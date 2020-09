La menace «twindémique» du coronavirus-grippe se rapproche rapidement, les experts de la santé avertissant qu’une convergence des deux maladies respiratoires pourrait être très problématique.

Les médecins ne peuvent pas faire la différence de manière fiable entre les deux maladies en raison de leurs nombreux symptômes qui se chevauchent.

Deux symptômes peuvent vous aider à distinguer le COVID-19 de la grippe, mais ils pourraient ne pas être suffisants pour un diagnostic définitif.

Les experts en santé nous mettent en garde contre les dangers d’une convergence coronavirus-grippe pendant les saisons froides depuis des mois, affirmant que la pandémie de COVID-19 doit être sous contrôle avant que la grippe ne commence à infecter les gens à l’automne et en hiver. Certains qualifient cette convergence de «twindemic», une double épidémie qui peut affecter une communauté. Étant donné que le nouveau coronavirus est le plus infectieux des deux, plus l’épidémie locale de COVID-19 est pire, plus la twindémie pourrait être pire. Les hôpitaux peuvent avoir plus de difficultés à traiter les deux types de patients, et certaines personnes peuvent contracter les deux agents pathogènes. Les saisons d’automne et d’hiver à venir pourraient nous montrer ce que cette double infection peut faire pour le corps.

Il ne suffit pas que le monde doive faire face à deux virus distincts dans les mois à venir. Mais le coronavirus et la grippe partagent tous deux de nombreux symptômes, ce qui rend presque impossible pour les médecins et les patients de dire quel est le problème sous-jacent sans test. Et les patients devront subir à la fois des tests de la grippe et du COVID-19, bien que des kits de test double soient bientôt disponibles. Dans cet esprit, il y a deux symptômes auxquels vous devez prêter attention, car ils pourraient vous aider à faire la distinction entre la grippe et le COVID-19 et à prendre les mesures appropriées plus rapidement, même avant de vous faire tester.

«Nous allons être totalement confus», a déclaré Arnold Monto, épidémiologiste de l’école de santé publique de l’Université du Michigan, au Washington Post, à propos de la twindémie à venir.

Monto a souligné un signe distinctif du COVID-19 que vous pouvez rechercher avant même de passer un test PCR approprié. C’est la perte soudaine de l’odorat et du goût, qui est de plus en plus observée chez les patients atteints de COVID-19.

Mais toutes les personnes infectées par le nouveau virus ne présenteront pas le symptôme. Le Post note qu’une étude récente en Europe a montré que 85% des 417 personnes atteintes de cas légers à modérés de COVID-19 ont signalé les symptômes.

La grippe et le rhume peuvent également entraîner une perte d’odeur temporaire. Mais le coronavirus pourrait conduire à une expérience de perte d’odeur plus soudaine et plus profonde qui affecte même la capacité de distinguer le sucré de l’amer. En outre, cela peut se produire dans COVID-19 sans avoir le nez bouché.

L’expert ORL de l’Université d’East Anglia Carl Philpott a mené une étude limitée, donnant des tests d’odorat à 30 personnes correspondant à l’âge et au sexe. Un tiers d’entre eux avaient le COVID-19, 10 avaient un mauvais rhume et 10 servaient de témoin. Le médecin a déclaré que les personnes qui soupçonnaient être atteintes du COVID-19 pourraient se dépister à la maison, en reniflant des produits comme le café et les oranges.

Il y a un autre symptôme du COVID-19 qui pourrait vous dire que ce n’est pas la grippe qui vous cause des problèmes – ou pas seulement la grippe. C’est une dyspnée ou une difficulté à respirer. La perte d’odorat et la dyspnée sont actuellement les deux symptômes non partagés avec la grippe, selon le CDC. Selon un article, la moitié des patients atteints de cas graves de la maladie pourraient développer une dyspnée environ une semaine après l’apparition des symptômes. Le symptôme indique un problème respiratoire grave qui pourrait nécessiter une oxygénothérapie supplémentaire et même un ventilateur.

Avant d’en arriver là, vous devriez vérifier vos habitudes respiratoires et rechercher une fréquence accrue. Les tarifs normaux sont compris entre 12 et 16 par minute. Vous devriez envisager de vous procurer un appareil appelé oxymètre de pouls dans la maison, et vous devriez commencer à en utiliser un dès que les symptômes apparaissent, indiquant un rhume, une grippe ou un COVID-19. Une fois qu’il commence à détecter des valeurs anormales, vous devez contacter votre médecin. Les lectures normales doivent être comprises entre 94 et 100, rien de moins que cela, et vous pourriez ressentir les premiers signes d’hypoxémie, car il n’y a pas assez d’oxygène qui circule dans vos artères.

En règle générale, les problèmes respiratoires ne surviennent pas seuls et vous devriez ressentir d’autres symptômes communs avec la grippe et le coronavirus. La liste peut inclure de la fièvre et des frissons, de la toux, des courbatures, de la fatigue, des vomissements et de la diarrhée.

Cependant, tous les patients COVID-19 ne développent pas les mêmes symptômes. Et il peut y avoir des cas où les gens ne développent pas de perte d’odorat et de dyspnée. Ils pourraient encore être infectés par le nouveau coronavirus, et non par une souche grippale.

Dès que des symptômes apparaissent, vous devez mettre le COVID-19 en premier et envisager de l’avoir. De cette façon, vous pouvez vous isoler des autres et de la distance sociale lorsque vous devez sortir. Vous devrez également porter un masque facial en tout temps, même à la maison, pour réduire le risque de transmission du virus à d’autres membres de la famille. Le dépistage de la grippe et du COVID-19 devrait alors être une priorité, surtout si les symptômes s’aggravent.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.