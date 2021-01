Bizum a doublé son nombre d’utilisateurs en un an, atteignant 13,6 millions d’utilisateurs, chiffre un million au-dessus de son objectif pour 2020. La solution de paiement mobile immédiat a clôturé l’année dernière avec plus du double du nombre d’utilisateurs par rapport à 2019, année où le nombre d’utilisateurs était s’élevait à 6,25 millions.

Le rythme a été 20100 inscriptions quotidiennes, atteignant 290 millions d’opérations de la même manière, déplaçant un volume de 14 000 millions d’euros. D’ici 2021, l’objectif de Bizum est d’atteindre 20 millions d’utilisateurs, ainsi que d’avoir 18 000 entreprises en ligne qui acceptent cette solution de paiement.

Année record pour Bizum

2020 a été une année prolifique pour Bizum. Ils ont doublé le nombre d’utilisateurs, passant de 6,25 millions à 13,6 millions, dépassant ainsi les objectifs utilisateurs fixés pour 2020, qui s’élevaient à 12 millions d’utilisateurs. De la même manière, le volume des opérations effectuées a triplé. Au total, 290 millions d’opérations ont été atteintes, déplaçant un volume de 14 milliards d’euros au 31 décembre 2020.

Le montant moyen des opérations de Bizum était inférieur à 50 euros, ce qui montre son utilisation principale comme méthode quotidienne pour les paiements de faible montant

Le montant moyen par transaction Bizum en 2020 était de 48,3 euros. Ce chiffre indique que Bizum est principalement utilisé pour les opérations de faible valeur qui, comme indiqué par Bizum, déplacent les paiements quotidiens en espèces. Désormais, l’objectif de Bizum est développer la solution dans l’environnement commercial, recherchant une plus grande présence dans le commerce électronique et les magasins physiques.

L’universalité de Bizum et le fait qu’il s’agisse d’un projet commun du système bancaire espagnol incitent de plus en plus d’utilisateurs à faire confiance au service. En 2020, nous avons atteint une grande masse critique que Bizum a déjà intégrée dans son quotidien, tant pour les paiements entre personnes que pour les achats dans les magasins électroniques, ce qui se traduit par la croissance exponentielle que nous connaissons. L’année dernière, nous nous sommes concentrés sur la diffusion des avantages de Bizum pour les paiements dans le commerce en ligne, tant aux utilisateurs qu’aux entreprises, et nous voulons continuer à consolider cette fonctionnalité au cours de cette année ». Ange Nigorra

De Bizum, ils indiquent que, depuis que la solution est disponible, plus de 850 000 achats ont été effectués sur Internet, pour une valeur totale de 54 millions d’euros et un montant moyen de 54 euros. Bons chiffres, mais ils représentent encore une petite partie de la photographie globale que nous donne l’utilisation de Bizum en Espagne. De même, ils indiquent que la pandémie a aidé 2 500 ONG associées au service à recevoir plus de 285 000 dons, d’une valeur de 10,8 millions d’euros.

Les objectifs pour 2021 sont fixés à 20 millions d’utilisateurs, ainsi qu’à 18 000 entreprises en ligne acceptant cette solution de paiement. De même, rappelez-vous que Bizum peut être utilisé comme moyen de paiement en face à faceSoit en utilisant le numéro d’entreprise, soit via la nouvelle solution de paiement par code QR, disponible en décembre dans les administrations de la Loterie d’État et des Paris.

