Un adware est tout programme qui automatiquement “affiche ou propose de la publicité indésirable ou trompeuse, qu’ils soient intégrés dans une page Web via des graphiques, des affiches, des fenêtres flottantes ou lors de l’installation d’un programme chez l’utilisateur, afin de générer du profit pour ses auteurs».

Et la dernière alerte concernant une campagne publicitaire nous parvient via l’équipe de White Ops Satori Threat Intelligence and Research, qui a découvert 19 applications Android avec des logiciels malveillants capable de remplir les appareils avec des publicités indésirables “et très irritantes”

Applications publicitaires supprimées par Google

Ce logiciel publicitaire est capable de prendre le contrôle au moment où vous déverrouillez votre téléphone et le chargez, et il peut même lancer son attaque que vous ayez ouvert l’application infectée ou que vous l’ayez simplement installée.

Aussi, pour aggraver les choses certaines applications peuvent se cacher des utilisateurs disparaissant dès qu’elles sont téléchargées et installées, une astuce souvent utilisée par les pirates informatiques, car elle rend beaucoup plus difficile pour les gens de trouver et de supprimer des applications de leurs appareils.

L’équipe White Ops note que identifié les applications après avoir “vu des volumes de trafic étrangement élevés publicités “lors de ses enquêtes de recherche de menaces. Après avoir examiné de plus près ces applications et leurs homologues développés de manière similaire, White Ops a découvert le code qui facilite les publicités hors contexte, ainsi qu’un moyen” assez intelligent “de contourner détection.

Téléchargé des millions de fois

Avec une montant combiné de plus de 3,5 millions de téléchargements, Les 19 applications étudiées par White Ops incluaient le mot «flou» dans le nom du package. Et est-ce que beaucoup de ces applications faire semblant d’être des éditeurs de photos – un type de téléchargement populaire depuis le magasin – qui prétend permettre à un utilisateur de flouter des sections d’une image dans sa galerie de photos.

Après la confirmation de la menace la semaine dernière, Google a supprimé les applications de son Play Store, mais le problème est que avec 3,5 millions de téléchargements, ils représentent 3,5 millions d’utilisateurs potentiels de leurs attaques de logiciels publicitaires. Pour cette raison, il est essentiel que si vous en avez installé, vous les supprimiez immédiatement. Voici la liste:

Applications Android que vous devez supprimer

Photo flou intelligente: Plus de 500 000

Flou photo intelligent: Plus de 500 000

Flou photo carré: Plus de 500 000

Flou photo: Plus de 500 000

Photo flou carré: Plus de 500 000

Coupe d’image automatique: Plus de 100 000

Flou facile: Plus de 100 000

Flash Super Call: Plus de 100 000

Flou d’image: Plus de 100 000

Flou photo automatique: Plus de 100 000

Maître du flou photo: Plus de 100 000

Écran Super Call: Plus de 100 000

Maître du flou carré: Plus de 100 000

Flash d’appel couleur: Plus de 50 000

Appel magique Flash: Plus de 50 000Flou carré: Plus de 50 000Flash d’appel intelligent: Plus de 50 000Image floue: Plus de 10 000Éditeur de photos flou: Plus de 5000