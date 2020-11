Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

À partir de 2010 Youtube fait annuellement une compilation avec les meilleurs moments vécus dans l’année sur la plateforme. Cette vidéo fait généralement beaucoup de bruit sur Internet et les youtubers les plus importants, ainsi que les plus viraux, sont les protagonistes. Cette année n’a apparemment pas grand chose à retenir de la foutue pandémie, tout comme l’entreprise.

YouTube ne fera pas Rewind 2020 grâce à toutes les mauvaises choses que vous avez eu cette année. Dans un article officiel, la plateforme vidéo a écrit ce qui suit: «Depuis 2010, nous avons terminé l’année avec Rewind: un regard sur les créateurs, vidéos et tendances les plus percutants de l’année. Que vous l’aimiez – ou que vous vous souveniez simplement de 2018 – Rewind a toujours été conçu pour être une fête pour vous. Mais 2020 a été différent. Et ça ne fait pas du bien de continuer comme si ce n’était pas le cas. Cette année, nous allons donc faire une pause dans Rewind. “

Il faudra attendre l’année prochaine pour revoir Rembobiner et riez avec ces souvenirs que la plateforme laisse année après année. De même, YouTube a souligné que de nombreuses vidéos téléchargées sur la plate-forme étaient positives et servaient à encourager les gens et à faire face à la situation mondiale.

À propos de Rewind cette année. pic.twitter.com/oVayH8iyqG – YouTube (@YouTube) 12 novembre 2020

