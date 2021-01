Ça me marche vraiment dans deux nouveaux appareils pour le haut de gamme en 2021. Les deux sont des propositions de première ligne, très ambitieuses en matériel et, comme Xataka l’a appris, Ces deux nouveaux appareils seront le Realme X9 Pro et le Realme Race Pro.

Sur le Realme Race Pro, le processeur avait déjà fui, alors que le X9 Pro était, jusqu’à aujourd’hui, un parfait inconnu. Les spécifications des deux ont été révélées, alors jetons-y un coup d’œil.

MediaTek pour l’un, Qualcomm pour l’autre

Selon la photo à laquelle Xataka a eu accès, le Realme X9 Pro sera l’un de ces deux nouveaux appareils haut de gamme. À l’intérieur, il portera le MediaTek Dimensity 1200, un processeur qui n’a pas encore été lancé et qui sera le principal cheval de bataille de l’entreprise chinoise. Il aura huit cœurs, l’un d’eux Cortex-A78 à 3,0 GHz, trois autres Cortex-A78 à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz pour les tâches de faible puissance.

Le panneau de ce Realme X9 Pro sera de 6,4 pouces, avec technologie OLED et résolution Full HD +. Le taux de rafraîchissement sera de 120 Hz, entrée tactile encore inconnue, qui devrait également être assez élevée. Il sera accompagné de 128 et 256 Go, selon la version, ainsi que d’une batterie de 4500mAh avec une charge rapide de 65W.

Configuration ambitieuse pour les caméras, avec un capteur principal de 108 mégapixels et deux autres capteurs de 13 mégapixels, dont un ultra grand angle et un téléobjectif sont supposés, compte tenu des résolutions. Il arrivera avec Android 11 basé sur Realme UI 2.0, au cours du premier trimestre de 2021.

Snapdragon 888, panneau OLED 2K 160Hz et charge rapide 125W: le Realme Race Pro est spectaculaire au niveau matériel

Concernant le Realme Race Pro, selon les informations auxquelles nous avons eu accès, il disposera d’un Snapdragon 888, un processeur Qualcomm qui mise sur le noyau X1, en plus des Cortex-A78 et A55. Le panneau de ce modèle atteint 6,8 pouces, dispose de la technologie OLED et, de manière frappante, un taux de rafraîchissement de 160Hz, l’une des vues les plus élevées à ce jour.

La configuration mémoire de ce modèle commence à partir de 128 Go pour aller jusqu’à 256 ou 512 Go, accompagnée par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 125 W. Les caméras dans ce cas sont de 64 + 13 + 13 mégapixels, donc les deux capteurs secondaires du X9 Pro et un capteur principal plus petit sont attendus. Ce Realme Race Pro est également attendu pour le début de cette 2021.

Partager Filtré les spécifications du Realme X9 Pro et Race 9 Pro: 160Hz, 125W et beaucoup de puissance à bord