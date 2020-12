Nous sélectionnons d’excellents titres que vous pouvez acheter sur le Nintendo eShop pour peu d’argent.

Le jour de Noël, mais nous apprécions toujours les vacances de fin 2020. Cela a été une année très dure et difficile, et nous avons tous besoin d’un peu se reposer et respirer. Comme vous le savez, les principaux magasins du monde des jeux vidéo réalisent des ventes et Nintendo il n’en a pas été moins. The Big N a lancé la promotion Offres Festives avec des réductions sur le Nintendo eShop.

Dans cette sélection, il y a de grands jeux de différents genres; sûr que vous trouvez quelque chose que vous aimezAujourd’hui, nous vous proposons une sélection de les meilleurs jeux que pouvez-vous acheter pour moins de 5 euros pour Nintendo Switch. Certains d’entre eux vous coûteront le même prix qu’une boisson gazeuse ou une bière, c’est donc le moment idéal pour vous donner un peu de joie que vous apprécierez probablement beaucoup. Dans cette sélection, il y a de grands jeux de de nombreux genres différents, vous trouverez sûrement quelque chose que vous aimez.

Avant de vous donner la liste complète, vous allez nous permettre de vous dire que Super Meat Boy, l’un des grands jeux de plateformes et action ces dernières années, il est à 5,19 euros. C’est hors de notre portée, mais pour quelques centimes nous n’avons pas pu laisser passer l’occasion de le commenter. De plus, si vous l’aimez quand même, vous vous réjouissez avec la suite, Super Meat Boy Forever, qui a cette même semaine sur Nintendo Switch et PC.

Maintenant oui, nous vous laissons cette sélection:

Another World à 3,99 euros (auparavant 9,99): un jeu culte, qui était révolutionnaire pour ses graphismes et sa narration lorsqu’il a vu le jour en 1991.

Bastion à 2,49 € (au lieu de 12,49 €): Supergiant Games a atteint le sommet avec Hadès cette année, mais ce RPG d’action a été l’un de leurs premiers grands succès.

Bloodstained: Curse of the Moon à 4,99 euros (au lieu de 9,99 euros): Un hommage au 8 bits Castlevania, un bon jeu qui a remis Bloodstained à sa place.

Deponia à 3,99 euros (avant 39,99): Daedalic Entertainment a créé l’une des aventures graphiques les plus appréciées. Si vous l’aimez, les suites ont également des réductions.

Don’t Starve à 4,99 euros (avant 19,99): l’un des jeux de survie les plus intéressants de ces dernières années, qui ne vous laissera pas indifférent.

Earthlock à 4,99 euros (avant 24,99): Ce RPG au tour par tour est l’un de ces titres couverts qui vous procurera une grande joie si vous êtes amoureux du genre, en plus de nombreuses heures de jeu.

Flashback à 1 euro (au lieu de 14,99): l’un des jeux classiques les plus importants des années 90, dans une édition qui comprend l’expérience originale et un mode moderne.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition à 4,19 euros (avant 13,99): L’une des grandes plateformes et jeux d’action de ces dernières années, et surtout avec une coopérative jusqu’à quatre joueurs.

Jotun Valhalla Edition à 2,99 euros (avant 14,99): Un titre pour les amoureux de la mythologie nordique, dans laquelle il faut lutter contre des géants.

Machinarium à 3,74 euros (avant 14,99): l’un des plus beaux jeux vidéo de puzzle jamais réalisés, avec une aventure qui vous éblouira.

Motorsport Manager à 4,49 euros (avant 14,99): Si vous aimez la Formule 1 ou le sport automobile en général, ce titre est l’un des meilleurs pour ressentir sur votre peau ce que signifie diriger une équipe de compétition.

Overcooked Special Edition à 4,99 euros (avant 19,99): L’un des meilleurs jeux vidéo coopératifs de ces dernières années, dans l’édition avec tous les DLC. Rires assurés.

Snake Pass à 4,99 euros (avant 19,99): Un bon jeu de puzzle et de plateforme avec un contrôle très caractéristique qu’il faut essayer.

SteamWorld Dig à 2,49 euros (avant 9,99): Le premier jeu de cette curieuse franchise, une plateforme dans laquelle vous devrez creuser et creuser. Hautement recommandé.

Syberia 1 et 2 à 1,74 euros (avant 34,99): Les deux premiers Syberia sont de grands classiques des aventures pointer-cliquer et tous deux sont essentiels dans le genre.

Transistor à 3,35 euros (avant 16,79): Un autre des grands jeux de Supergiant Games, un RPG d’action de science-fiction très apprécié.

Velocity 2X à 4,99 euros (au lieu de 19,99 euros): tireur frénétique en deux dimensions qui mettra à l’épreuve votre compétence avec sa difficulté à atteindre des scores élevés.

Cat Quest à 1,29 euros (avant 12,99): Un joli RPG en monde ouvert dans lequel on manie un chat, avec des combats en temps réel et divers endroits à découvrir.

Sauf quelques exceptions, ces offres se termine le 31 décembre, alors n’y pensez pas trop si certains de ces titres intéressants vous plaisent. La réalité est que, en plus du grand catalogue Première fête de la console hybride de Nintendo, pouvoir jouer à de nombreux jeux vidéo indépendants fait partie de son Succès. N’oubliez pas que la Nintendo Switch a déjà dépassé les 68 millions d’unités vendues.

