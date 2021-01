Que savez-vous de la boutique d’applications Android officielle? Ce n’est pas la seule fenêtre sur les applications car il existe des moyens alternatifs d’accéder au téléchargement des applications, mais il ne fait aucun doute que c’est la meilleure passerelle pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec les Apks. Et il a beaucoup de curiosités.

Quel magasin d’applications mobiles est Google Play Store, dans lequel nous pouvons trouver tout et pour tout le monde. Et avec la simplicité de rechercher quelque chose qui convient à nos besoins, appuyez sur un bouton et installez-le; ayant, en plus, les mises à jour accessibles avec la même simplicité. Il n’y a donc pas de question: le Google Play Store est l’une des meilleures incitations d’Android. Bien que cela ne s’appelle pas toujours ainsi ou ait le même impact.

Avant, il ne s’appelait pas Google Play Store

Ceux qui sont sur Android depuis quelques années savent que la boutique d’applications ne s’appelait pas Google Play comme c’est le cas actuellement. À ses origines, son nom était Android Market, un nom qui correspondait plus au système qu’à son développeur. Cela a changé en mars 2012 lorsque Google a renommé l’App Store pour rester en ligne avec le nom de l’entreprise. jusqu’aujourd’hui.

Au début, il n’y avait pas d’applications payantes

Le sambenito qu’Android est un système où vous ne payez pas pour télécharger des applications peut-être provient-il du début de la boutique d’applications, Android Market. Tout ce qui était proposé au départ était gratuit pour l’utilisateur: il n’y avait pas de paiements pour les téléchargements, pas d’achats intégrés ou d’abonnements. Cela a changé en février 2009 lorsque l’Android Market a été ouvert aux applications payantes aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Combien d’applications y a-t-il?

Si vous vous êtes déjà demandé combien d’applications se trouvent sur le Google Play Store, c’est un très grand nombre. Plus précisément, et selon les données d’AppBrain, actuellement il y a plus de 3 002 406 candidatures (statistiques au 1er janvier 2021). Il faudrait plusieurs vies pour tout prouver.

Combien d’applications payantes y a-t-il?

Le modèle de téléchargement gratuit ou “freemium” est le modèle habituel de la boutique d’applications Android. Il existe des applications payantes, mais leur nombre est très faible: seulement 3,8% de l’ensemble du magasin (environ 113935 demandes) demande de l’argent en échange du téléchargement.

Combien vaut l’application la plus chère?

Google stipule les prix maximum et minimum du Play Store. L’application la moins chère est, bien sûr, gratuite; peu importe combien il y a une limite si le développeur veut facturer: 0,50 euros. Et il y a une limite au dessus: le prix maximum ne peut excéder 350 euros.

Nombre d’applications à l’ouverture du magasin

Évolution du nombre d’applications dans le Google Play Store. Données Statista

Android a fait ses débuts commercialement en 2008 avec le T-Mobile G1 aux États-Unis; devenir sur le HTC Dream lorsqu’il était commercialisé à l’extérieur de ce pays. 2009 a été la première année du système d’exploitation, une année où ses utilisateurs n’avaient pas autant d’options à choisir dans la boutique Android Market: selon Statista, en décembre 2009, 10 000 applications Android étaient répertoriées.

Y a-t-il plus de jeux ou plus d’applications?

Bien que nous ayons tendance à généraliser l’appel de toutes les applications ou applications logicielles mobiles, nous pouvons différencier les jeux des autres applications, ceux qui ne sont pas du pur divertissement. En termes de volume, il y a environ 388 000 jeux sur Google Play (résultats après ajout de toutes les catégories). En pourcentage, seulement 14,85% des applications Google Play sont des jeux.

Qu’est-ce qui est le plus téléchargé?

D’après les données de 2018, 33% de tous les téléchargements mondiaux provenaient de jeux (App Store et Google Play Store). Concernant Android, et sur un total estimé de 76 000 millions de téléchargements pour le Google Play Store (en 2018), 38,68% étaient des jeux (29,4 milliards de téléchargements estimés). Malgré le fait qu’il y ait beaucoup moins de jeux, sur les appareils Android, ils sont la catégorie la plus téléchargée.

