Le 31 décembre, les cloches sonneront à 12 heures du soir et le la pire année de nombreuses générations. L’une marquée par la pandémie dans laquelle le monde a montré son visage le plus sanglant, mettant les sociétés les plus développées sur les cordes depuis que les êtres humains habitent la Terre.

Mais il y a aussi eu de la place pour événements les plus gentils, malgré tout. Parce que les 366 jours de ce 2020 ont beaucoup donné, à tous points de vue.

1. L’année Covid-19 … et le vaccin

2020 a été l’année du Covid-19, la pandémie qui a pris naissance sur le sol chinois et s’est propagée à travers le monde en quelques semaines. Mais cela a aussi été le recherche scientifique et vaccinale, dont les premières doses ont déjà commencé à être mises dans différents pays. Un jalon, pour sa rapidité de développement et sa capacité de fabrication, appréciée comme jamais par des milliards de personnes.

2. Vers la Station spatiale internationale et au-delà

Spacex

En mai dernier, les États-Unis sont revenus Réactiver l’astronaute se lance dans l’espace depuis le sol nord-américain avec SpaceX. La firme commandée par Elon Musk a ensuite réussi à envoyer deux membres d’équipage vers la Station spatiale internationale à bord de sa capsule Crew Dragon.

Un jalon d’une importance énorme, entre autres, en raison des progrès techniques de la fusée. Avec de nombreuses pièces réutilisables, cela s’avère être un équipement indispensable pour le tourisme spatial.

3. Plus électrique que jamais

Peu de doutes subsistent depuis la transport électrique ce sera ce qui marquera l’avenir de l’industrie automobile. En plus d’avoir été une année formidable pour Tesla, de plus en plus de constructeurs traditionnels concentrent leurs efforts sur des voitures plus efficaces et moins polluantes.

4. La pollution a chuté dans le monde

le quarantaines imposées dans des pays du monde entier ont entraîné une diminution de la pollution mondiale. Un répit nécessaire pour une planète qui subit de plus en plus les effets du réchauffement climatique.

5. Villes plus conviviales pour les piétons

La diminution de la pollution vient également de la main de politiques plus vertes dans les villes. De plus en plus de communes délimitent les espaces destinés à la circulation des véhicules automobiles, ouverture des centres urbains aux piétons et cyclistes.

6. #BlackLivesMatter, le mouvement qui a uni le monde

Après la mort de George Floyd aux mains de la police, un mouvement a commencé aux États-Unis contre l’oppression et la répression raciales. Avec des dizaines de milliers de manifestants à travers le pays et se reproduisant dans d’autres villes du monde, son message a été entendu haut et fort: assez de racisme.

7. Kamala Harris entre dans l’histoire en tant que Vice-Président des États-Unis

Kamala Harris, le vice-président élu avec Joe Biden pour diriger les États-Unis à partir de l’année prochaine, deviendra le premier vice-président noir et la première personne asiatique-américaine de l’histoire du pays.

8. La technologie est plus essentielle que jamais

En une année comme 2020, la technologie s’est avérée essentielle. Grâce à elle, nous n’avons pas seulement pu rester connecté avec nos proches dans les moments difficiles, en plus de profiter des heures infinies de divertissement en ligne.

9. ‘Parasite’ a remporté les Oscars

Le film réalisé par Bong Joon-ho a réussi à recueillir quatre Oscars; parmi eux, le meilleur film. Il est ainsi devenu le premier film en langue étrangère en se proclamant vainqueur de la catégorie la plus élevée à laquelle il aspire lors du gala des Oscars.

10. Justice pour les victimes d’Harvey Weinstein

Le producteur hollywoodien autrefois réputé a été condamné en mars dernier à 23 ans de prison pour abus commis tout au long de sa carrière. Bien que cela ne serve pas de réparation par rapport aux dommages causés à ses victimes, cela signifie la fin d’une chaîne d’événements qui a remis en cause le tissu de l’industrie cinématographique.

11. Le retour des ciné-parcs

Poussé par la pandémie, les ciné-parcs ressuscitent en 2020. Une option populaire pour profiter de films que, peut-être que temporairement, beaucoup ont pu profiter à nouveau – ou l’ont fait pour la première fois.

12. Les loyers baissent dans les grandes villes

Il déclin du tourisme et la montée du télétravail a fait exploser la bulle de gentrification et les appartements pour les locations temporaires – comme Airbnb – dans les grandes villes. Cela a conduit à une baisse du prix des loyers là où ils ont augmenté ces dernières années, au profit des riverains.

13. Les alternatives à la viande se multiplient

La consommation de viande est de plus en plus à l’honneur comme l’une des principales causes non seulement de la souffrance animale, mais de la pollution dans le monde. Pour cette raison, le nombre d’entreprises qui s’efforcent de proposer des alternatives de plus en plus proches du produit carné traditionnel, mais d’origine végétale, continue d’augmenter. 2020 a également été une bonne année pour ces alternatives, qui se positionnent comme une option à considérer.

14. Le télétravail comme mode de vie

De plus en plus de personnes travaillent à distance depuis n’importe où dans le monde pour toutes sortes d’entreprises et de projets. Cette déclaration, qui serait valable toute autre année précédente, est devenue particulièrement vraie au cours des derniers mois, comme une conséquence évidente de la pandémie. Un tournant qui promet de façonner un nouveau paysage de l’emploi.

15. Enseignants, ces héros

Pixabay

Devoir apprendre et aller à l’école depuis la maison a amené de nombreux parents à apprécier travail que les enseignants et les enseignants se produisent quotidiennement dans les écoles et les centres de formation. Un métier valorisant, mais qui peut aussi être très exigeant.

16. TikTok, ce grand ami

Peu de plates-formes ont généré autant de revenus à partir de 2020 que TikTok. Le réseau social vidéo est devenu l’un des grands jalons de l’année, servant de source de divertissement et de créativité à des milliards de personnes, notamment pendant les périodes d’enfermement à la maison.

17. Puzzles et jeux de société, un autre retour inattendu

Parmi les nombreuses tendances oubliées qui ont fait leur retour cette année, les jeux de société et les puzzles sont à l’honneur. Toujours présents dans le temps, au cours de ces mois, ils ont été repositionnés comme ressource toujours disponible à partager en famille et entre amis.

18. L’année du streaming

Disney Plus

Avec les cinémas fermés, le séries et films en streaming ils ont été plus importants que jamais. Cela a conduit à voir des premières sur les plateformes en ligne qui autrement n’auraient pas eu lieu, malgré les nombreux retards dans les productions qui ont été reportés.

19. L’Afrique est déclarée exempte de poliomyélite

L’éradication de la polio en Afrique n’est pas une étape mineure. Dans une année où la maladie a été le sujet le plus discuté, la disparition d’une maladie telle que la poliomyélite est un fait de grande ampleur. 95% de la population du territoire est considérée comme déjà immunisée.