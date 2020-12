Les artistes de Bluepoint Games célèbrent l’arrivée du jeu sur PlayStation 5.

Il y a plus de dix ans, Demon’s Souls a jeté les bases du phénomène qui porte actuellement le nom de Dark Souls. La première pierre de l’héritage construit par From Software. Récemment, la PS5 est sortie avec un remake impressionnant développé par Bluepoint Games, il n’y a donc pas quelques joueurs qui en profitent à nouveau … ou découvrent pour la première fois.

Comme vous le savez bien, la section artistique est l’un des éléments les plus puissants de la saga créée par Hidetaka Miyazaki. Pour cette occasion, différents artistes ont fait de leur mieux pour nous conquérir à nouveau par la vue. Nous en profitons pour partager avec vous quelques illustrations qui mettent en évidence le gaspillage artistique de Demon’s Souls.

Prison of Hope – Par Kakob Minasian

Roi de la tempête – Par Kez Laczin

Temple souterrain – Par Crhistian de los Santos

Dragon God – Par Adam Rehmann

Limites de l’île – Par Juan Pablo Roldán

Tour Latria – Par Jarrod Hollar

L’Empaleur – Par José Parodi

Chapelle de l’idole du fou – Par Dave Nolan

Chemin du rituel – Par Matthew Via

Mur de Boletaria – Par Trov Mishler

Introduction – Par Masahiro Sawada

Yurk, le chef silencieux – Par José Parodi

Basse Latrie – Par Christian de los Santos

Pont Boletaria – Par Adam Rehmann

Sous le Nexus – Par Masahiro Sawada

Mark Skelton, directeur artistique, Bluepoint Games, a avoué dans ArtStation que l’étude est “impressionnée par l’accueil si positif que le jeu a eu”. De plus, il ne voulait pas rater l’occasion de s’assurer que l’objectif principal de l’équipe était “de garder le noyau du titre original intact”, sans toutefois renoncer à capturer sa propre personnalité.

Mais il y a en fait plus d’auteurs, et ce sont ceux-ci: Adam Rehmann, Hakob Minasian, José Parodi, Juan Pablo Roldán, Kez Laczin, Masahiro Sawada, Christian de los Santos, Jarrod Hollar, Dave Nolan, Jared Brooks, Matthew Via, Troy Mishler.

