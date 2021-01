Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il CES 21 est déjà en retard, mais maintenant ASUS ROG vient d’annoncer que 16 des produits présentés lors de cette convention ont remporté le prix Lauréat des prix de l’innovation, pour sa grande innovation, ingénierie, fonctionnalité et design.

Parmi ces produits primés, il en existe tous les types, des cahiers, PC, périphériques, matériel, appareils mobiles et même manettes de jeu. Parmi les gagnants figurent le ZenBook Duo (UX482), le ZenBook Pro Duo (UX582LR), les ordinateurs Zen AiO A5400 / A5200 / A5401 / M5401, la carte mère WiFi ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE, le Mini PC PN63 et le projecteur ZenBeam. Latte L1 plus les nouveaux GPU ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT.

Les prix sont choisis par un jury d’experts de l’industrie, qui comprend des membres des médias, des designers, des ingénieurs et plus encore. Ils ont examiné les présentations en fonction de l’innovation, de l’ingénierie et de la fonctionnalité, de l’esthétique et du design.

Le rôle des périphériques de jeu était également très fort dans ces récompenses, comme nous l’avons fait parmi les lauréats au moniteur de jeu portable, ROG STRIX XG1615,6 pouces avec alimentation et signaux vidéo fournis via USB Type-C, plus un autre port HDMI pour une compatibilité élevée avec diverses plates-formes de jeu et est conçu pour jouer sur des téléphones, des PC ou des consoles. Ils ont également reçu le Manette de jeu ROG Kunai 3 et clavier 65% mécanique, ROG Falchion.



ROG Falchion

ROG KUNAI

ROG STRIX XG16

