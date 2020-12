Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Une enquête appelée “Jeu de génération »de Kaspersky a révélé des faits intéressants sur les joueurs d’Amérique latine. Il s’avère que 2 jeunes sur 10 qui jouent aux jeux vidéo ont honte du temps qu’ils consacrent à cette activité et ils le cachent à leurs parents. Quelque chose qui aurait clairement pu augmenter pendant cette période d’enfermement.

Statistiquement parlant, 58% disent que c’est dû au stéréotype selon lequel «les jeux vidéo sont mauvais pour la santé» et 39% à celui des «jeux vidéo gâtent le cerveau». Selon l’étude, les joueurs péruviens sont les plus honteux du temps qu’ils passent à jouer, avec 27,8%, suivis des Colombiens (22,5%) et des Argentins (20,5%). Plus loin derrière, les Chiliens (19,2%), les Mexicains (18,3%) et enfin les Brésiliens (12%).

Cette enquête basée sur plus de 5000 joueurs de 17 pays, dont ces 6 pays d’Amérique latine. Tous les répondants avaient moins de 35 ans et passent 5 à 10 heures par semaine à jouer à des jeux.

Tout n’est pas mauvais, puisque 47% pensent également que leurs parents adultes reconnaissent le développement de la créativité dans les jeux vidéo, 37% qu’il améliore les compétences sociales et 35% l’apprentissage d’une langue étrangère. Avec 44% également, les parents chiliens manifestent le plus d’intérêt pour les jeux vidéo auxquels jouent leurs enfants, suivis des parents mexicains avec 43%.