Top 10 des applications les plus téléchargées

[[image: {“alt”:”Top Aplicaciones”,”src”:”1bda83/top-aplicaciones”,”extension”:”jpg”,”layout”:”normal”,”width”:1200,”height”:650}]

Suppression des applications système, ceux dont Android a besoin pour fonctionner, le “top 10” de tout l’historique est tel que (données AppBrain):

Youtube. Google Chrome. Google Drive. Google Play Musique. Gmail. Google Maps. WhatsApp. Google Play Movies (maintenant Google TV) Facebook.

De toute évidence, Google triche quelque chose car beaucoup de ces applications sont pré-installe sur la plupart des appareils Android. Si on supprime les applications Google (et celles réinstallées par Samsung, premier fabricant mondial) des plus téléchargées, le «top 5» ressemble à ceci:

WhatsApp Messenger. Facebook. Instagram. Facebook Messenger Microsoft OneDrive. Facebook Lite.

Google est le roi des téléchargements

Il développe le système et possède des applications que l’on trouve sur presque tous les appareils, il est donc logique que Google est le numéro un des téléchargements. Plus précisément, ses applications accumulent plus de 100 000 millions d’installations; doublant le deuxième du podium, Samsung; et cinq fois le troisième, Facebook (données AppBrain).

Comment fonctionne le nombre de téléchargements

C’est une question assez courante. Parce qu’un téléchargement est ajouté chaque fois que quelqu’un télécharge une application, même si elle a déjà été installée? La réponse est non, seul le premier téléchargement est compté:

Chaque fois que quelqu’un télécharge une application que Google n’avait pas auparavant, son compteur de téléchargements augmente de un. Chaque fois qu’un téléphone est démarré pour la première fois, ses applications ajoutent un téléchargement au compteur. Cela s’applique à la recherche Google, à Maps, à YouTube et à d’autres applications préinstallées. Ça oui, à condition que l’utilisateur n’ait pas déjà utilisé ces applications. Peu importe combien une personne télécharge une application cent fois, cela ne comptera qu’un seul téléchargement, le premier. Les mises à jour n’ajoutent pas non plus de téléchargements au compteur. Un fait curieux est que Apks n’augmente pas le compteur de téléchargement de Google Play, mais les mises à jour le font: Si vous installez un fichier d’application, et qu’il est gratuit et original (sa signature n’a pas été modifiée), la boutique ajoutera un téléchargement à son compteur lors de sa mise à jour.

Google Play analyse la sécurité mobile

Google Play Protect, c’est le nom du service de sécurité qui se charge de surveiller toutes les applications installées sur le mobile ainsi que les centaines de millions trouvés dans l’app store Android. Il est actif par défaut et analyse plus de 50 000 millions d’applications par jour sur plus de 2 000 millions d’appareils Android (données de Google).

Google Play installe également des mises à jour

2020 a été l’année où Google a publié le mises à jour du système via le Play Store. Avec ce système, l’entreprise s’assure qu’un bon nombre de composants logiciels atteignent presque tous les Android; ce qui signifie une grande amélioration de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs. Ces mises à jour de Google Play sont généralement trimestrielles.

Les applications peuvent être testées sans les installer

Ils sont appelés «applications instantanées» ou applications instantanées, un type de logiciel qui vous permet d’économiser de l’espace sur votre téléphone et offrir une avance à l’utilisateur avant de décider d’acheter et / ou de télécharger l’application. Vous pouvez accéder à ces applications sans installation depuis Google Play Jeux, également en effectuant une recherche dans le moteur de recherche Google (sur votre mobile, certaines apparaîtront avec le message «Essayer»).

Qu’en est-il des applications qui disparaissent?

Lorsque vous téléchargez une application depuis le Google Play Store, qu’elle soit gratuite ou payante, cela restera toujours dans le compte de l’utilisateur, même si l’application n’est plus visible dans la boutique. Cela signifie que rien installé n’est perdu: il suffit d’aller dans la liste des acquisitions et de la télécharger à nouveau. Bien sûr, comme Google supprime l’application en raison de mauvaises pratiques (abus de développeur, logiciels malveillants, logiciels publicitaires ou fraude publicitaire, par exemple), cette application n’est plus disponible pour tout le monde, même pour ceux qui l’ont téléchargée (à la fois gratuite et payante).