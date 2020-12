Le premier épisode de One Punch Man est un exemple clair de la façon de démarrer une série du bon pied. Les producteurs de cette série sont allés directement à la grande, avec peu de présentations avec beaucoup d’action. Et ils avaient absolument raison.

Plusieurs fois, il en faut peu pour surprendre le spectateur. Et peu à peu, nous entendons la simplicité en termes d’intrigue et mettons davantage l’accent sur l’issue des batailles, ouDes soutiens-gorge d’art séquentiel qui émerveilleront tous ceux qui ont été témoins des batailles de Saitama. Et bien que l’issue de cette première «bataille» soit comique, nous ne vous dévoilerons pas son secret.

Et comment cette première bataille a surpris des millions de téléspectateurs. Aujourd’hui, nous allons vous apporter le meilleur des hommages. 170 heures de travail et 300 dessins très bien travaillés, qui forment ensemble la première bataille tant mentionnée que One Punch Man nous présente.

Cela m’a pris une éternité mais finalement terminé. de r / OnePunchMan

SOMYO est l’artiste d’un travail aussi colossal. L’illustrateur s’est armé de patience pour élaborer un à un, tous les cadres nécessaires à la recréation du combat. Spectaculaire.

