Sans doute l’un des principaux détaillants sur le marché chinois, la vérité est que la mondialisation et l’internationalisation des géants asiatiques ont fait AliExpress continue de gagner du terrain sur nos marchés rapidement, régulièrement et avec une fiabilité croissante.

En fait, et bien que beaucoup doutent encore des achats en ligne, la filiale Alibaba est sur le point de fêter son dixième anniversaire avec un énorme catalogue de produits, technologiques et pas si technologiques, qui ne cesse de croître et a des prix plus que attractifs dans la majorité des cas.

Selon toute probabilité, les expéditions depuis les entrepôts asiatiques ont toujours été la grande taupe d’AliExpress, qui souffert de longs délais d’attente pour les livraisons de commandes, quelque chose que le géant tente de résoudre avec AliExpress Plaza ou une nouvelle section d’offres avec des expéditions en 7 jours.

AliExpress n’est plus ce qu’il était, et avec Plaza, vous recevrez vos envois d’Espagne

Cette section de offres avec livraison en 7 jours De temps en temps, il nous propose de nouveaux produits disponibles à prix réduits que nous pouvons avoir chez nous en Espagne en une semaine seulement, sans attendre 30 ou 45 jours comme c’était le cas dans le passé, bien qu’avec un catalogue plus limité que celui proposé par la plateforme AliExpress.

De plus, et si une section d’offres spécifiques avec expédition en Espagne en 7 jours semble peu, cela fait quelques années que le géant asiatique de la distribution a une base en Espagne et un portail spécifique pour centraliser ses opérations appelé AliExpress Plaza.

Dans son cas tous sont des avantages, car il fonctionne comme toute autre boutique en ligne située dans notre pays avec expéditions d’Espagne en 24 ou 48 heures pour des centaines de produits de toutes sortes.

Il dispose de prix normalement plus bas que ceux de ses concurrents, en plus des produits importés de Chine qui sont parfois difficiles à trouver dans d’autres magasins, et toujours avec le délai légal de 15 jours pour les retours qui sont gérés directement depuis l’Espagne.

Évidemment, les prix sont un peu plus élevés que sur le portail avec des envois en provenance de Chine, mais ici nous serons sûrs que la garantie également prévue par la loi de deux ans sera effective sans aucun problème, quelque chose qui lors de l’importation de produits n’est parfois pas si clair.

Et aussi, sur AliExpress Plaza, vous vous assurez que tout mobile ou appareil viendra avec firmware mondial et prêt à travailler en Espagne dès le départ, donc pour ceux qui ont encore des doutes, cela leur donnera sûrement un plus d’acceptation de savoir qu’AliExpress a déjà une base d’opérations en Espagne et avec tous les avantages de tout autre magasin national. Vous vous inscrivez?

