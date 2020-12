Les rumeurs sont confirmées et Periscope disparaîtra, tout comme le nouveau système de Retweet.

Écrit par María Veiga sur Twitter

Twitter change depuis longtemps différentes fonctionnalités pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Ainsi vint, par exemple, la possibilité que seuls les utilisateurs mentionnés ou ceux que nous suivons puissent répondre à un Tweet, à la génération de fils ou au possibilité de personnaliser les messages que nous voyons en premier, si ceux plus récents ou ceux suggérés par l’algorithme du réseau social.

Le fait est que tous ceux-ci ont passé le test et ont été définitivement mis en œuvre, mais la dernière occurrence des développeurs Twitter semble n’ayant pas subi le même sort. Et non, nous ne parlons pas des «flottes», de leurs histoires particulières.

Savoir plus: Comment créer et télécharger une flotte sur Twitter: voici comment vos histoires sont utilisées

Adieu le nouveau système de Retweet

Le nouveau système controversé de Twitter Retweet qui a d’abord lié au création d’un Tweet cité c’est de l’histoire. Le réseau social de l’oiseau a décidé de se passer de cette avance et de tout laisser tel quel après nombreux avis qu’il a reçu de ses utilisateurs et que n’a pas eu l’effet escompté.

L’intention de Twitter avec le nouveau système de retweet était que les gens ils étaient plus conscients des informations qu’ils partageaient. Après avoir étudié l’impact de la mesure pendant plus de deux mois, la société a conclu que seule une très petite marge des tweets susmentionnés a servi le nouvel objectif. En fait, 45% d’entre eux comprenaient un seul mot (on y pense peu) et 70% contenaient globalement moins de 25 caractères.

Comme si tout cela ne suffisait pas, la proposition de retweeter avec mention n’a pas été bien interprété par la communauté, tandis qu’une grande partie des utilisateurs ils pensaient que le retweet avec l’ancienne méthode n’était plus possible quand c’était le cas, la seule chose est que vous deviez appuyer une seconde fois. Twitter a tenté de clarifier ce dernier sans succès apparent.

Et au revoir à Périscope aussi

Nous vous avons déjà dit il y a quelques jours que Twitter pourrait envisager de fermer Periscope et c’est l’application de vidéo en direct la plus populaire depuis une heure qui a confirmé que les rumeurs étaient vraies.

Le périscope ne sera plus opérationnel et à apparaître dans n’importe quel magasin d’applications à partir du mois prochain Mars 2021, bien que depuis le jour de l’annonce (16 décembre) Il n’est pas possible de créer un nouvel utilisateur au sein de la plateforme. De l’entreprise, ils indiquent que la principale raison coût élevé ce qui signifie “maintenir une communauté qui a clairement diminué ces dernières années. **

De même, l’équipe Periscope a veillé à ce que toutes les émissions passées resteront sur Twitter par des “répétitions” et que, en outre, les utilisateurs peuvent télécharger un fichier avec toutes vos créations et données avant la suppression de l’application en mars 2021.