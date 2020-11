Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Potabilité et demande sont deux facteurs qui se conjuguent de plus en plus. Dans un style de vie chargé et avec un mouvement continu, il est nécessaire de pouvoir faire converger à la fois la puissance et la mobilité et les ordinateurs portables le comprennent.

Mais que se passe-t-il lorsque nous portons le jeu à un autre niveau? Aujourd’hui, nous passons en revue le Zephyrus Duo 15, un ordinateur portable de jeu qui n’a ni plus ni moins que deux écrans intégrés pour de nombreuses applications, et toutes les exigences pour transporter les meilleurs jeux dans une seule machine.

Jouer à un autre niveau

Ce modèle particulier du fabricant À SES, est exactement l’une de leurs fabrications haut de gamme. Il est conçu pour des acteurs exigeants et cela se reflète à la fois par ses matériaux de construction et sa valeur commerciale sur le marché, qui se situe autour du 3 999 $.

Zephyrus Duo 15 | ROG

Dans ce contexte, force est de constater que l’un des points forts de cet ordinateur portable est la puissance, et ce ne serait pas moindre s’il n’était pas implémenté avec un processeur i9 nouvelle génération, en compagnie de la version mobile du NVIDIA GeForce RTX 2070, comme les spécifications techniques que nous détaillons ci-dessous datent:

Spécifications techniques

Zephyrus Duo 15 | ROG

Approfondissez votre immersion dans des jeux optimisés pour plusieurs écrans. Les titres AAA comme Techland’s Dying Light 2 * apportent les missions, l’inventaire et d’autres objets à l’écran secondaire.

Sur ce PC, vous pouvez interagir avec les discussions d’équipe, les flux et les navigateurs sur le deuxième écran pendant que vous jouez. Et améliorez vos jeux avec les applications Overwolf qui affichent des statistiques et des recommandations en temps réel.

De plus, vous pourrez voir les commandes de streaming, de vidéo et de chat pendant que vous jouez. Xsplit Gamecaster vous permet de diffuser vos jeux en haute qualité.

Zephyrus Duo 15 | ROG

le Zephyrus Duo 15 Il est alimenté par le processeur Intel Core i9 de 10e génération. Ce processeur vous permet d’éditer des photos, d’effectuer un rendu en 3D et de diffuser à des vitesses incroyables, tandis que le puissant processeur graphique produit plus d’images et vous plonge dans des jeux avec un réalisme incroyable .

Avec jusqu’à 48 Go de support RAM DDR4-3200 et 2 To de stockage SSD en RAID 0, le Zephyrus Duo facilite le multitâche lourd et charge instantanément tous vos jeux et applications.

League of Legends pro? Pourquoi pas dans Fortnite?

Quelle serait sa puissance sans regarder les jeux. le Zephyrus Duo 15 s’est efforcé d’adapter l’une des options les plus demandées par les joueurs sur son deuxième écran: La possibilité de gérer les statistiques / magasins et les options de jeu en temps réel depuis son panneau secondaire.

Avantage statistique

Spécial pour les amateurs de données

C’est comme ca. Si le vôtre est d’organiser votre construction en League of Legends, ou mesurez votre nombre d’objets dans Fortnite, la meilleure chose est que vous pouvez le faire de manière intuitive, et la meilleure chose est que ce soit natif.

Prêt pour l’action

Tout ce qui se passe dans le jeu se reflète

