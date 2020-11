Heureusement, en 2020, nous n’aurons pas YouTube Rewind.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Pour de nombreuses raisons évidentes, 2020 n’est pas l’année que tout le monde pensait que ce serait quand elle a commencé.

Pas seulement parce que la crise que vivent des millions de personnes dans le monde, mais aussi à cause de la crise économique dont souffrent de nombreuses entreprises.

Cependant, tout n’allait pas être une mauvaise nouvelle. Nous avons dû attendre la fin de presque 2020 pour recevoir de bonnes nouvelles: Google a décidé d’annuler son célèbre Rewind de chaque année.

Personne ne veut se souvenir de 2020, il n’y aura donc pas de rembobinage sur YouTube

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est Rewind, c’est une vidéo que le grand G réalise depuis 2010 et qui présente les créateurs les plus influents sur YouTube, mettant en avant les tendances les plus créatives de l’année. Quelque chose comme le point culminant de l’année.

Eh bien, comme le compte YouTube officiel sur Twitter l’a reconnu, cette année, il n’y aura pas de rembobinage. Même si 2020 a fait ressortir le meilleur de nombreuses personnes et que nous avons vu de superbes créations sur YouTube, La plateforme de Google pense qu’il vaut mieux ignorer ce 2020 et prétendre qu’il n’a jamais existé.

Certainement une décision assez intelligente de la part du grand G. Non seulement parce que nous pensons aussi que 2020 est une année à ne pas retenir, mais aussi par les précédents. The 2018 Rewind est la vidéo YouTube avec le plus de dégoûts de l’histoire, avec un total de 18 millions. Celui de 2019 n’est pas en reste puisqu’il est en troisième position avec 9 millions de dégoûts.

Pour tout cela, nous sommes sûrs que le Rewind de 2020 aurait surpassé celui de 2018, obtenant un record absolu de dégoûts et confirmant ce que nous savons tous depuis quelques années: que personne n’aime YouTube Rewind.