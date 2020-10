Il ne fait aucun doute que l’une des meilleures façons de célébrer cet Halloween 2020 est avec un bon marathon de séries et de films. Cependant, sur les principales plateformes vidéo, il y en a trop et choisir quelque chose peut devenir un cauchemar. Pour cette même raison, nous vous présenterons aujourd’hui 19 séries et films à regarder sur Halloween 2020 sur Netflix, HBO, Disney + et Prime Video.

Si vous en cherchiez des films à regarder pour Halloween ou des séries d’horreur pour vous faire peur en 2020, Alors vous êtes venu au bon endroit. Après avoir consulté la liste, vous aurez de nombreuses alternatives pour passer une nuit de crise cardiaque.

Meilleures séries et films à regarder sur Halloween sur Netflix

Vouliez-vous voir une série d’horreur sur Netflix capable de vous faire peur? Ou étiez-vous à la recherche de films d’Halloween sur Netflix pour l’occasion? Quel que soit votre cas, jetez un œil à la liste suivante.

Des choses plus étranges

Choses étranges est une série qui couvre différents genres et l’un d’eux est l’horreur, surtout dans sa première saison. Eh bien, un garçon disparaît dans une ville sans laisser de trace et dans sa recherche, ils sont impliqués dans une énigme avec des expériences secrètes, des forces paranormales terrifiantes et une fille avec des super pouvoirs.

Regardez Stranger Things sur Netflix

La malédiction de Hill House

The Curse of Hill House est une reconstitution moderne du roman du même nom de Shirley Jackson. Cela tourne autour quelques frères qui ont grandi dans une maison hantée qui deviendra plus tard la plus célèbre du pays. Après une tragédie qui les a tous réunis à l’âge adulte, la famille devra affronter les fantômes du passé, dont certains hantent leur esprit tandis que d’autres se cachent dans l’ombre de la maison.

Voir The Curse of Hill House sur Netfilx

Insidieux

Dans ce film effrayant, Josh et sa femme déménagent dans une autre maison lorsque leurs enfants tombent inexplicablement dans le coma et qu’une série de phénomènes paranormaux commencent à se dérouler. Ils finiront par demander de l’aide à un médium qui leur dira que l’âme de votre enfant est piégée dans la dimension astrale, à mi-chemin entre la vie et la mort et que ces événements étranges sont dus au fait que certaines forces perverses veulent s’emparer du corps d’un de ses enfants.

Regardez Insidious sur Netflix

Véronique

Verónica est un film inspiré des événements réels d’une jeune femme qui, Après avoir fait un Ouija avec des amis, elle est acculée par des esprits maléfiques qui menacent de nuire à toute sa famille. Nous parlons d’une production qui a remporté le Goya du meilleur son et deux prix du Círculo de Escritores Cinematográfica (un aussi pour le son et un autre pour le Newcomer: Sandra Escacena).

Voir Veronica sur Netflix

L’invitation

Will et Eden formaient un couple heureux jusqu’à ce qu’ils perdent leur fils il y a trois ans. Après cela, Eden disparaît du jour au lendemain sans préavis. Cependant, un jour, il retourne en ville, se remarie et il semble que les choses ont changé.

Par une nuit noire, elle et son mari invitent Will à un dîner au cours duquel une entité méconnaissable et troublante s’empare d’elle et semble avoir des plans sinistres pour ses invités. Un film qui révèle comment la douleur peut se transformer en quelque chose de terrible.

Voir l’invitation sur Netflix

Meilleures séries et films à regarder sur Halloween sur HBO

Si vous cherchiez célébrer Halloween en compagnie de HBO, puis faites-le avec l’une des productions terrifiantes suivantes.

La malédiction de la femme qui pleure

Film basé sur une légende urbaine connue dans le monde entier. L’histoire suit Anna, une assistante sociale et mère de deux enfants qui commence à être victime d’attaques surnaturelles causées par La Llorona que, selon son histoire, elle était le meurtrier de ses enfants et s’est suicidée plus tard.

La protagoniste il fera l’impossible pour protéger ses enfants de la malédiction de La Llorona avec l’aide d’un père. Ils feront des choses inimaginables pour se débarrasser de cette menace surnaturelle.

Voir La malédiction de la femme qui pleure sur HBO

L’étranger

Série d’horreur sur HBO basée sur le roman de l’écrivain Stephen King qui explore l’enquête sur le meurtre du petit Frankie Peterson. Pendant 10 chapitres, le détective Ralph Anderson tentera de résoudre l’affaire avec l’enquêteur privé Holly Gibney, alors qu’ils font face à une force mystérieuse qui leur fera croire à l’inexplicable.

Regardez The Outsider sur HBO

nous

Thriller psychologique qui raconte l’histoire d’Adélaïde, une femme qui décide avec son mari de passer quelques jours de congé dans leur résidence d’été. Cependant, vous aurez une rencontre effrayante avec quatre inconnus qui arrivent chez lui et ils vous montreront leur pire version.

Regardez-nous sur HBO

Annabelle

John présente à sa femme enceinte une poupée ancienne nommée Annabelle. Cependant, une nuit, des membres d’une secte satanique envahissent leur maison et attaquent le couple. En plus de verser du sang, ils ont convoqué une entité maléfique qui a pris possession du corps de la poupée.

Le film s’inspire de l’histoire vraie d’une poupée qui a reçu une infirmière en cadeau de sa mère dans les années 70. Peu de temps après, des choses étranges ont commencé à se produire, comme le poignet a changé de position tout seul ou des notes sont apparues sur le sol pour demander de l’aide. Terrifiant!

