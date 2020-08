Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérées au cours des deux semaines précédentes. La rafle d’aujourd’hui est sponsorisée par CocoFax, une excellente application pour télécopier des fichiers sensibles. Nous proposons également une application AdMob de Google et une application Adobe conçue pour faciliter la connexion au compte. J’ai également déplacé les applications COVID dans leur propre section pour une découverte plus facile. Alors sans plus tarder, voici toutes les nouvelles et notables applications Android publiées sur le Play Store au cours des deux dernières semaines.

Application en vedette

CocoFax

CocoFax rend la télécopie de fichiers sensibles entre collègues aussi simple que l’envoi et la réception d’un e-mail. Inscrivez-vous simplement pour un essai gratuit de 30 jours pour recevoir votre numéro de fax gratuit. Ensuite, à l’aide de l’application CocoFax, démarrez un nouveau message électronique, ajoutez vos fichiers, saisissez le code du pays du destinataire + numéro de fax + @ cocofax.net dans le champ «À», puis envoyez. C’est tout! Avec CocoFax, vous pouvez également recevoir des télécopies directement dans votre boîte de réception, éliminant ainsi le besoin d’acheter ou d’entretenir un télécopieur encombrant et obsolète.

applications

Google AdMob

Couverture de la police Android: La plate-forme de publicité mobile de Google, AdMob, dispose de sa propre application (téléchargement APK)

D’une manière ou d’une autre, le service de publicité de Google AdMob n’a pas eu d’application Android dédiée jusqu’à cette semaine. C’est vrai. Google a finalement réussi à créer une application pour AdMob, qui permettra aux utilisateurs de garder un œil sur leurs revenus tout en offrant des statistiques et des tendances utiles. Actuellement, l’application est en accès anticipé, et comme cet accès est déjà complet, tous ceux qui ne sont pas entrés devront attendre la sortie officielle pour enfin utiliser ce titre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Gestionnaire de raccourcis – Épingler des raccourcis sur l’écran d’accueil

Le gestionnaire de raccourcis n’est que cela, une application qui vous permet de créer des raccourcis pratiques pour votre écran d’accueil. Non seulement vous pouvez créer et personnaliser vos raccourcis pour toutes vos applications habituelles, mais vous pouvez également créer des raccourcis pour les activités hors application. Donc, si vous avez besoin d’une personnalisation supplémentaire pour les applications sur votre écran d’accueil, ou si vous souhaitez simplement créer des raccourcis pour des fonctions d’application spécifiques, alors Shortcut Manager est la version que vous recherchez. Vous pouvez même faire tourner l’application sans sortir de votre poche, grâce à la version gratuite lancée parallèlement à cette version premium.

Monétisation: 0,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Accès au compte Adobe

Adobe Account Access est une application pratique. Chaque fois que vous souhaitez vous connecter à votre compte Adobe, vous pouvez choisir de recevoir une notification push dans cette application, puis il vous suffit d’appuyer pour vous connecter. De cette façon, vous n’avez pas à saisir de mot de passe chaque fois que vous souhaitez vous connecter dans votre compte Adobe. Donc, si vous souhaitez simplifier le processus de connexion de votre compte Adobe, vous pouvez consulter Adobe Account Access.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Essai de Cubasis LE 3 – Studio de musique et éditeur audio

Cubasis 3 est un studio de musique et un éditeur disponible sur Android depuis juin, et avant cette semaine, vous deviez apporter un gros morceau de changement pour l’essayer. Eh bien, Steinberg Media a enfin publié un essai gratuit pour ceux qui souhaitent tester l’application sans dépenser un centime. Cependant, seule une démo de 30 minutes est fournie, car ce serait clairement la fin du monde si quelqu’un créait réellement une chanson avec ce logiciel gratuit au lieu de débourser 37,99 $ pour la version premium.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

IQUISPIN -360 ° éditeur de photos-

IQUISPIN est un éditeur de photos 360 °. Vous pouvez modifier la majorité des photos à 360 °, quel que soit l’appareil photo utilisé pour les prendre. Essentiellement, vous pouvez utiliser cette application pour créer de courtes vidéos à partir de vos images à 360 °, et bien sûr, il y a des effets dans le mix, qui sont facilement appliqués via des modèles. Si vous avez déjà utilisé un éditeur de photos mobile, vous ne devriez pas avoir de problème ici. Assurez-vous simplement d’apporter quelques photos à 360 °, car ce n’est pas une application d’appareil photo, c’est juste un éditeur.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Calculatrice de bande LTE (NV) pour les appareils Qualcomm

