Wiko a enchaîné quelques lancements de casques sans fil ces derniers mois, connus sous le nom de TWS ou “ vrai système sans fil ”, car ils ont un format compact qui ne les relie même pas. En été, le Wiko WiSHAKE Pocket est arrivé et maintenant, au milieu de la semaine du Black Friday, les Français ont annoncé leur nouveau Wiko WiBUDS Essentials.

Une nouvelle marque de téléphones avec des écouteurs propriétaires, ce qui n’a rien de nouveau à ce stade, mais le lancement se fait dans un format qui n’est pas si abondant, celui du des écouteurs qui s’adaptent parfaitement à l’oreille. Les WiBUDS Essentials sont vraiment compacts et correspondent donc, par exemple, aux Buds de Samsung ou au TrueWireless de Sennheiser.

Pas d’annulation du bruit mais pour moins de 30 euros

Wiko change les écouteurs de type bâton pour les écouteurs compacts dans le nouveau WiBUDS Essentials et les arrose avec des commandes tactiles, afin que nous puissions contrôler la lecture de la musique, son volume ou même répondre aux appels avec une simple pression sur la surface du casque. se. De plus, cela les rend extrêmement légers avec 4,5 grammes par écouteur.

Les nouveaux Wiko Essentials sont dotés d’une protection IPX4, ils sont donc adaptés aux pratiques sportives même si nous ne pouvons pas les submerger, par exemple, les emmener nager avec nous. En termes d’autonomie, ils offrent 4 heures sans interruption et la boîte de transport incorpore trois charges supplémentaires, ajoutant encore 12 heures de lecture et atteignant un total de 16 heures.

Les WiBUDS Essentials intègrent des haut-parleurs de 8 millimètres dans chaque oreillette et le Wiko promet un son clair et puissant, bien qu’ils n’aient pas de suppression active du bruit dans le cadre de leur concurrence. Ils sont compatibles avec les appareils prenant en charge Bluetooth 5.0 et fonctionnent à la fois avec iOS et Android. Les écouteurs sont mis en vente au prix de 29,99 euros sur le site internet du fabricant, avec un prix promotionnel de 23,99 euros. Nous attendons que la marque décide de les amener en Espagne.