Voir Annabelle sur HBO

Meilleures séries et films à regarder sur Halloween sur Disney +

Vous cherchez des films d’Halloween à regarder sur Disney +? Alors jetez un œil à l’une des productions suivantes.

Maison hantée

Jim Evers, un agent immobilier américain, est sur le point de partir en voyage avec sa famille mais ils l’ont appelé car ils vont mettre en vente le manoir Gracey, un bijou pour tout vendeur immobilier. Cela décide reporter le voyage et traverser le manoir avec sa famille, mais la situation devient beaucoup plus sombre que ce que tout le monde pensait.

Le majordome est très étrange et Edward Gracey, propriétaire du manoir, raconte plusieurs histoires sinistres entourant la résidence. Malheureusement, une horrible tempête empêche la famille de continuer son voyage et ils sont obligés de passer la nuit dans cet endroit sombre.

Voir Haunted Mansion sur Disney +

Hocus Pocus

Au cours de l’année 1693, à Salem (Massachusetts, États-Unis), un garçon nommé Thackery Binx est allé dans la forêt pour sauver sa sœur kidnappée par trois sorcières qui préparent une potion dans un chaudron afin de retrouver sa jeunesse.

Thackery affronte les sorcières, qui le transforment en chat noir. Cependant, ils sont plus tard capturés par les habitants de Salem et exécutés. Trois cents ans plus tard, un soir d’Halloween, les sorcières sont ramenées à la vie grâce à une incantation accidentellement prononcée par un adolescent qui lit la formule magique alors qu’il se trouve dans l’ancienne maison des sorcières. Après être retourné dans le monde des vivants, l’objectif des sorcières sera d’atteindre l’immortalité.

Voir Hocus Pocus sur Disney +

Fille vs monstre

Skylar veut aller à la fête d’Halloween de son amie, mais ses parents disent non. Cependant, il coupe l’électricité pour essayer de s’échapper vers la fête et à ce moment découvre que ses parents font partie de la cinquième génération de chasseurs de monstres et qu’elle appartient à la sixième.

Lors de la coupure de l’électricité, sortent tous les monstres que leurs parents avaient attrapés et gardés dans un réservoir de maison. De là, un combat entre Skylar et les monstres commence qui vous comblera d’excitation cette nuit d’Halloween.

Voir Girl vs Monster sur Disney +

Meilleures séries et films à regarder à Halloween sur Prime Video

Si vous êtes un utilisateur Prime Video et que vous souhaitez rendre la nuit d’Halloween spécialeJetez un œil à l’un des films ou séries suivants.

La religieuse

Sans aucun doute, La religieuse est l’un des films de la liste qui pourrait vous effrayer le plus. Dans cette production macabre, Taissa Farmiga tente de découvrir quelle entité démoniaque habite l’abbaye cloîtrée en Roumanie. Si les films d’horreur vous font peur, assurez-vous de les regarder avec quelqu’un.

Voir The Nun sur Prime Video

Esprit frappeur

Film de 1983 qui vous mènera à une maison où se déroulent des événements et phénomènes paranormaux violents. De plus, il est sur le point d’être envahi par les esprits qui se trouvent sous lui. Oserez-vous le voir? Si vous êtes un amateur de films d’horreur, c’est un classique que vous devriez voir le plus tôt possible.

Regardez Poltergeist sur Prime Video

La nuit d’Halloween

Laurie Strode affronte Michael Myers, le tueur masqué qui la tourmente depuis qu’elle a réussi à échapper au massacre d’Halloween il y a quarante ans. Un film d’horreur réalisé par David Gordon Green et produit par Jason Blum qui vous gardera sur vos gardes du début à la fin.

Regardez Halloween Night sur Prime Video

The Purge (série)

The Purge est une série télévisée basée sur la saga populaire des films dont la prémisse est que, pendant 12 heures, la société est exemptée des lois, pouvant commettre toutes les illégalités que l’on veut, y compris le meurtre. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures séries d’horreur que vous puissiez regarder en ce moment.

Regardez The Purge sur Prime Video

Films et séries d’Halloween pour enfants

Si vous allez passer la nuit la plus effrayante de l’année avec les plus petits de la maison, la meilleure chose à faire est d’en profiter avec eux films d’halloween pour enfants.

Hôtel Transylvanie

L’Hôtel Transylvanie est un endroit où les monstres et leurs familles peuvent jouir librement d’être les monstres qu’ils sont, sans que les humains ne les dérangent. Mais lors d’un week-end spécial, Dracula invite certains des monstres les plus célèbres à célébrer l’anniversaire de sa fille Mavis, et les choses se compliquent quand Un garçon humain ordinaire trouve l’hôtel et remarque la fille du vampire légendaire.

Voir Hotel Transylvania sur Netflix

Le petit vampire

Ce film raconte l’histoire de Rudolph, un vampire de 13 ans dont la vie complique le moment où un prestigieux tueur de vampires commence à le chasser lui et le reste de son clan. Sans aucun doute, c’est un film Netflix pour enfants qui a ce qu’il faut pour divertir les membres les plus âgés de la maison.

Voir Le petit vampire sur Netflix

Le cadavre de la mariée

Victor est un jeune homme qui a été soudainement emmené en enfer où il épouse une mystérieuse épouse cadavreAlors que sa vraie petite amie, Victoria attend dans le monde des vivants. Bien que le pays des morts se révèle plus coloré que son monde, Victor apprend que rien ne peut le séparer de son seul véritable amour.

Voir le cadavre de la mariée sur Netflix