Le calculateur de bande LTE pour les appareils Qualcomm est une version à accès anticipé et un outil de niche. Bien sûr, si vous êtes le type de personne qui a besoin de connaître toutes les bandes LTE actuellement utilisées sur votre appareil, tout en nécessitant également une valeur NV appropriée, c’est une application qui peut rapporter précisément cela. Donc, bien qu’il s’agisse d’un outil utile, peu d’entre eux auront jamais une raison de l’utiliser.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

adidas CONFIRMÉ

Adidas CONFIRMED n’est disponible qu’en pré-inscription, ce qui signifie qu’il n’est pas encore disponible, mais comme cette application est spécifiquement destinée à l’achat de collaborations exclusives et de baskets de première diffusion, vous voudrez probablement y participer tôt. sur ce titre en vous préinscrivant. Après tout, vous ne pouvez pas marquer ces coups de pied exclusifs sans cette application, à moins que vous ne souhaitiez les acheter d’occasion pour beaucoup plus d’argent. Personnellement, je viens d’acheter mes chaussures dans le commerce, comme une plèbe. Mais là encore, les applications ne sont pas nécessaires pour mes pieds, ce qui me semble être une victoire.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Aperçu de Microsoft Defender ATP

Microsoft Defender ATP Preview est uniquement destiné aux utilisateurs professionnels / d’entreprise qui ont une licence Microsoft 365 E5 valide qui leur est attribuée. Cette application peut automatiquement avertir les utilisateurs des applications malveillantes et des fichiers APK, et peut être utilisée pour analyser les applications pendant l’installation pour s’assurer qu’elles sont propres. Microsoft Defender ATP Preview est essentiellement une application de sécurité de niveau entreprise pour les utilisateurs de Microsoft 365 avec une licence E5, donc pour la plupart d’entre nous, elle peut être rapidement ignorée.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Je peux peindre

Je peux peindre brouille la ligne entre le jeu et l’application, d’autant plus qu’il est répertorié comme un jeu de simulation, mais en réalité c’est juste une simple application de dessin, c’est pourquoi j’ai placé cela dans le tour d’horizon des applications d’aujourd’hui. Donc, si vous aimez gribouiller des dessins comme si vous utilisiez un spirographe, I Can Paint offre une expérience similaire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Autosync – Synchronisation et sauvegarde universelles du cloud

Si vous ne pouviez pas le dire par le nom extrêmement long ci-dessus, Autosync est une application universelle de synchronisation et de sauvegarde dans le cloud, ce qui signifie que vous pouvez utiliser cette version pour synchroniser vos fichiers avec une pléthore de services de verrouillage dans le cloud. Mieux encore, vous pouvez configurer vos dossiers pour qu’ils se synchronisent automatiquement avec votre choix de services, réduisant considérablement le nombre d’applications nécessaires pour ce faire. Donc, si vous souhaitez utiliser une application pour synchroniser avec plusieurs sites de stockage, au lieu d’utiliser un tas d’applications distinctes, Autosync est un choix judicieux.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 4,99 $ à 9,99 $

Fabricant et applications liées

Plugin Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live Plugin est le logiciel complémentaire pour les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung, mais il ne fonctionne même pas seul car il fait partie de l’application Galaxy Wearable. Oui, rien de déroutant à ce sujet. Ceci est une application pour une autre application, que vous utiliserez pour contrôler vos écouteurs sans fil. Comme vous pouvez vous y attendre de la part du nouveau matériel et des logiciels, les plaintes abondent dans les critiques de l’application, allant des problèmes de retard Bluetooth aux autorisations inutiles.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Widget Moto

Moto Widget n’est que cela, une application de widget pour les appareils Motorola, et elle a récemment été publiée sur le Play Store afin que Motorola n’ait pas à se soucier de transmettre les mises à jour via les opérateurs, du moins pour ce titre spécifique. Bien qu’il soit plus que probable que cette application soit déjà installée si vous possédez un appareil Motorola récent, pour ceux qui sont curieux, elle offre la date, l’heure et la météo dans un simple widget circulaire.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Applications COVID-19

