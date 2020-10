Bien qu’il y ait du piratage partout et dans tous les systèmes d’exploitation, sous Android on ne gagne pas pour les frayeurs. Il y a seulement 10 jours, nous vous avons parlé de 38 applications qui s’étaient glissées dans le Google Play Store chargées de “ Fraude publicitaire ” et que vous devriez supprimer de votre mobile si vous les aviez installées. Et aujourd’hui la même chose: parce qu’Avast a signalé 47 applications avec ‘Hiddenads’ dans la boutique officielle Android.

Logiciel publicitaire ‘HiddenAds’

L’adware est un type de logiciel malveillant qui bombarde l’utilisateur avec un grand nombre de publicités à l’intérieur et à l’extérieur d’une application. Les applications publicitaires sont souvent difficiles à reconnaître, car elles sont souvent déguisées en applications de divertissement, telles que des jeux. Le moyen de l’identifier est par les critiques de ces applications, qui sont généralement extrêmement négatives, citant des publicités excessives ou la faible fonctionnalité des caractéristiques supposées de l’application.

Avast, une société experte en produits et solutions de cybersécurité, a découvert et signalé 47 applications et utilitaires de jeu à Google qui étaient chargés avec le logiciel publicitaire HiddenAds, dont 17 de ces applications sont toujours disponibles dans le Play Store à l’heure actuelle, mais Les enquêtes de Google sur les applications sont en cours. HiddenAds, est un cheval de Troie qui se déguise en une application sûre et utile, mais qui remplit à la place votre mobile de publicités intrusives en dehors de l’application.

20 applications Android à supprimer

Dans l’ensemble, les applications ont été téléchargées plus de 15 millions de fois. Les chercheurs d’Avast ont pu faire cette découverte initiale à l’aide du logiciel de découverte automatique d’apklab.io, basé sur une précédente campagne HiddenAds récemment trouvée sur le Google Play Store. Grâce à cette analyse, Avast a pu trouver la campagne en comparant ses activités, caractéristiques et trafic réseau similaires.

Les applications ont la possibilité de masquer leur icône sur un appareil infecté et d’afficher des publicités intrusives dans tout l’appareil, ce qui est une caractéristique clé de la famille HiddenAds. 7 des applications peuvent ouvrir le navigateur du téléphone pour afficher des publicités Additionnel. Même après que l’utilisateur a supprimé l’application de son appareil, les publicités seront affichées en continu. Les applications ont une faible note dans laquelle les utilisateurs se plaignent des publicités incessantes et de la mauvaise fonctionnalité des fonctionnalités du jeu.

Voici la liste de 20 de ces applications, parmi certaines qui n’apparaissent plus dans le Play Store et d’autres qui le font:

Dessiner la couleur par numéro, 1 million de téléchargements

Skate Board – Nouveau, 1 million de téléchargements

Trouver les différences cachées, 1 million de téléchargements

Maître de tir, 1 million de téléchargements

Empiler les gars, 1 million de téléchargements

Disc Go!, 1 million de téléchargements

Repérer les différences cachées, 500000 téléchargements

Course de danse – Course de boule de couleur, 500 000 téléchargements

Trouvez 5 différences, 500 000 téléchargements

Menuisier Joy, 500 000 téléchargements

Maître du lancer, 500000 téléchargements

Jetez dans l’espace, 500000 téléchargements

Divisez-le – Jeu Cut & Slice, 500 000 téléchargements

Tony Shoot – NOUVEAU, 500 000 téléchargements

Légende assassine, 500 000 téléchargements

Flip roi, 500 000 téléchargements

Sauve ton garçon, 500 000 téléchargements

Chasseur d’assassin 2020, 500000 téléchargements

Voler une course, 500 000 téléchargements

Patineur à mouche 2020, 500,000 téléchargements