber: prenez des photos autant que possible.

Prenez beaucoup de photos: Dans le cas d’un serveur, pour chaque session que je fais avec mon mobile ou mon reflex numérique, je peux prendre plus de 200 photos et en conserver au maximum 10%. Prenez des photos, beaucoup de photos, c’est le seul moyen de savoir laquelle vous aimez vraiment, de découvrir toutes les possibilités de la scène et, surtout, de vous amuser et de vous amuser à prendre des photos.

Une fois la photo prise, une grande partie de la magie vient de leur retouche. C’est une question de goût, même si dans le cas d’un serveur je dois dire que Je ne peux pas concevoir de télécharger une photo sur les réseaux sociaux si elle n’est pas modifiée. Nous allons vous donner quelques astuces, utiles que vous souhaitiez donner une légère retouche à la photo ou si vous souhaitez la retoucher en profondeur pour lui donner un aspect spectaculaire.

Si vous voulez retoucher un peu, améliorez les bases: n’importe quel éditeur de photos, y compris celui d’origine sur votre téléphone, vous permettra de toucher des valeurs de base telles que l’exposition, le contrat ou le détail. La clé d’une simple modification est de ne pas se faufiler en appliquant ces valeurs de manière trop agressive. Il suffit généralement de toucher un peu chaque paramètre pour avoir une meilleure image que celle que nous avons prise.

Ajuster le cadre: si la photo n’est pas parfaitement carrée, lors de la retouche, nous avons la possibilité de racheter notre erreur. Gardez à l’esprit qu’un recadrage provient généralement d’un petit recadrage de la photo, nous pouvons donc perdre de la qualité. Cependant, si le recadrage est léger, nous ne remarquerons pas cette perte.

Utilisez les filtres par défaut ou créés par vousLes filtres peuvent améliorer votre photo ou la ruiner complètement. Ici, nous ne pouvons pas vous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, car c’est une question de goût. Plus tard, nous parlerons des applications à modifier, avec certains filtres qui fonctionnent généralement toujours. Vous pouvez également les créer vous-même, et les appliquer au sein d’applications que nous détaillerons également.

Supprimez ce que vous n’aimez pas de la photo: si quelqu’un ou quelque chose s’est faufilé dans la photo, il est généralement possible de le réparer lors de l’édition. Dans cet article, nous vous expliquerons comment supprimer des objets de vos photos, alors habituez-vous à l’idée que cela est possible.

Essayez de ne pas casser la qualité de la photo: Bien que cela semble étrange, donner trop de netteté, d’exposition ou de valeurs de base à la photo peut la détruire complètement. Faites toujours attention à la qualité originale de la photo et essayez de ne pas faire en sorte que votre retouche génère des artefacts étranges ou ne détruise pas ce que le capteur de votre téléphone a réussi à capturer.

Les meilleures applications pour retoucher vos photos

Vu comment on peut améliorer la qualité de nos photos, voyons une liste avec les meilleures applications pour éditer des photos sur iOS et Android. La plupart d’entre eux sont gratuits et peuvent amener votre photographie à un autre niveau.

Adobe Lightroom

Les préréglages font partie de la magie d’Adobe Lightroom.

Ceci est mon application de retouche photo préférée. La raison principale est que Lightroom permet créer des filtres personnalisés au format .dng puis appliquez-les à la photographie. Si cela semble très compliqué, ne vous inquiétez pas, car c’est plus que simple. Lorsque nous éditons une photo, il suffit de cliquer sur “ Copier les paramètres ”, ces paramètres peuvent ensuite être copiés sur n’importe quelle autre photo, vous n’avez donc pas à modifier les photos une par une, vous pouvez toujours avoir vos préréglages.

En dehors de cela, il s’agit toujours de l’application d’édition d’Adobe. Nous pouvons tout faire dans la version gratuite, à l’exception de la synchronisation de notre compte Creative Cloud. C’est un outil qui nécessite une certaine courbe d’apprentissage, mais qui fonctionne très bien.

Adobe Lightrooom

VSCO

VSCO est un éditeur de photos, mais il est surtout connu pour être “une application de filtrage”. Il dispose d’un grand nombre de filtres par défaut que nous pouvons appliquer à nos photographies, et la plupart sont assez jolis. Nous pouvons les appliquer de manière plus ou moins intensive, car ils sont entièrement réglables.

VSCO

Snapseed

Snapseed est éditeur de photos google, une excellente alternative pour éditer nos photos en quelques secondes. C’est très simple, totalement gratuit et, étant un outil léger, il fonctionne très bien sur n’importe quel appareil.

Snapseed