GuideSafe

Grâce au fait que chaque État des États-Unis (ainsi que de nombreux pays) publiera ses propres applications COVID distinctes, vous pouvez vous attendre à les voir répertoriées dans nos rafles pour le moment. C’est pourquoi j’ai créé une section distincte dans ce tour d’horizon, pour garder les choses organisées sans encombrer la liste régulière des applications. Cette version particulière provient du département de la santé publique de l’Alabama, et c’est donc pour les citoyens de l’Alabama. Comme toutes les applications COVID, cette application vous avertira si vous avez été en contact avec une personne infectée. Il existe également une base de connaissances pour ceux qui ne savent pas encore comment minimiser l’exposition au virus.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Covid Trace Nevada

La prochaine étape de notre gamme d’applications COVID est Covid Trace Nevada, et elle vient de la Division de la santé publique et comportementale du Nevada. Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’une application de traçage COVID pour les résidents du Nevada, et elle présente les mêmes fonctionnalités que toutes les autres applications de traçage COVID, tout en offrant également une interface utilisateur boguée. Mec, c’est presque comme si 50 états créant 50 applications différentes au lieu d’une pour tout le monde n’était pas la meilleure idée ou quelque chose du genre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

COVID Alert Afrique du Sud

Tu l’as deviné. Cette application de traçage COVID est destinée à l’Afrique du Sud. Tout comme les autres applications COVID, tout ce que vous avez à faire est d’activer les notifications et le Bluetooth, puis de laisser simplement COVID Alert South Africa faire son travail. Si vous entrez en contact étroit avec quelqu’un qui a COVID, l’application devrait idéalement vous envoyer une notification d’exposition. COVID Alert South Africa est basé sur le cadre de notification d’exposition d’Apple et de Google, les identités resteront donc privées.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

COVID radar

Radar COVID vient du secrétaire d’État espagnol à la numérisation et à l’intelligence artificielle, et fonctionne également via Bluetooth tout en promettant une faible consommation de batterie. Vous pouvez à la fois signaler un contact avec le virus ainsi qu’une infection, le tout de manière anonyme, bien sûr. L’application est également utile pour recevoir des notifications d’exposition possible, donc comme toutes les applications de cette section, elle fonctionnera mieux avec une masse de personnes qui l’utilisent.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

#OstaniZdrav

OstaniZdrav est l’application slovène de rapport et de notification COVID. Cette application provient de l’Institut national de la santé publique (NIJZ) et du ministère de l’Administration publique (MPA), le NIJZ s’occupant du contenu et le MPA gérant la technologie réelle. C’est en effet une autre application qui fonctionne via Bluetooth. Donc, tout ce que vous avez à faire est de l’allumer, et vous êtes prêt à partir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Hoia

Hoia vient du ministère des Affaires sociales, du Centre des systèmes d’information sur la santé et le bien-être et d’un consortium bénévole d’entreprises estoniennes (répertoriées au bas de la description du Play Store), et est également une notification et des rapports COVID basés sur Bluetooth. application. La fiche Play Store indique qu’elle utilise l’API Google Exposure Notification et que l’application est disponible en estonien, russe et anglais.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

CoronaMelder

CoronaMelder est probablement le meilleur nom du groupe aujourd’hui. Cela ressemble à un délicieux sandwich à la bière dans lequel j’aimerais beaucoup manger. Bien sûr, cette application n’est pas du tout un sandwich, c’est une application de rapport et de notification COVID, et elle a été conçue sous la supervision du ministère de la Santé et du Bien-être et des Sports en tant que version officielle néerlandaise. Donc, si vous habitez aux Pays-Bas, c’est l’application COVID que vous recherchez.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Application WTF de la semaine

MaskCheck par SAFR

Étant donné que les applications COVID sont si populaires en ce moment, je me suis demandé quel meilleur moment pour m’en moquer, et je présente donc MaskCheck de SAFR. De toute évidence, si vous avez besoin d’une application pour vous dire si votre masque facial couvre réellement votre visage, il est peut-être préférable de rester à l’intérieur pendant environ un an. Honnêtement, je ne sais pas à qui cette application est destinée, car le bon sens veut qu’un masque facial soit censé couvrir le visage. C’est pourquoi MaskCheck by SAFR est notre dernière liste WTF, car elle est totalement inutile pour quiconque a un cerveau. Bien sûr, les événements actuels montrent clairement que harceler les gens pour qu’ils se masquent est le seul moyen de les amener à coopérer, et cette version peut donc être utilisée dans un kiosque avant d’entrer dans les magasins physiques. Oui, c’est là que nous en sommes. Nous devons maintenant utiliser des applications pour rappeler aux gens comment porter quelque chose d’aussi simple qu’un masque facial. WTF?

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

